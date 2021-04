Mais le déplacement des forces d’aussi loin que la Sibérie – à plus de 2000 kilomètres – vers l’Ukraine et vers la péninsule de Crimée a injecté de nouveaux niveaux d’alarme dans une région qui est un point d’éclair clé entre l’Occident et Moscou depuis 2014.

En mars de cette année-là, la Russie a annexé la Crimée à l’Ukraine, ce qui a entraîné une condamnation et des sanctions internationales. Le mois suivant, la guerre a éclaté dans la région ukrainienne orientale du Donbass entre les séparatistes alliés à la Russie et l’armée ukrainienne.

Plus de 13 000 personnes ont été tuées dans les combats depuis lors, selon les Nations Unies. Le dernier combat à grande échelle remonte à plus de quatre ans, mais il y a eu des échanges périodiques d’artillerie le long d’une ligne de front qui a à peine bougé.

La soudaine poussée militaire de la Russie semble davantage être l’envoi de messages que le lancement d’une nouvelle offensive, ont déclaré des analystes.

Pour le président russe Vladimir Poutine, les relations chaleureuses de l’Ukraine avec les États-Unis et l’Europe sont un défi pour l’influence de Moscou dans la région, d’autant plus que Biden a promis d’adopter une ligne plus dure avec le Kremlin. Les aspirations de l’Ukraine à rejoindre l’OTAN sont également considérées par la Russie comme une menace potentielle à sa porte.

Certains des mouvements militaires russes ont une impression de long terme. Les troupes russes et le matériel militaire se trouvent dans un camp récemment construit près de Voronej, à environ 250 km de la frontière ukrainienne, selon l’équipe de renseignement sur les conflits basée à Moscou, qui surveille les services militaires et de sécurité russes.

La Russie transfère également la 56e brigade d’assaut aérien de la Garde à Feodosia en Crimée.

«La Russie met les nerfs de tout le monde à l’épreuve et déclare sa position: elle devrait rester un acteur important pour d’autres pays, à la fois les États-Unis et l’Ukraine», a déclaré Ruslan Leviev, analyste de la Conflict Intelligence Team.

« Ils essaient de montrer que la Russie ne tolérera aucune sanction ou autre action mise en place pour faire pression sur eux pour renvoyer la Crimée en Ukraine ou pour changer le cours des choses dans le Donbass », a-t-il ajouté.

Le mouvement de la Russie exposé

L’armée russe a commencé le changement il y a environ un mois, a déclaré Leviev. Au début, on pensait que le redéploiement faisait partie des exercices prévus. Mais lorsque les manœuvres se sont terminées fin mars, le réseau militaire est resté.

Des chars ont traversé le pont reliant la Russie et la Crimée. Les trains transportant du matériel militaire des régions du nord de la Russie ont effectué plusieurs voyages, a déclaré Leviev.

Le ministère russe de la Défense a également déclaré qu’il déplaçait plus de 10 navires de guerre, y compris des bateaux de débarquement et des navires de guerre d’artillerie, de la mer Caspienne à la mer Noire, qui borde la côte ukrainienne, pour « des exercices. »

Et tout s’est passé au grand jour.

L’équipe de renseignement sur les conflits a signalé environ 150 vidéos, principalement de TikTok, montrant l’armée russe en mouvement. «On a l’impression que le ministère russe de la Défense souhaite que ces convois et ces trains soient filmés», a déclaré Leviev.

«Parce qu’alors, le message sur la flexion musculaire et les coûts de jouer avec son pouvoir atteindra l’Ukraine et les pays occidentaux par le biais des médias», a-t-il ajouté.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie «déplaçait des troupes sur son propre territoire à sa propre discrétion, et cela ne devrait concerner personne».

Serhii Deineko, le chef du service des gardes-frontières ukrainiens, a estimé qu’il y avait maintenant au moins 85 000 soldats russes positionnés entre six et 40 kilomètres de la frontière ukrainienne et en Crimée.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré jeudi que la Russie avait désormais plus de troupes à la frontière orientale de l’Ukraine qu’à tout moment depuis 2014.

« Nous avons demandé à la Russie une explication de ces provocations », a déclaré le porte-parole du Département d’Etat Ned Price aux journalistes, « mais plus important encore, ce que nous avons signalé avec nos partenaires ukrainiens est un message de réconfort. »

Un haut responsable américain a déclaré que les mouvements de troupes russes pourraient ralentir davantage les efforts visant à travailler avec Moscou dans des domaines d’intérêt mutuel, y compris des négociations visant à inverser le retrait de l’ère Trump du traité Ciel ouvert, un pacte international qui, selon les alliés américains, permet une précieuse transparence. et le dialogue entre Moscou et Washington. Le responsable s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles entre les États-Unis et la Russie.

L’Ukraine renforce ses forces

Lors de l’appel téléphonique de Biden le 2 avril avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Biden a promis «un soutien sans faille à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine face à l’agression continue de la Russie», selon la lecture de la Maison Blanche. Jeudi, Zelensky a rendu visite aux troupes ukrainiennes près des lignes de front.

