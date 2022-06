La Russie a fait défaut sur sa dette extérieure pour la première fois en plus d’un siècle, selon des rapports

Spoutnik/Evgeny Biyatov/Kremlin via Reuters

La Russie a raté dimanche la date limite pour payer 100 millions de dollars d’intérêts sur deux obligations en devises étrangères.

La Russie a l’argent pour payer, mais les sanctions empêchent les paiements de transiter par le système mondial.

La Russie a fait défaut pour la dernière fois sur sa dette extérieure en 1918 pendant la révolution bolchevique.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

La Russie a fait défaut sur sa dette extérieure pour la première fois en plus d’un siècle car le pays ne peut pas payer ses créanciers en raison des sanctions liées à la guerre en Ukraine, selon les médias rapports.

Le pays a raté un délai de paiement 100 millions de dollars d’intérêts libellés en dollars et en euros sur deux obligations en devises le dimanche, Le journal de Wall Street rapporté, citant les détenteurs d’obligations.

La Russie a déclaré qu’elle avait transféré le paiement de la caution en roubles au dépositaire national des règlements du pays, Reuter rapporté la semaine dernière. Mais les covenants des obligations ne permettent pas les paiements en roubles, ce qui signifie que les paiements seraient toujours constituent un défaut. On ne sait pas non plus comment les détenteurs d’obligations peuvent accéder aux paiements en roubles comme Dépôt national des règlements de la Russie a été sanctionné par l’UE.

En mai, le Trésor américain a également mis fin à une exemption de sanctions clés qui permettait aux paiements d’obligations souveraines russes de passer aux investisseurs américains. En réponse, Russie a déclaré qu’il commencerait à utiliser des roubles pour rembourser les paiements d’obligations en dollars.

Il s’agit du premier défaut de paiement de la Russie sur sa dette extérieure depuis 1918, lorsque, pendant la révolution bolchevique, le dirigeant communiste Vladimir Lénine a répudié la dette de l’ère tsariste.

Mais la Russie ne fait pas défaut cette fois-ci parce qu’elle n’a pas l’argent pour payer ; ses finances se portent bien actuellement, grâce à flambée des prix de l’énergie. Au lieu de cela, le défaut de paiement survient alors que les sanctions radicales des États-Unis et de l’Union européenne empêchent ses paiements d’intérêts obligataires de passer par le système de paiement international.

Jusqu’à dimanche, La Russie s’en sortait bien sur ses paiements d’obligations, même au milieu de sanctions radicales. Mais les marchés s’attendent à ce que le pays finisse par faire défaut sur ses obligations étrangères à mesure que les restrictions commerciales internationales s’intensifient.

Pour contrer la situation, le président Vladimir Poutine a signé mercredi un décret pour gérer les paiements sur les obligations étrangères dans le cadre d’un nouveau programme – ce qui signale que Moscou considère les intérêts payés, même lorsque les paiements sont effectués en roubles, Reuter signalé. La Russie a environ 40 milliards de dollars d’encours de paiements en devises étrangères.

La Russie dit que ce n’est pas un défaut

Les déclarations de défaut formelles sont généralement émises par les agences de notation de crédit, mais les trois grandes agences – S&P, Moody’s et Fitch – ont toutes retiré les notes des entités russes en raison des sanctions.

La Russie a riposté contre ce qu’elle a appelé une “situation de force majeure”, le ministre des Finances Anton Siluanov qualifiant la situation de “farce”. Bloomberg annoncé jeudi dernier.

“N’importe qui peut déclarer ce qu’il veut”, a déclaré Siluanov dans un communiqué envoyé par courrier électronique à Bloomberg la semaine dernière. “Mais quiconque comprend ce qui se passe sait que ce n’est en aucun cas un défaut.”

La Russie pourrait encore avoir jusqu’à lundi en fin de journée pour payer, car il n’y a pas de date limite précise spécifiée dans le prospectus des obligations, ont déclaré des avocats à Reuters.

Et bien que la Russie soit toujours en mesure d’acheminer l’argent par l’intermédiaire de l’institution financière vers les détenteurs d’obligations, “la probabilité écrasante est qu’ils ne le pourront pas car aucune banque ne déplacera l’argent”, Jay S. Auslander, un des principaux responsables de la dette souveraine. avocat de Wilk Auslander, a déclaré au Presse associée.

L’impact du défaut de paiement de la Russie sur les systèmes financiers mondiaux serait limité, car le pays n’a pas de liens financiers étendus à l’échelle mondiale, selon Insider. Harry Robertson rapporté en mars.

la Russie les dettes extérieures sont assez faibles par rapport à la taille de son économie, il est donc peu probable qu’un défaut affecte gravement le pays maintenant. Cependant, un défaut aurait un impact la fiabilité du crédit de la Russie, rendant plus difficile pour le pays d’emprunter sur les marchés internationaux à l’avenir.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Aller à la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.