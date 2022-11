La Russie a donné 140 millions d’euros et capturé des armes occidentales à l’Iran en échange de drones meurtriers, selon une source | Nouvelles du monde

La Russie a envoyé 140 millions d’euros et une sélection d’armes britanniques et américaines capturées à l’Iran en échange de dizaines de drones meurtriers pour sa guerre en Ukraine, a affirmé une source de sécurité.

UN russe des avions militaires ont secrètement transporté l’argent et trois modèles de munitions – un missile antichar britannique NLAW, un missile antichar américain Javelin et un missile antiaérien Stinger – vers un aéroport de Téhéran aux premières heures du 20 août, selon la source a déclaré à Sky News, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour partager des informations sensibles.

Les armes faisaient partie d’une cargaison d’équipements militaires britanniques et américains destinés à l’armée ukrainienne qui “est tombée aux mains des Russes”, selon la source.

La source a déclaré qu’ils pourraient donner au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien la capacité d’étudier la technologie occidentale et éventuellement de la copier.

“Ils seront probablement rétro-conçus et utilisés dans les guerres futures”, a déclaré la source.

Pour sa part, L’Iran a fourni à la Russie plus de 160 véhicules aériens sans pilote (UAV), dont 100 drones Shahed-136, a affirmé la source. Ceux-ci ont été surnommés “drones suicides” car ils explosent à l’impact.

La source a allégué qu’un autre contrat de drone d’une valeur de 200 millions d’euros (174 millions de livres sterling) avait été conclu entre Téhéran et Moscou au cours des derniers jours.

“Cela signifie qu’il y aura bientôt une autre grande offre de drones en provenance d’Iran”, a déclaré la source.

Les gouvernements iranien et russe ont été approchés pour une réponse aux allégations.

Les forces du président Vladimir Poutine ont récemment intensifié les attaques de drones contre Ukraine.

Utilisation russe de drones iraniens en Ukraine



Couplées à des frappes de missiles plus conventionnelles, elles ont ciblé des approvisionnements critiques en électricité et en eau dans tout le pays, y compris dans la capitale Kyiv.

Les barrages ont tué des civils, provoqué des pannes généralisées et mis à rude épreuve les défenses aériennes ukrainiennes, avec des missiles anti-aériens coûteux déployés pour contrer des drones beaucoup moins chers.

Justin Bronk, chercheur principal au Royal United Services Institute, un groupe de réflexion basé à Londres, a déclaré que les drones iraniens étaient devenus un élément crucial de l’effort de guerre de la Russie.

“Si l’Iran n’avait pas approvisionné les Shaheds, il aurait été nettement moins efficace en termes de campagne de frappes russes contre les infrastructures électriques et l’eau ukrainiennes”, a-t-il déclaré.

Dans une menace potentiellement encore plus grave, le gouvernement iranien aurait également accepté de transférer des missiles balistiques plus gros et plus sophistiqués à la Russie.

Vadym Prystaiko, l’ambassadeur d’Ukraine au Royaume-Uni, a déclaré que si les informations étaient confirmées “cela constituera une menace réelle et réelle”.

Il a déclaré à Sky News : “S’ils [Iranian ballistic missiles] venez en nombre, nous aurons de vrais problèmes.”

Avertissement de Zelensky sur les drones iraniens



L’Iran a rejeté l’allégation de missile comme “complètement fausse”, bien qu’il ait finalement admis avoir fourni “un nombre limité de drones” à Moscou.

Mais Hossein Amirabdollahian, le ministre des Affaires étrangères, a affirmé samedi que cela s’était produit avant – et non depuis – que la Russie avait lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février.

En revanche, l’Ukraine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont tous accusé l’Iran de fournir des drones à la Russie plus récemment.

Le nombre total exact n’est pas clair. Les États-Unis ont déclaré en juillet qu’ils pensaient que le gouvernement iranien se préparait à fournir à la Russie des centaines de drones.

Des avions-cargos militaires russes “à Téhéran”

Offrant des preuves de la prétendue transaction de drones du 20 août, la source de sécurité a partagé avec Sky News des images satellite qui, selon elles, montraient deux avions-cargos militaires russes dans un aéroport de Téhéran.

La source a déclaré que l’un des avions Ilyushin IL-76 aurait transporté les 140 millions d’euros (environ 120 millions de livres sterling) et les armes occidentales capturées.

1 h 17 heure locale – une image satellite partagée avec Sky News montre deux avions à l’aéroport international de Mehrabad



La première image, horodatée le 20 août à 1h17 du matin, montrait deux avions, mis en évidence par des lignes rouges, à l’aéroport de Mehrabad dans la capitale iranienne.

Sur la deuxième image, prise juste après 3h30 du matin, l’un des avions s’était déplacé du côté piste de l’installation et l’autre avait fait demi-tour.

3 h 32 heure locale – une image satellite partagée avec Sky News montre que deux avions se sont déplacés dans l’aéroport principal de Téhéran



Dans l’image finale, trois heures et demie plus tard, les deux avions semblaient être partis.

L’un d’entre eux ou les deux sont partis avec des drones iraniens, selon la source.

7 h 01 heure locale – une image satellite partagée avec Sky News montre que les avions sont partis de l’aéroport iranien



La source a déclaré avoir connaissance d’au moins cinq avions russes ayant transporté des drones depuis l’Iran depuis le 20 août dans le cadre de l’accord.

Une liste des drones fournis

En ce qui concerne ce qui a été fourni par l’Iran, la source a indiqué : 100 drones Shahed-136, 60 drones Shahed-131 plus petits et six drones Mohajer-6.

Contrairement à l’avion “suicide” Shahed, le Mohajer-6 est un drone armé qui peut larguer ou lancer des munitions.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi la Russie avait également donné à l’Iran des armes britanniques et américaines capturées, la source a déclaré que l’on pensait que c’était parce que Téhéran voulait utiliser sa capacité à désosser les produits.

La source a déclaré qu’elle pensait que les connaissances acquises par les Iraniens grâce à la rétro-ingénierie d’un drone espion américain capturé par l’Iran en 2011 avaient aidé au développement des drones Shahed.

Drones de rétro-ingénierie iraniens

“Nous pensons que les Iraniens ont prouvé qu’ils disposaient d’un système de rétro-ingénierie efficace, comme nous pouvons le voir avec les drones qu’ils ont rétro-conçus à partir du drone américain capturé en 2011”, a déclaré la source.

“Il semble que l’Iran veuille aussi profiter de la guerre [in Ukraine] en recevant des Russes des capacités occidentales qui leur seront utiles à l’avenir – comme cela s’est produit dans le passé.”

Un drone de surveillance américain RQ-17 Sentinel – utilisé pour la reconnaissance – a été capturé en décembre 2011. Un commandant iranien a affirmé l’année suivante que son pays avait procédé à la rétro-ingénierie de l’avion et en construisait une copie.

Le mois dernier, Moscou a nié que ses forces avaient utilisé des drones iraniens pour attaquer l’Ukraine.

“Des équipements russes avec une nomenclature russe sont utilisés”, a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov, cité le 18 octobre. “Toute autre question doit être adressée au ministère de la Défense.”

Sky News a contacté le ministère russe de la Défense mais n’a pas encore reçu de réponse.