Les États-Unis ont envoyé à l’Ukraine 4,5 milliards de dollars d’aide depuis 2014, dont deux envois de missiles antichar Javelin de l’administration Trump. L’armement avancé est maintenu loin des lignes de front en raison des inquiétudes des États-Unis quant à la provocation de l’escalade russe et de la possibilité que l’armement tombe entre les mains d’adversaires américains, selon des assistants du Congrès familiers avec la situation.

L’emplacement des missiles est gardé secret du public. Les porte-parole du département d’État et du Pentagone ont refusé de dire si l’Ukraine avait déplacé les missiles en réponse aux mouvements de troupes russes.

Deux navires de guerre américains sont en route vers la mer Noire et y resteront jusqu’au 4 mai, a annoncé vendredi le ministère turc des Affaires étrangères.

Les combats dans le Donbass ont considérablement diminué après l’introduction d’un cessez-le-feu l’été dernier. Mais des affrontements ont éclaté ces derniers mois. Les responsables ukrainiens affirment que plus de 20 de leurs soldats sont morts cette année – quatre en une période de 24 heures.

L’Ukraine a appelé des réservistes pour fortifier ses frontières est et nord en réponse aux mouvements de troupes russes.

«Ce qui est tout à fait clair pour moi, c’est que Zelensky et son entourage sont sérieusement préoccupés par une éventuelle invasion», a déclaré Alyona Getmanchuk, directrice du groupe de réflexion New Europe Center à Kiev.

Zelensky a lancé un appel à l’OTAN pour l’adhésion dans un appel avec le secrétaire général Jens Stoltenberg mardi. Zelensky a déclaré que c’était «le seul moyen de mettre fin à la guerre» avec les séparatistes.

Mais les avertissements de Moscou sont cruels.

Dmitri Kozak, le négociateur en chef du Kremlin dans les relations avec Kiev et les séparatistes, a déclaré jeudi que si l’Ukraine rejoignait l’OTAN, cette décision entraînerait la «désintégration» du pays.

« Je soutiens les opinions qui existent également en Ukraine selon lesquelles le début d’une action militaire signifierait le début de la fin de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Une rhétorique plus pointue

Fin janvier, la propagandiste du Kremlin, Margarita Simonyan, rédactrice en chef de la chaîne de télévision financée par le gouvernement RT (anciennement Russia Today), est montée sur scène au Russia Donbas Forum à Donetsk, une région frontalière de l’est de l’Ukraine contrôlée par les séparatistes.

Elle a appelé Moscou à adopter une position plus agressive avec son voisin.

«Les habitants du Donbass veulent avoir la possibilité d’être russe. Et nous devons leur donner cette opportunité », a-t-elle déclaré à la foule. «Les habitants du Donbass veulent vivre chez eux et faire partie de notre grande et généreuse patrie. Et nous devons leur donner cette opportunité.

Interrogé le lendemain sur la question de savoir si les propos de Simonyan signalaient des plans pour une offensive russe, le porte-parole du Kremlin Peskov a déclaré que Simonyan «ne pouvait en aucun cas être le porte-parole de la position officielle de la Fédération de Russie. Cette question n’est pas à l’ordre du jour. »

Les tensions entre l’Ukraine et la Russie ont monté en flèche ces derniers mois alors que Zelensky entreprenait de mettre en œuvre des réformes pro-occidentales et d’affaiblir l’emprise politique des oligarques ukrainiens. Il a sanctionné le magnat Viktor Medvedchuk, un ami de Poutine. Moscou était également en colère que Zelensky ait fermé plusieurs médias pro-russes en février.

Jeudi, lors d’un appel avec la chancelière allemande Angela Merkel, Poutine « a noté les actions provocatrices de Kiev, qui enflamment délibérément la situation le long de la ligne de contact », a déclaré le Kremlin, utilisant un terme pour désigner les lignes de front dans l’est de l’Ukraine. Merkel « a exigé que cette accumulation soit dénouée afin de désamorcer la situation », a déclaré le gouvernement allemand dans sa lecture de la conversation.

«Les Ukrainiens considèrent cette accumulation comme un peu déroutante», a déclaré un conseiller proche de Zelensky, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la sensibilité de la question. «L’idée que l’Ukraine est sur le point de lancer une invasion [into Donbas] est considéré comme ridicule et prétexte à autre chose.

« La Russie met littéralement une arme sur la tête de l’Ukraine et fait chanter son voisin avec une escalade militaire », ont déclaré dans un communiqué Omid Nouripour et Manuel Sarrazin, porte-parole de la politique étrangère du parti politique allemand des Verts.

Ce sentiment a été repris par un diplomate européen, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat conformément au protocole pour informer les médias.

«L’accumulation de forces par la Russie est au mieux une posture déstabilisatrice et agressive, au pire la préparation d’une offensive militaire», a-t-il déclaré. «L’absence d’explication crédible et de désinformation sur la provocation ukrainienne vise à saper l’Ukraine et sa souveraineté.»

« La Russie ne doit pas sous-estimer à quel point cela est suivi de près dans les capitales européennes à l’heure actuelle », a-t-il ajouté.