La Russie a imposé des sanctions à 1 271 citoyens américains. Pour beaucoup, c’est une source de fierté.

Commentez cette histoire Commentaire

Un astrophysicien de Harvard. Un milliardaire de la Silicon Valley. Acteurs hollywoodiens. Meurtriers condamnés. Ceux-ci font partie de la liste restreinte mais lentement croissante d’Américains vivant sous une peine étrange, qui s’est avérée une source de fierté, de perplexité et, dans certains cas, de consternation : les sanctions russes. Quelque 1 271 citoyens américains ont fait la « Stop List » de Moscou, publiée en ligne par le ministère russe des Affaires étrangères.

Washington a de plus en plus utilisé les sanctions contre les individus comme un outil de politique étrangère de choix, utilisant le système financier américain comme un marteau ou un scalpel pour couper ses ennemis ou ceux de ses alliés. La Russie fait l’objet de sanctions américaines écrasantes depuis son invasion de l’Ukraine en février : Washington a imposé des sanctions à plus de 1 300 Russes ces dernières années et à plus de 1 000 personnes morales russes. Les sanctions empêchent les personnes désignées de faire des affaires avec des entreprises ou des particuliers américains et entraînent souvent une lourde pénalité.

Dans un acte de désespoir diplomatique apparent, ou peut-être pour le théâtre de celui-ci, la Russie a tenté de répondre en nature – et de se heurter à la dure unilatéralité de la puissance économique américaine. La liste d’arrêt de la Russie est une réponse fondamentalement asymétrique, et elle n’est pas pondérée en faveur de Moscou.

Parmi les Américains qui se sont retrouvés sous sanctions russes figurent des célébrités : Ben Stiller, Sean Penn et Morgan Freeman, qui semblent tous avoir attiré la colère de Moscou face aux expressions de soutien à l’Ukraine.

Des politiciens, dont le président Biden, figurent également sur la liste, tout comme des dirigeants, comme le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.

Mais la plupart des noms inclus sont beaucoup moins familiers et, dans certains cas, déroutants. Alors que certains viennent avec des descriptions justifiant la désignation (Freeman, par exemple, est surnommé un “acteur de cinéma bien connu” qui, selon le ministère russe des Affaires étrangères, a critiqué la Russie en 2017), trois douzaines sur la liste sont simplement décrites comme des “citoyens américains”. .”

“Au meilleur de ma connaissance … je suis toujours le seul astrophysicien qui a été sanctionné par le Kremlin”, a déclaré Benjamin Schmitt, scientifique chargé du développement de projets au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

Certains noms de la liste semblent mal orthographiés. Certaines personnes incluses, semble-t-il, ne sont plus en vie.

Contrairement aux oligarques russes, connus pour leurs voyages et leurs transactions en Occident, les citoyens américains ont rarement des avoirs sur le territoire russe à saisir. En effet, il n’y a aucun rapport public faisant état de personnes figurant sur la liste ayant gelé des avoirs en Russie.

Annie Froehlich, une avocate du cabinet Cooley qui travaille sur les sanctions et le contrôle des exportations (mais qui n’est pas, comme le dit la Stop List, une ancienne employée du Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor), a déclaré que si les sanctions américaines servaient des objectifs politiques , il n’était pas clair que les désignations russes puissent faire de même.

“Cela me semble simplement essayer de jeter un filet très large”, a déclaré Froehlich, qui a ajouté que même si elle était perturbée par son inclusion sur la liste, elle était heureuse d’être une place derrière Freeman.

Beaucoup sur la liste se moquent de son impact.

“C’est généralement un honneur d’être sur la liste des sanctions, donc cela ne va pas m’affecter négativement”, a déclaré Francis Fukuyama, un intellectuel public et chercheur principal à l’Université de Stanford qui avait été pointé du doigt par Moscou.

“Quel honneur”, a écrit Michael Carpenter, l’ambassadeur américain auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération, sur Twitter en juin. Mary M. Cheh (D-Ward 3), membre du DC Council, qui a poussé à nommer une rue d’après un politicien de l’opposition russe assassiné, a également déclaré qu’elle était “honorée” d’être incluse.

Il y a eu un affront – quoique largement sarcastique. Rob Reiner, le réalisateur du film “This Is Spinal Tap”, a déclaré à Deadline plus tôt cette année qu’il avait “le cœur brisé” d’être inclus.

La liste, mis à part le manque de punch, sert de récapitulatif des griefs de Moscou contre les États-Unis.

