La Russie a envahi la Géorgie en 2008. Aujourd’hui, les Russes y cherchent refuge.

TBILISI, Géorgie – Les messages sont peints à la bombe dans toute la ville, des milliers d’entre eux, maudissant le président russe Vladimir Poutine et disant aux Russes de “rentrer chez eux”. De nombreux restaurants et cafés, y compris ceux où les Russes traînent, affichent ostensiblement des pancartes déclarant leur soutien à l’Ukraine. Quelques-uns exigent même des promesses de loyauté, affirmant que les Russes ne devraient entrer que s’ils condamnent d’abord l’invasion ou dénoncent Poutine comme dictateur.

“Nous devons nous assurer que les impérialistes russes soumis au lavage de cerveau ne se retrouvent pas dans notre bar”, lit-on sur le formulaire de déclaration au bar Daedana.

Depuis des mois, des centaines de milliers de Russes se déversent dans les pays voisins, cherchant refuge contre la répression, pour éviter les répercussions de larges sanctions occidentales et, dans les vagues les plus récentes, pour échapper à la perspective d’être appelés à combattre. La Géorgie est l’une des destinations les plus attrayantes, connue pour son climat doux, son vin, sa gastronomie, sa capitale de la vie nocturne et, crucial pour les Russes entrants, ses règles d’entrée sans visa.

Mais la Géorgie est confrontée à un afflux qu’elle n’a pas recherché et qu’elle ne sait pas gérer.

L’ancienne république soviétique de 3,7 millions d’habitants a passé une grande partie de son existence moderne à essayer de se détacher de Moscou et de se rapprocher de l’Occident.

Mais se libérer s’est avéré difficile. La Russie a lancé une invasion ici en 2008 – une opération « d’imposition de la paix » qui a laissé des marques durables sur la Géorgie et a présagé la guerre du Kremlin en Ukraine. Le gouvernement géorgien, après avoir été farouchement anti-Moscou pendant des années, essaie maintenant d’éviter de provoquer le Kremlin.

De nombreux Géorgiens disent que les derniers mois se sont dégonflés, alors qu’ils tentent de comprendre comment les Russes pourraient faire la guerre dans leur pays et 14 ans plus tard l’utiliser comme refuge.

“Nous sommes super énervés qu’ils nous choisissent comme voie d’évacuation”, a déclaré Keto Urushadze, 23 ans, qui a ses propres souvenirs de la guerre, secouée par sa famille au milieu de la nuit, a dit de faire son sac comme les hélicoptères vrombissaient.

Les pays de l’Union européenne limitrophes de la Russie ont interdit l’entrée à la plupart des voyageurs russes. Les pays d’Asie centrale comme le Kazakhstan restent ouverts et accueillants. Parmi les voisins de la Russie, la Géorgie se présente donc comme un terrain d’entente tendu – un endroit où les Russes obtiennent un séjour automatique d’un an au prix de se retrouver face à face avec des ressentiments.

Tant de gens sont venus ici que les loyers à Tbilissi ont grimpé de près de 80 % depuis l’année dernière.

Certains des nouveaux arrivants disent qu’ils ne sont pas à l’aise de parler russe et ont téléchargé des applications en géorgien sur leurs téléphones. Certains disent qu’ils recherchent des entreprises appartenant à des Russes, de petites enclaves où ils peuvent se détendre.

“C’est difficile d’être ici”, a déclaré un Russe arrivé trois jours plus tôt, assis avec son frère dans une ancienne usine soviétique transformée en espace de coworking avec des galeries, des bars et une auberge. Sur les murs d’une cour voisine avec des tables en plein air, une pancarte disait : « L’Ukraine l’emportera », et une autre sollicitait des dons pour Kyiv. Les frères russes, qui avaient fui précipitamment après l’annonce de la campagne de mobilisation, ont déclaré avoir laissé tant de choses chez eux : une voiture, des parents, une petite amie pour l’un d’eux, des emplois pour les deux.

“Notre gouvernement a créé un putain d’enfer”, a déclaré l’un d’eux, parlant à voix basse. “Je comprends ce que les Allemands ont ressenti après la Seconde Guerre mondiale.”

Alors que la première vague de Russes était composée en grande partie d’intellectuels opposés à Poutine, certains se joignant même aux manifestations anti-Kremlin à Tbilissi, les Géorgiens soupçonnent que la nouvelle vague est moins idéologique. Beaucoup de Russes ne veulent tout simplement pas mourir dans ce qu’ils considèrent comme une mauvaise guerre.

