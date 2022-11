Lloyd Austin dit que l’armée massive du pays ne l’a pas aidé à s’imposer en Ukraine

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a salué samedi les forces armées et les armements russes, ajoutant toutefois que cela n’avait pas permis à Moscou de remporter la victoire dans le conflit ukrainien.

“Vous savez, les Russes ont une armée massive et des armes impressionnantes,” mais ça “ne les a pas aidés à l’emporter dans une campagne de conquête et de cruauté,», a déclaré Austin, s’exprimant samedi au Forum sur la sécurité internationale d’Halifax au Canada.

Selon le responsable, «il s’agit de la cause,” aussi bien que “ceux qui se battent pour cela.”

Le secrétaire à la Défense a ensuite félicité le président Joe Biden pour son ralliement «nations de bonne volonté» contre les tentatives de la Russie de «redessiner les frontières par la force.”

Austin a également déclaré que les États-Unis soutiendront l’Ukraine tant que le conflit durera, insistant sur le fait que le résultat sera “déterminer le cours de la sécurité mondiale dans ce jeune siècle.”

Il a toutefois ajouté que l’OTAN ne sera pas entraînée dans ce qu’il a décrit comme le «la pire crise de [European] sécurité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,» à moins que Moscou n’attaque l’un de ses États membres.

Le secrétaire à la Défense a affirmé que l’alliance militaire était de nature défensive, tout en notant que Washington avait porté à plus de 100 000 le nombre de soldats américains stationnés en Europe.

Certaines de ces forces ont été déployées en Pologne, représentant le «premières forces américaines permanentes sur le flanc oriental de l’OTAN,», a noté Austin.

Il a conclu en disant que le «les principes fondamentaux de la démocratie sont assiégés dans le monde entier,” et c’était “Direction américaine” qui a contribué à façonner l’ordre international fondé sur des règles après la Seconde Guerre mondiale, et le rôle de Washington demeure “indispensable pour le pérenniser.”

Un certain nombre de hauts responsables russes, dont l’ancien président et actuel chef adjoint du Conseil de sécurité du pays, Dmitri Medvedev, ont affirmé ces derniers mois que les forces russes en Ukraine étaient confrontées non seulement à l’armée de Kiev, mais aussi à l’ensemble de «L’OTAN et le monde occidental.”

Moscou a soutenu à plusieurs reprises que l’Occident ne faisait que prolonger le conflit en fournissant des armes à l’Ukraine.

Avant que les hostilités n’éclatent dans ce pays d’Europe de l’Est fin février, la Russie a présenté à l’OTAN un certain nombre de propositions visant à définir une nouvelle architecture de sécurité européenne. L’alliance militaire occidentale, cependant, a rejeté les mesures d’emblée.