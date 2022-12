La Russie a du mal à se réapprovisionner en armes même avec l’aide de l’Iran et de la Corée du Nord (haut responsable militaire)

Les approvisionnements en armes russes ont diminué au point qu’il “aura du mal à reconstituer” ses réserves même avec le soutien de pays comme l’Iran et la Corée du Nord, a confirmé lundi un haut responsable militaire.

La guerre de Moscou en Ukraine dure depuis plus de neuf mois, bien plus longtemps que ne l’avait prédit le président russe Vladimir Poutine, ont longtemps estimé les responsables de la défense.

L’incapacité de la Russie à faire avancer ses forces avec succès et les pertes récentes sur les lignes de front ont incité le Kremlin à poursuivre son assaut en s’appuyant fortement sur les bombardements et les assauts aériens.

Le barrage constant de tirs de missiles est une tentative de saper le moral des soldats et des civils ukrainiens et de forcer Kiev à faire des concessions – une stratégie qui non seulement n’a pas encore réussi, mais qui s’avère coûteuse pour Moscou.

“Nous estimons qu’au rythme de tir auquel la Russie a utilisé son artillerie et ses munitions de roquettes – en termes de ce que nous appellerions de l’artillerie et des munitions de roquettes pleinement utilisables – ils pourraient probablement le faire jusqu’au début de 2023”, a déclaré un haut responsable militaire aux journalistes. Lundi soir.

Le responsable a déclaré que les services de renseignement occidentaux ont évalué que les munitions “pleinement utilisables” de la Russie “diminuent rapidement” et qu’elles les obligent probablement à compter de plus en plus sur des armes dans des “conditions dégradées”.

Les munitions dégradées font référence à des projectiles datés qui, dans certains cas, ont plus de 40 ans et ne sont pas garantis pour exploser ou exploser lors de l’impact.

“Cela place essentiellement les forces russes dans une position où elles doivent faire un choix sur les risques qu’elles sont prêtes à accepter en termes de taux d’échec accrus, de performances imprévisibles et si ces munitions dégradées nécessiteraient ou non un type de remise à neuf, ce qui nécessite bien sûr un certain savoir-faire et du temps », a expliqué le responsable.

“Compte tenu de l’état actuel des stocks de munitions de la Russie, il n’est pas surprenant qu’ils continuent à rechercher des opportunités de travailler avec des pays comme l’Iran et avec la Corée du Nord pour essayer d’acquérir des capacités supplémentaires”, a ajouté le responsable.

Bien que la Russie ait utilisé des drones iraniens pour frapper l’Ukraine, la quantité d’armes qu’elle devrait continuer à recevoir de ses partenaires ne suffira probablement pas à combler ses stocks, même avec les mesures que Téhéran, l’Iran et Moscou prennent pour rationaliser la production de drones en Russie. les frontières.

“L’armée russe aura très probablement du mal à reconstituer sa réserve de munitions d’artillerie et de roquettes entièrement utilisables par le biais de fournisseurs étrangers, à augmenter la production nationale et à remettre à neuf”, a confirmé le haut responsable militaire.