Data Lapauri, 34 ans, copropriétaire du bar Daedana, affirme que les Russes ne devraient pas avoir le privilège de se soustraire à l’inconfort. Depuis avril, le barreau demande aux clients russes de cocher les cases d’un formulaire numérique reconnaissant une longue liste des méfaits de leur gouvernement. Lapauri a déclaré qu’en six mois, 2 500 Russes ont accepté les conditions et sont venus pour la musique de danse électronique et les boissons, y compris la vodka au raisin faite maison. Mais tout comme beaucoup d’autres, a-t-il dit, se sont retournés et sont partis.

En août, le site Web du bar a été victime d’une attaque par déni de service ainsi que de milliers d’avis Google une étoile et de menaces de mort sur son compte Instagram. Un mois plus tard, le bar a reçu la visite de Ksenia Sobchak, une mondaine russe et présentatrice de télévision avec des millions de followers sur les réseaux sociaux qui a alterné entre partisane de Poutine et critique. Elle a confronté Lapauri à l’entrée, lui demandant de défendre le choix de “distinguer les Russes”.

Lapauri a noté l’issue de la guerre de 2008, au cours de laquelle la Géorgie a complètement perdu le contrôle de deux régions séparatistes alignées sur le Kremlin. “Parce que 20% de la Géorgie est occupée par la Russie”, a-t-il déclaré. “Tout va ensemble.”

« Mais qu’est-ce que l’Ukraine a à voir avec la Géorgie ? elle a demandé.

« Vous ne voyez pas le lien ? il a dit.

Tant de choses sur les relations de la Géorgie avec la Russie sont liées à cette guerre de 2008 et à ses douloureuses conséquences.

C’était la première guerre européenne du XXIe siècle. Le conflit s’était accumulé pendant des années et les tensions ont éclaté après un sommet de l’OTAN en avril 2008 où les membres se sont engagés à inclure l’Ukraine et la Géorgie dans l’alliance. L’intérêt de Poutine à envoyer un avertissement à la Géorgie et à l’Occident s’est heurté au désir déclaré du président géorgien Mikheil Saakashvili de reprendre deux régions séparatistes de minorités ethniques qui se trouvent dans le cercle d’influence de la Russie. Alors que la Russie se positionnait pour reconnaître et éventuellement annexer ces régions, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, Saakashvili a donné l’ordre de lancer des frappes. La Russie a répondu avec force. Bientôt, la Géorgie défendait sa capitale.

Officiellement, la guerre prend fin au bout de cinq jours, avec une médiation internationale menée par la France. Mais le conflit continue, à un volume beaucoup plus faible.

La Russie n’a jamais sorti ses troupes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud et, au fil des ans, elle les a transformées en protectorats fermés du Kremlin que la Russie désigne comme des nations indépendantes. En Ossétie du Sud, la Russie a construit des bases militaires et installé des détecteurs de mouvement, des tours de guet et des brouilleurs de téléphones électroniques le long de la frontière avec le reste de la Géorgie. Cette frontière était poreuse, un peu plus que des champs ouverts, avec des gens des communautés qui allaient et venaient. Maintenant, il y a 50 miles de barbelés marquant une frontière que la Russie a interprétée en sa faveur, s’emparant de terres supplémentaires ici et là.

“Guerre hybride”, a déclaré Marek Szczygiel, un diplomate polonais qui dirige une mission de l’UE en Géorgie conçue pour surveiller l’accord de cessez-le-feu mais qui se voit régulièrement refuser l’accès à l’Ossétie du Sud.

Il a déclaré que la Russie détenait des Géorgiens qui franchissaient la frontière ou s’en approchaient trop. Parfois, ils sont libérés rapidement et parfois ils sont enfermés pendant des années.

Le Washington Post s’est rendu dans la zone frontalière en octobre, conduit par la police locale et des patrouilleurs volontaires, dont l’un des hublots de camionnette portait le message “La Russie est un occupant”. Le convoi s’est arrêté à Bobnevi, un village de pierre que la Géorgie ne contrôle qu’en partie ; parce que l’une de ses maisons est coupée du reste par la frontière à barbelés, une micro-annexion russe.

“Il y a une dame de 89 ans qui habite de l’autre côté”, raconte David Katsarava, 45 ans, l’un des volontaires, qui l’a appelée à son arrivée. “Elle est incroyable.”

Bientôt, une Géorgienne âgée avec un chapeau de laine est apparue de l’autre côté de la clôture, agitant sa canne en guise de bonjour, puis passant au-dessus d’un panier de pommes et de poires tout en acceptant des pommes de terre en retour. La femme, Valia Vanishvili, a déclaré que sa maison faisait partie de la Géorgie jusqu’à une semaine en 2011, lorsque les troupes russes ont commencé à tendre des barbelés à travers sa propriété, coupant sa vie en deux. D’un côté : sa maison de 62 ans, ses deux vaches, ses poules. De l’autre côté, désormais inaccessible : une tranche de sa propriété, le reste du village, sa fille.

