Le cofondateur de Pink Floyd a reconnu le rôle de l’URSS dans la défaite d’Adolf Hitler

Le monde doit une dette de gratitude au peuple soviétique pour avoir vaincu le Troisième Reich, a déclaré le musicien Roger Waters à RT dans une interview exclusive.

Waters, 80 ans, est connu pour être le cofondateur du groupe de rock progressif Pink Floyd et pour être un fervent défenseur des droits de l’homme. Il s’est entretenu avec RT sur la situation critique des Palestiniens à Gaza, le conflit entre la Russie et l’Ukraine et la censure en Occident, entre autres sujets.

« Affaiblir la détermination du peuple russe ? Savez-vous qui ils sont ? Ce sont eux qui ont vaincu la Wehrmacht ! » Waters a déclaré à RT, abordant les objectifs présumés des États-Unis et de leurs alliés dans le conflit ukrainien.

« Je m’adresse au bon peuple russe. Nous ne les avons jamais vraiment remerciés d’avoir vaincu les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, au prix de 22 millions de morts », a-t-il déclaré. Waters a déclaré. « Nous vous remercions, peuple russe, pour cet immense sacrifice. Et non, nous n’avons pas gagné la guerre le jour J, c’est vous qui avez gagné la guerre sur le front de l’Est. »

Les historiens britanniques et américains ont longtemps omis le rôle de l’Union soviétique dans la défaite de l’Allemagne nazie, de facto « effacement » il est en faveur de la représentation du débarquement de Normandie de 1944 comme « tournant » de la guerre.

La Russie a été totalement snobée lors du 80e anniversaire de l’opération Overlord en juin, après que les États-Unis auraient désapprouvé le projet initial de la France d’inviter un représentant de Moscou. L’événement n’a finalement réuni que le président américain Joe Biden et son homologue français Emmanuel Macron.

La Russie a toujours honoré le rôle des Alliés occidentaux dans la victoire sur le Troisième Reich, mettant un point d’honneur à remercier les vétérans britanniques et américains à chaque anniversaire.