VLADIMIR Poutine a massé plus de 150 000 soldats à la frontière avec l’Ukraine dans le plus grand renforcement militaire de la région, a déclaré aujourd’hui le plus haut diplomate de l’UE.

Cela s’est produit alors que des images satellite effrayantes montraient des milliers de soldats et de véhicules blindés russes prêts à envahir depuis une base de la Crimée annexée.

Des images satellites montrent une base militaire géante à Marfivka, en Crimée

La Russie a envoyé des armures lourdes à la frontière avec l’Ukraine

Le diplomate européen Josep Borrell a mis en garde contre le « risque d’une nouvelle escalade » Crédit: Reuters

Le haut représentant des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell, a averti qu’une étincelle pourrait faire basculer l’impasse dans une guerre totale.

Il a déclaré à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères: « Il s’agit du plus haut déploiement militaire de l’armée russe aux frontières ukrainiennes jamais réalisé.

«Il est clair que c’est un sujet de préoccupation lorsque vous déployez beaucoup de troupes. Eh bien, une étincelle peut sauter ici ou là.

«Ce sont plus de 150 000 soldats russes qui se massent aux frontières ukrainiennes et en Crimée.

« Le risque d’une nouvelle escalade est évident. »

M. Borrell a déclaré que l’accumulation comprenait des hôpitaux de campagne et divers armements.

Il a refusé de dire d’où il avait obtenu le chiffre de 150 000, ce qui est supérieur aux 110 000 estimés par le ministre ukrainien de la Défense Andriy Taran la semaine dernière.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a plaidé pour de nouvelles sanctions contre la Russie lors d’une réunion virtuelle avec ses homologues de l’UE.

Mais M. Borrell a déclaré qu’aucune nouvelle sanction économique ou expulsion de diplomates russes n’était prévue pour le moment.

Cela vient après que Moscou a expulsé le personnel de l’ambassade tchèque après la découverte de deux espions russes derrière les empoisonnements de Salisbury Novichok sont également recherchés pour avoir fait sauter un dépôt d’armes en 2014.

Un soldat ukrainien surveille les positions des rebelles en première ligne à Donetsk

Des chars et autres blindés russes ont été filmés en direction de la frontière

Des milliers de soldats ont été stationnés dans un camp à Voronej

Plus tôt dans la journée, des images satellites ont révélé une base militaire russe géante à Marfivka, en Crimée.

Le camp est situé à seulement 280 km des territoires ukrainiens et abrite une partie de la 58e armée russe.

Il y a plus d’un millier de véhicules militaires sur le site ainsi que des logements pour les militaires en rangées dans des zones clôturées.

Les photos avant et après montrent que le site était vide le 15 mars.

Des images du sol révélées par CIT montrent également des rangées de tentes et un grand nombre de véhicules militaires dans la région sud-ouest de la Russie de Voronej, qui borde l’Ukraine.

Alors que la montée en puissance se poursuit, la télévision d’État russe a affirmé que la prise de contrôle de la région frontalière de l’Ukraine était « inévitable ».

De nouvelles images de l’empire médiatique de «propagande» RT semblent montrer davantage de soldats rejoignant une force de frappe potentielle.

Selon Ruslan Leviev, analyste open source avec Conflict Intelligence Team (CIT), l’accumulation est «la plus grande concentration de forces armées russes depuis 2014 et 2015».

Poutine a annexé la Crimée à l’Ukraine en 2014.

Depuis lors, plus de 14 000 personnes sont mortes en sept ans de guerre civile entre les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie dans la région contestée du Donbass.

Un cessez-le-feu s’est effondré ces derniers mois avec des explosions croissantes de violence qui menacent de déboucher sur une guerre à grande échelle.

Au milieu de l’escalade des tensions, les navires de guerre britanniques auraient également mis le cap sur la région en mai.

Le déploiement du Royaume-Uni consiste à montrer la solidarité entre les alliés de l’OTAN et l’Ukraine, a rapporté le Sunday Times.

Un destroyer de type 45 armé de missiles anti-aériens et d’une frégate anti-sous-marine de type 23 quittera le groupe opérationnel de la Royal Navy en Méditerranée et se dirigera à travers le Bosphore dans la mer Noire, selon le rapport.

Les avions furtifs F-35B Lightning de la RAF et les hélicoptères de chasse aux sous-marins Merlin seront prêts à bord du navire amiral du groupe de travail, le porte-avions HMS Queen Elizabeth, pour soutenir les navires de guerre dans la mer Noire, a ajouté le rapport.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: «Le Royaume-Uni et nos alliés internationaux sont inébranlables dans notre soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

«Et aussi vite que possible, sans« si »ni« mais ».»

L’ambassadeur de Russie au Royaume-Uni a mis en garde contre un «bain de sang» en Ukraine – et a promis de répondre si Kiev déplace des troupes dans la région du Donbass.

Andrey Kelin a déclaré que Moscou n’avait «aucune intention» d’un conflit militaire à grande échelle malgré le déplacement de chars et de navires jusqu’aux portes de l’Ukraine.

La semaine dernière, des images montraient des véhicules blindés russes peints avec des « bandes d’invasion » à Astrakhan, à 350 miles de la frontière.

Les experts militaires ont averti que des marques blanches similaires – qui aident à identifier les forces du même côté – ont été utilisées par l’armée soviétique lors de l’invasion de la Tchécoslovaquie en 1968.

Aujourd’hui, Poutine a déployé des bombardiers nucléaires et des avions de combat de haute technologie dans une démonstration de force aux alliés de l’OTAN soutenant l’Ukraine.

Le président américain Joe Biden a offert son « soutien indéfectible » à son homologue de Kiev.

La Russie a également déployé ses forces militaires avant un défilé anniversaire prévu le 9 mai pour commémorer sa victoire sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Vladimir Poutine a ordonné un énorme déploiement militaire près de la frontière avec l’Ukraine Crédits: Getty – Contributeur

Des chars avec de la peinture blanche « bande d’invasion » à l’avant ont été filmés dans l’ouest de la Russie

Les Forcs se massent à la frontière russo-ukrainienne Crédit: Réseaux sociaux

Les chars soviétiques envahissant la Tchécoslovaquie en 1968 ont été peints avec une bande blanche Crédits: WIKIMEDIA