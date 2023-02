La Russie a déplacé plus de 6 000 enfants

WASHINGTON – Les forces russes ont déplacé au moins 6 000 enfants ukrainiens dans des camps et des installations à travers la Russie pour des adoptions forcées et une formation militaire, selon un nouveau rapport.

Les allégations détaillées dans le rapport de 35 pages, telles que l’enlèvement ou la détention d’enfants, peuvent constituer des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité. Les allégations ont été détaillées par l’Observatoire des conflits, un programme soutenu par le Département d’État américain.

Le rapport, intitulé “Le programme systématique de la Russie pour la rééducation et l’adoption des enfants ukrainiens“, a pris plus d’un an à produire. Il décrit ce qu’il appelle les efforts systématiques du Kremlin pour enlever des enfants, empêcher leur retour en Ukraine et les “rééduquer” pour qu’ils deviennent pro-russes.

Environ les trois quarts des camps semblent “exposer les enfants ukrainiens à une éducation académique, culturelle, patriotique et/ou militaire centrée sur la Russie… dans le but apparent d’intégrer les enfants ukrainiens dans la vision de la culture nationale du gouvernement russe, l’histoire et la société », écrivent les auteurs du rapport.

“Considérez ce rapport comme une gigantesque alerte Amber”, a déclaré Nathaniel Raymond, directeur exécutif du laboratoire de recherche humanitaire de l’Université de Yale, lors d’un appel avec des journalistes. Il a ajouté qu’il s’agissait du “rapport le plus conséquent et le plus complet” jamais publié sur la question.

La Russie a nié à plusieurs reprises que ses troupes avaient commis des crimes de guerre ou pris délibérément pour cible des civils lors d’attaques. L’ambassade de Russie à Washington n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Raymond a déclaré que les chercheurs de l’Observatoire des conflits, en partenariat avec le laboratoire de recherche humanitaire de Yale, ont découvert un réseau d’au moins 43 camps et installations où les autorités russes détiennent des enfants ukrainiens.

Les sites couvrent le vaste territoire de la Russie, certains étant situés en Sibérie, près de la frontière ukrainienne ou à environ 21 000 kilomètres de l’Alaska, selon le rapport.

“Le but principal des camps et des installations que nous avons identifiés semble être la rééducation politique”, a déclaré Raymond. Il a ajouté que certains sites sont dédiés à un processus d’adoption accélérée et d’autres sont utilisés comme centres d’entraînement militaire.

Le plus jeune enfant dans un camp d’adoption a 4 mois, tandis que les plus jeunes enfants dans les camps d’entraînement militaire semblent avoir environ 14 ans, a déclaré Raymond.

Il a ajouté que d’autres sites en Russie faisaient l’objet d’une enquête et que leur nombre serait supérieur à 43. Il a déclaré que tous les niveaux du gouvernement russe étaient impliqués dans ce vaste programme.

Plus tôt ce mois-ci, le procureur général d’Ukraine, Andriy Kostin, a déclaré que les autorités régionales avaient enregistré plus de 65 000 crimes de guerre russes depuis que Moscou a envahi l’Ukraine il y a près d’un an. Kostin a déclaré que ses équipes avaient également documenté plus de 14 000 enfants ukrainiens forcés à l’adoption en Russie.

“Il s’agit d’une politique directe visant le changement démographique en supprimant l’identité ukrainienne”, a déclaré Kostin à un auditoire de la Georgetown Law School à Washington.

« Ces actions sont caractéristiques du crime de génocide », a-t-il ajouté.

En savoir plus: La Russie a commis plus de 65 000 crimes de guerre en Ukraine, selon le procureur général

L’année dernière, l’administration Biden a déclaré qu’elle soupçonnait qu’entre 900 000 et 1,6 million de citoyens ukrainiens, dont 260 000 enfants, avaient été détenus et expulsés de leurs foyers vers la Russie. À l’époque, le secrétaire d’État américain Antony Blinken avait déclaré que ce comportement pouvait violer les accords humanitaires internationaux et constituer des crimes de guerre.

Les Conventions de Genève de 1949 définissent les normes juridiques internationales et les protections pour le traitement humanitaire en temps de guerre et interdisent explicitement les transferts forcés massifs de civils.