Il nomme des politiciens de tous les horizons politiques – mais pas l’ancien président Donald Trump ou nombre de ses proches alliés – et les membres de leur famille, ainsi que des responsables américains liés à l’imposition de sanctions à la Russie. À leurs côtés : des responsables américains et d’anciens soldats liés au camp de détention de Guantánamo Bay et aux abus de la prison irakienne d’Abu Ghraib – sanctions annoncées par Moscou en 2014, en représailles apparentes aux sanctions en matière de droits humains imposées par les États-Unis à l’époque.

D’autres incluent des responsables de l’application des lois, des avocats et des juges impliqués dans des affaires très médiatisées contre des citoyens russes. Il existe également des noms liés à Habad, une branche ultra-orthodoxe du judaïsme qualifiée de culte par Moscou.

Environ 30 noms sur la liste sont liés à des cas où un enfant adopté en Russie a été victime d’abus présumés. Moscou a interdit l’adoption américaine d’enfants russes en 2012, nommant la loi d’après un enfant décédé d’un coup de chaleur dans une voiture en Virginie.

Certains inclus purgent une peine de prison, sans espoir de libération immédiate. Il est peu probable qu’ils prévoyaient une visite en Russie de si tôt.

“Être sanctionnée a été une assez grande surprise pour moi, car je n’ai jamais occupé de poste au sein du gouvernement américain, contrairement à la plupart des autres personnes sur la liste”, a déclaré Kathryn Stoner, une chercheuse de l’Université de Stanford qui a fait des recherches approfondies sur la Russie. décennies. “Un de mes enfants a dit en plaisantant, ‘C’est toujours agréable d’être remarqué, maman.'”

“Oui, c’est moi” sur la liste, a déclaré Rich Eychaner, un entrepreneur basé à Des Moines qui travaille pour soutenir les droits LGBTQ dans le monde. “Les militants LGBTQ font très peur aux Russes.”

Certains ne savent pas pourquoi ils font face à des sanctions russes. “Je ne peux penser à aucune explication qui ait un sens à ce stade de ma vie”, a déclaré Leon Spies, un avocat basé dans l’Iowa, au blog politique local Bleeding Heartland en mai. “J’étais anti-communiste quand j’étais enfant quand l’annihilation nucléaire était un cauchemar quotidien, mais presque tout le monde l’était.”

Fukuyama fait partie des universitaires les plus connus de la liste. Le politologue, célèbre pour sa théorie de la “fin de l’histoire” avec l’effondrement de l’Union soviétique, a découvert qu’il était inclus via Twitter. Il pense avoir été inclus en raison de son travail avec le Stanford Sanctions Group, qui est dirigé par l’ambassadeur de l’administration Obama en Russie, Michael McFaul, et comprend également Stoner.

Comme Fukuyama, beaucoup considèrent leur inscription sur la liste comme un inconvénient mineur, voire un sacrifice honorable.

« J’ai été un ardent critique de Poutine et de son régime depuis 1999 », a déclaré Alexander Motyl, professeur de sciences politiques à l’Université Rutgers. « Alors, il est grand temps que les Russes reconnaissent mon travail !

Kristina Hook, une spécialiste du génocide qui fait partie des personnes sous sanctions russes, a déclaré que les Ukrainiens sont ceux qui voient les véritables ramifications pour avoir défié la Russie.

“Les conséquences de ne pas s’exprimer et d’utiliser mes connaissances techniques sur le sujet du génocide pour conseiller les décideurs seraient bien pires pour moi que tout ce que le Kremlin peut faire”, a déclaré Hook, notant qu’elle avait été parmi ceux qui partageaient le argument selon lequel les actions de la Russie en Ukraine répondent aux définitions scientifiques et juridiques du génocide.

Mais d’autres ont des sentiments plus mitigés. Certains journalistes, dont Susan Glasser du New Yorker, David Ignatius du Post et Aric Toller de BellingCat, figurent sur la liste. “Certains Américains pourraient considérer l’exclusion permanente de Russie comme un régal, mais je n’en fais pas partie”, a écrit Ignatius l’année dernière. “J’ai visité le pays une demi-douzaine de fois, à partir du début des années 1980, et j’ai apprécié chaque visite.”

“C’est un pays qui me fascine et qui a été au centre de toute ma vie professionnelle”, a déclaré Stoner. Mais “cela ne m’empêchera pas d’écrire ou de dire ce que je veux sur la Russie, comme je l’ai toujours fait”.