“Ils ont même détenu mon gendre à un moment donné” pendant une semaine, a-t-elle déclaré. « Il se tenait là où vous êtes. Je dis à ma fille de ne pas visiter [at the fence] parce que j’ai peur qu’ils l’enlèvent aussi.

Vanishvili a déclaré que “même en ce moment”, les Russes regardaient. Une de leurs bases était visible à l’horizon. Une pancarte, en cyrillique, marquait le début de la « République d’Ossétie du Sud ».

“Je ne sais pas ce qu’ils veulent de notre terre”, a déclaré Darejan Narikashvili, 66 ans, un autre villageois, du côté géorgien. « La Russie est immense. N’ont-ils pas assez de terres comme ça ?

Malgré tout ce que la Russie a perdu au cours des huit derniers mois – influence, position économique, équipement militaire et troupes – elle a toujours une influence extraordinaire sur la Géorgie. Olesya Vartanyan, analyste senior à l’International Crisis Group, a qualifié l’Ossétie du Sud d’« épée de Damoclès » suspendue au-dessus du pays.

La Géorgie a condamné l’agression du Kremlin contre l’Ukraine, mais elle a également rompu avec l’Occident dans son refus d’imposer des sanctions. Et dans une décision âprement débattue, le gouvernement géorgien a maintenu la politique d’entrée sans visa du pays, mais aurait également refusé l’entrée à plusieurs critiques de haut niveau de Poutine.

Le Premier ministre géorgien Irakli Garibashvili a déclaré que son gouvernement protégeait les “intérêts nationaux”. En plus de vouloir éviter une autre guerre, la Géorgie dépend des envois de fonds de ses citoyens travaillant en Russie, et son industrie touristique, en temps normal, a prospéré grâce aux visiteurs russes.

“Je pense que nous poursuivons une attitude pragmatique et prudente envers la Russie”, a déclaré Eka Sepashvili, une députée qui a récemment quitté le parti au pouvoir Georgian Dream mais reste alignée sur sa politique.

Les membres de l’opposition politique disent que le parti Georgian Dream – fondé par un oligarque qui a fait fortune en Russie – a détourné le pays de l’Occident tout en essayant de maintenir la paix avec Poutine. Ils disent que la politique d’ouverture des frontières présente un problème de sécurité : Poutine pourrait éventuellement déclencher un conflit en Géorgie sous prétexte de défendre les citoyens russes. Comme pour l’Ukraine, « la Russie veut détruire le statut d’État de la Géorgie », a déclaré Giga Bokeria, chef du parti politique European Georgia-Movement for Liberty.

Pour Levan Merabishvili, 29 ans, ce qui fait le plus mal, c’est de réaliser que la Géorgie ne peut pas tenir tête à la Russie. Il vit à 45 minutes de la capitale, avec des milliers d’autres, dans une grille de maisons de plain-pied aux parois minces construites à la hâte après la guerre – une communauté pour les personnes déplacées d’Ossétie du Sud, qui ont fui la guerre ou l’après-guerre, quand La Russie a renforcé ses contrôles. Les maisons ont été conçues pour être temporaires. Mais 14 ans plus tard, les gens sont toujours là.

“Personne ne s’habitue jamais à vivre ici”, a déclaré Merabishvili.

Sa mère est restée en Ossétie du Sud et il a pu la voir à des moments où les troupes russes ont autorisé les passages. Mais dans certains cas, lui et sa mère ont jusqu’à un an d’écart. Il est libre de traiter Poutine de « poison ». Sa mère ne peut pas.

“Officiellement, elle n’a pas de poste”, a déclaré Merabishvili.

Il a déclaré que sa vie s’était relativement bien déroulée : il a une petite amie et il gère des quarts de travail du soir dans une entreprise de recyclage de plastique. Mais il ressent toujours de la colère envers les Russes. D’autres personnes de la communauté déplacée, a-t-il dit, “sont encore plus radicalisées que moi”. La communauté a une école et une petite rue principale avec une épicerie. Mais contrairement à la capitale, il n’y a pas de drapeaux ukrainiens, pas de panneaux indiquant aux Russes de ne pas entrer.

Il n’y a pas besoin d’eux, a déclaré Merabishvili.

Compte tenu des sentiments de la communauté, a-t-il dit, c’est une partie de la Géorgie dans laquelle aucun Russe ne voudrait venir.