La Russie a perdu autant de chars dans la guerre en Ukraine qu’avant le conflit, affirme un groupe de réflexion

La Russie a perdu autant de chars dans la guerre en Ukraine que le nombre total de chars en service actif dans ses forces armées avant que Vladimir Poutine ne lance son invasion, selon un important groupe de réflexion.

Plus de 3 000 chars ont été endommagés ou détruits au cours de deux années de combats après l’échec de Moscou dans sa première guerre éclair visant à capturer la capitale, Kiev.

Pour combler le déficit, l’armée russe a réapprovisionné la ligne de front à partir de ses réserves stratégiques de blindés tout en augmentant de toute urgence ses dépenses de défense et en mettant son économie sur le pied de guerre, indique l’analyse de l’Institut international d’études stratégiques (IISS).

L’Ukraine, en revanche, a dû s’appuyer fortement sur les armes occidentales pour compenser ses propres pertes, son armée citoyenne devant acquérir rapidement des compétences de combat tout en étant engagée dans le combat.

En utilisant des armes américaines et européennes, ainsi que celles en cours de développement chez eux, les Ukrainiens ont riposté profondément derrière les lignes ennemies en Russie et ont également endommagé les capacités de la flotte moscovite de la mer Noire basée en Crimée.

La précipitation des États membres de l’OTAN pour augmenter leurs budgets militaires afin d’aider l’Ukraine, ainsi que pour préparer leurs défenses à faire face à une éventuelle agression russe future, a conduit à une augmentation significative des dépenses d’armement.

La guerre de Gaza et la confrontation armée au Moyen-Orient, les coups de sabre de la Chine dans l’Indo-Pacifique, les conflits en Asie centrale, notamment le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et les coups d’État militaires en Afrique de l’Ouest ont donné une impulsion supplémentaire aux ventes d’armes.

Un militaire ukrainien de la 47e Brigade mécanisée prépare au combat un véhicule de combat Bradley, non loin d’Avdiivka, dans la région de Donetsk (AFP via Getty Images)

Les dépenses mondiales en armement ont augmenté de 9 pour cent pour atteindre un montant record de 2,2 billions de dollars, les États non membres de l’OTAN augmentant leurs budgets de 32 pour cent en moyenne, indique l’IISS dans son rapport annuel « Millitary Balance ».

La Chine et la Russie ont augmenté leurs budgets militaires de 30 % et l’industrie d’armement iranienne en plein essor est clairement visible avec les drones fournis par le pays et utilisés par la Russie en Ukraine et les missiles antinavires des Houthis dans la mer Rouge.

Les budgets de défense ont été au centre des préoccupations cette semaine après la déclaration de Donald Trump selon laquelle il « encouragerait » la Russie à attaquer tous les États membres de l’OTAN qui ne dépenseraient pas suffisamment pour leurs forces au sein de l’Alliance.

S’exprimant lors d’un rassemblement électoral, M. Trump a affirmé qu’il avait dit à un dirigeant européen qu’il dirait à Moscou de « faire tout ce qu’il veut », aux pays qui ne payaient pas leur facture.

Un soldat ukrainien tire un lance-roquettes monté sur l’épaule sur des positions russes proches de la ligne de front. (État-major général des forces armées ukrainiennes)

La Maison Blanche a condamné ces propos comme étant « épouvantables et déséquilibrés ». Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que toute suggestion selon laquelle « les alliés ne se défendront pas les uns les autres compromettrait notre sécurité », mettant ainsi en danger les soldats des pays de l’Alliance.

L’aspiration à un monde sans arsenaux nucléaires s’estompe avec l’ajout de silos de missiles par la Chine et la modernisation des ogives et des vecteurs nucléaires par les États-Unis, indique le rapport.

Il y a eu un intérêt accru pour une large gamme d’armes telles que l’artillerie et la défense aérienne, parallèlement à une dynamique en faveur de nouvelles technologies, notamment les missiles hypersoniques et les missiles de croisière.

L’IISS a déclaré que « l’Équilibre militaire 2024 met en évidence à quel point le monde est entré dans une période plus dangereuse au cours des douze derniers mois, comment les tensions et les conflits accrus ont remodelé le paysage industriel de défense mondial. Nos nouvelles données montrent comment les pays remodèlent leur leurs plans d’équipement et de dépenses et comment leurs liens régionaux évoluent en fonction de la réalité géopolitique.