La Russie a mis fin à un accord sur les céréales en temps de guerre avec l’Ukraine. Qu’est-ce que cela signifie pour les prix alimentaires?

Points clés La Russie met fin à un accord sur les céréales en temps de guerre entre elle-même, l’Ukraine et la Turquie, provoquant la colère des Nations Unies.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié cette décision de « coup porté partout aux personnes dans le besoin ».

L’interruption des exportations de céréales de l’Ukraine et de la Russie pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires dans le monde entier.

La Russie a interrompu sa participation à l’accord négocié il y a un an par l’ONU qui permet à l’Ukraine d’exporter des céréales par la mer Noire, semant la crainte dans les pays les plus pauvres que la hausse des prix ne mette la nourriture hors de portée.

Quelques heures plus tôt, une explosion a détruit le pont russe vers la Crimée dans ce que Moscou a appelé une frappe de drones maritimes ukrainiens, tuant deux personnes dans ce que Moscou a qualifié d’attaque terroriste contre le pont routier, une artère majeure pour les troupes russes combattant en Ukraine.

Pourquoi la Russie a-t-elle quitté l’accord ?

Le Kremlin a déclaré qu’il n’y avait aucun lien entre l’attaque et sa décision de suspendre l’accord sur les céréales, sur ce qu’il a appelé un échec à répondre à ses demandes de mettre en œuvre un accord parallèle assouplissant les règles pour ses propres exportations de nourriture et d’engrais.

« Malheureusement, la partie de ces accords de la mer Noire concernant la Russie n’a pas été mise en œuvre jusqu’à présent, donc son effet est terminé », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a signalé que le retrait de la Russie signifiait que le pacte connexe visant à faciliter les exportations russes de céréales et d’engrais était également résilié.

« La décision d’aujourd’hui de la Fédération de Russie portera un coup aux personnes dans le besoin partout dans le monde », a-t-il déclaré aux journalistes.

Moscou a déclaré qu’il envisagerait de réintégrer l’accord sur les céréales s’il voyait des « résultats concrets » sur ses demandes, mais que ses garanties pour la sécurité de la navigation seraient entre-temps révoquées.

À Washington, la Maison Blanche a déclaré que la suspension du pacte par la Russie « aggravera la sécurité alimentaire et nuira à des millions de personnes ».

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken l’a qualifié d’inadmissible.

L’accord sur les céréales de la mer Noire a permis aux céréales d’être acheminées vers des pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie où la faim est une menace croissante et où les prix élevés des denrées alimentaires ont poussé davantage de personnes dans la pauvreté. Crédit: PA

Quel sera l’impact de la décision de la Russie sur les prix alimentaires mondiaux ?

L’Ukraine et la Russie comptent parmi les plus grands exportateurs mondiaux de céréales et d’autres denrées alimentaires et toute interruption pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires dans le monde entier.

Shashwat Saraf, directeur des urgences en Afrique de l’Est pour l’International Rescue Committee (IRC), a déclaré que les impacts seraient considérables en Somalie, en Éthiopie et au Kenya, qui sont confrontés à la pire sécheresse de la Corne de l’Afrique depuis des décennies.

« Je ne sais pas comment nous allons survivre », a déclaré Halima Hussein, une mère de cinq enfants vivant dans un camp surpeuplé à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, pour les personnes déplacées par des années de pluie et de violence.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a évoqué la possibilité de reprendre les exportations de céréales sans la participation de la Russie, suggérant que Kiev chercherait le soutien de la Turquie pour annuler efficacement le blocus de facto imposé par la Russie l’année dernière.

« Nous n’avons pas peur », a déclaré le porte-parole Serhiy Nykyforov citant Zelenskiy.

« Nous avons été approchés par des entreprises, des armateurs. Ils ont dit qu’ils étaient prêts, si l’Ukraine les laisse partir et que la Turquie continue de les laisser passer, alors tout le monde est prêt à continuer à fournir des céréales.

L’accord sur les céréales a été salué comme empêchant une urgence alimentaire mondiale lorsqu’il a été négocié par les Nations Unies et la Turquie l’année dernière.

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont augmenté lundi, bien que l’augmentation ait été limitée, ce qui suggère que les commerçants n’avaient pas encore anticipé une grave crise d’approvisionnement.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’UE continuerait d’essayer de garantir l’alimentation des pays pauvres.