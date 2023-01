La Russie a imputé la frappe meurtrière aux troupes utilisant des téléphones. Voici pourquoi il pourrait s’agir davantage d’une mauvaise planification

L’explication de la Russie selon laquelle des dizaines de ses soldats ont été tués lors d’une frappe plus tôt cette semaine parce que les troupes ont divulgué leurs positions grâce à l’utilisation de téléphones portables est remise en question par certains observateurs qui pensent qu’une mauvaise planification militaire en était la cause ultime.

L’utilisation de téléphones portables par les soldats russes a peut-être joué un certain rôle – cela a été un problème militaire important pour les Russes pendant la guerre – mais selon les experts, c’est aussi une indication du manque d’entraînement et de discipline parmi les troupes.

“C’est en quelque sorte un problème endémique pour l’armée russe actuelle dans la mesure où leurs forces sont si mal entraînées et mal disciplinées qu’elles ne pratiquent vraiment pas du tout de bonnes mesures de sécurité opérationnelle”, a déclaré Karolina Hird, analyste russe sur la Russie/ Portefeuille de l’Ukraine à l’Institut pour l’étude de la guerre.

La grève qui a tué 89 militaires russes s’est produite juste après minuit le jour du Nouvel An – dans une école qui a été convertie en quartiers militaires à Makiivka, dans les parties contrôlées par Moscou de la région de Donetsk.

Dans un communiqué mercredi, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’il était “déjà évident que la raison principale” de l’attaque était due à “l’allumage et l’utilisation massive – contrairement à l’interdiction – par le personnel de téléphones portables dans une zone de portée des armes ennemies”. .”

Selon la déclaration, c’est le facteur qui “a permis à l’ennemi de suivre et de déterminer les coordonnées de l’emplacement des soldats pour une frappe de missile”.

REGARDER | Les soldats ont utilisé des téléphones portables avant la frappe mortelle de missiles, disent les Russes : La Russie accuse l’utilisation du téléphone portable des troupes d’une frappe meurtrière en Ukraine DESCRIPTION : AVERTISSEMENT : Images graphiques Dans un rare aveu, la Russie blâme ses propres soldats pour une attaque à la roquette du Nouvel An qui a tué 89 de ses soldats, affirmant que l’utilisation non autorisée de téléphones portables a permis à l’Ukraine de les localiser. Les experts disent que c’est juste une autre indication de problèmes avec l’armée russe.

La concentration des troupes a montré un manque de formation, de planification

Hird a convenu que l’utilisation de téléphones portables par les soldats russes a probablement joué un rôle dans l’attaque, car elle semblait être programmée après le discours du réveillon du président russe Vladimir Poutine, alors que de nombreux soldats auraient probablement été au téléphone, envoyant des SMS à leur familles pour leur souhaiter une bonne année.

“Trois cents 400 signaux de téléphones portables s’allument en un seul endroit”, a-t-elle déclaré. “C’est un élément qui aurait pu guider la grève.”

Cependant, elle a noté qu’aucune sorte d’armée professionnelle correctement entraînée n’aurait eu une telle concentration de personnel si près de la ligne de front dans des positions non tactiques à portée d’artillerie de l’ennemi.

“L’utilisation du téléphone portable, oui, cela a joué un rôle. Cependant, c’est relativement peu important car le fait que l’utilisation du téléphone portable ait en quelque sorte donné l’avantage aux Ukrainiens dans la conduite de la frappe est plus révélateur des échecs militaires et des échecs de commandement.”

Cette photo satellite de Planet Labs PBC montre une école professionnelle dans la ville occupée par la Russie de Makiivka, dans l’est de l’Ukraine, le 20 décembre et de nouveau le 3 janvier. Les forces ukrainiennes ont frappé l’école le 3 janvier. (Planet Labs PBC/Associated Press)

Jake Harrington, un expert du renseignement au Centre d’études stratégiques et internationales basé à Washington, DC, a déclaré que l’utilisation du téléphone portable avait potentiellement joué un rôle, mais il était sceptique quant au fait qu’il s’agissait de la principale cause de l’attaque.

