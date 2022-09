Un câble diplomatique “sensible” publié par les États-Unis a révélé que plus de 260 millions de livres sterling avaient été secrètement dépensés par la Russie pour tenter d’influencer des politiciens et d’autres responsables dans plus de deux douzaines de pays.

Le département d’État américain a pris la décision inhabituelle de publier le câble, signé par le secrétaire d’État Antony Blinken, qui a été envoyé lundi aux ambassades et consulats américains à l’étranger, dont beaucoup en Europe, en Afrique et en Asie du Sud, exposant les préoccupations.

Le document n’était pas destiné à un public étranger mais n’était pas classifié et contenait une série de points de discussion que les diplomates américains avaient pour instruction de soulever auprès de leurs gouvernements hôtes concernant une ingérence présumée de la Russie.

Il ne nomme pas les cibles spécifiques de la Russie, mais indique que les États-Unis fournissent désormais des informations classifiées à certains pays.

D’après le contenu, les responsables du renseignement pensent Russie prévoyait de transférer “au moins des centaines de millions de dollars supplémentaires” de financement à des partis sympathisants et à des responsables du monde entier.

L’ingérence de Poutine

Le câble ne dit pas comment les responsables du renseignement sont parvenus au chiffre total ni ne répond aux préoccupations selon lesquelles la Russie ou d’autres adversaires pourraient à nouveau tenter d’interférer dans la politique américaine.

Les mesures que les diplomates ont été invités à recommander comprennent des sanctions, des interdictions de voyager et la révélation de financements secrets.

Président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses adjoints accusent depuis longtemps le président russe Vladimir Poutine d’ingérence dans la politique intérieure.

Et un haut responsable de l’administration américaine a déclaré à l’Associated Press qu’il y avait des allégations d’influence russe lors des récentes élections en Albanie, en Bosnie et au Monténégro – tous des pays d’Europe de l’Est qui ont subi des pressions historiques de la part de Moscou.

Pas plus tard que la semaine dernière, le président américain Joe Biden a prolongé une déclaration d’urgence nationale face à la menace persistante d’ingérence électorale étrangère.

Déclaré pour la première fois en septembre 2018, il a déclaré qu’il serait prolongé d’un an, couvrant les élections à la Chambre des représentants et au Sénat qui auront lieu en novembre.

“Nous encourageons la coordination avec nos pairs démocrates”, a déclaré le responsable. “Et nous échangerons les leçons apprises, le tout pour faire progresser notre sécurité électorale collective, mais aussi notre sécurité électorale ici chez nous.”

Contrairement aux efforts déclarés des gouvernements étrangers pour faire pression en faveur d’initiatives préférées, l’influence secrète de la Russie impliquait l’utilisation d’organisations de façade pour acheminer de l’argent vers des causes ou des politiciens préférés, selon le câble.

Cela inclut les groupes de réflexion en Europe et les entreprises publiques en Amérique centrale, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a qualifié le financement secret de la Russie d'”atteinte à la souveraineté”.

“C’est un effort pour réduire la capacité des gens du monde entier à choisir les gouvernements qu’ils jugent les plus aptes à les représenter, à représenter leurs intérêts et à représenter leurs valeurs”, a-t-il déclaré.