Dans ce cas, il a dit qu’il était possible que quelqu’un ait vu la consolidation du personnel et l’ait signalé à l’armée ukrainienne, notant que c’était un “échec significatif de la direction” de permettre à autant de troupes de se rassembler en un seul endroit si près de la ligne de front. dans un bâtiment contenant des munitions.

La technologie offre de nouvelles opportunités de suivi

Pourtant, Harrington a déclaré que tout au long de la guerre, les troupes russes ont utilisé des téléphones portables personnels que les Ukrainiens ont pu suivre.

Les Ukrainiens “possèdent toujours l’infrastructure sur laquelle transitent ces appels. Ils peuvent également écouter ces appels”, a-t-il déclaré, notant que c’est un énorme problème pour les Russes.

“Le fait qu’ils aient montré le risque pour leur vie qu’ils encourent en utilisant ces téléphones dans des endroits où ils peuvent être retrouvés et qu’ils les utilisent toujours, je pense, n’est qu’un signe d’une force qui est mal formé, mauvais moral, mauvais leadership.”

Hird a déclaré qu’il y a eu quelques cas où des soldats russes ont publié des images sur les réseaux sociaux qui sont très faciles à localiser et qui sont ensuite frappées, notant un incident récent où un militaire russe a publié une photo devant un endroit identifiable à Oleshky, une ville de la région de Kherson.

“Et bien sûr, cet endroit a ensuite été frappé.”

Cette image satellite montre des bâtiments, dont une école qui abritait les troupes russes mobilisées, avant qu’ils ne soient touchés lors d’une frappe à Makiivka, en Ukraine sous contrôle russe, le 1er novembre 2022. (Maxar Technologies/Reuters)

John Scott-Railton, chercheur principal au Citizen Lab, qui étudie les technologies de communication et les logiciels espions à la Munk School of Global Affairs de l’Université de Toronto, a déclaré que les téléphones portables sont devenus le talon d’Achille des militaires modernes et qu’ils donnent des positions militaires depuis que les soldats ont commencé les utiliser.

“Rien n’a changé là-bas, sauf le fait qu’il y a maintenant beaucoup, beaucoup plus de façons dont l’information peut être émise.”

Il y a les “trucs de la vieille école” de la triangulation des signaux, a-t-il dit, mais a noté qu’il y a maintenant aussi de la publicité et des applications que les gens utilisent qui contiennent des données de localisation.

“C’est leur comportement de recherche, c’est ce qu’ils publient”, a déclaré Scott-Railton. “Il existe de nombreuses façons différentes de suivre les téléphones portables.”

Les téléphones portables sont un énorme problème pour les militaires modernes

John Hardie, directeur adjoint du programme russe de la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré que malgré leur risque potentiel, les Russes continuent d’utiliser les téléphones portables en partie parce qu’ils sont nécessaires à une utilisation opérationnelle.

Il a déclaré que dans de nombreux cas, les communications militaires russes ne fonctionnaient pas, les troupes n’étaient pas formées pour les utiliser ou il n’y avait pas assez de radios et elles devaient compter sur les téléphones portables pour communiquer sur le champ de bataille.

Hardie a fait écho à l’idée que l’utilisation du téléphone portable par les soldats est devenue un énorme problème pour tous les militaires modernes.

“Vous voyez la quantité d’images de téléphones portables provenant du côté ukrainien, par exemple. Vous savez, c’est une préoccupation”, a-t-il déclaré, notant que les Ukrainiens ont envoyé des ordres et des conseils aux troupes concernant l’utilisation des téléphones portables ainsi que les précautions à prendre. “Mais vous n’allez jamais être à 100% là-dessus.”

Pourtant, il a déclaré que c’était un gros problème de sécurité opérationnelle pour les militaires occidentaux. “Et les services américains, par exemple, essaient vraiment de marteler cette maison.”

Selon Harrington, le département américain de la Défense et les agences de renseignement se penchent sur la question de ce qu’on appelle la “gestion des signatures” – trouver des moyens de s’assurer que les troupes n’émettent pas de signaux pouvant être suivis par l’ennemi.

Jusqu’à ce que cela puisse être géré, Hardie dit qu’il s’agit souvent de savoir quelles troupes sont les plus disciplinées.

“Et je pense que, comme nous l’avons vu chez les Russes, ce n’est pas exactement leur point fort.”