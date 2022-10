La Russie a déclenché une tempête d’attaques contre plusieurs villes ukrainiennes après l’explosion d’un pont en Crimée

Plusieurs villes ukrainiennes ont été attaquées lundi matin.

Le vice-Premier ministre ukrainien a confirmé que Kyiv, Dnipro et Zaporizhzhia avaient été frappées.

Les attaques sont survenues après qu’une explosion a paralysé un pont en Crimée qui sert de ligne d’approvisionnement russe.

Une série d’explosions ont été signalées dans la capitale ukrainienne de Kyiv lundi matin alors que l’armée russe lançait des frappes sur plusieurs villes du pays.

Vice-Premier ministre ukrainien Mykhailo Fedorov confirmé sur Twitter que Zaporizhzhia et Dnipro ont également été attaqués. Entre-temps, L’indépendant de Kyiv ont rapporté que plusieurs autres villes – Jytomyr, Khmelnytskyi et Ternopil – avaient également été frappées.

“La Russie poursuit sa terreur avec des missiles de croisière. De nouveau, des maisons d’habitants ont été détruites à Zaporizhzhia. Des attaques matinales contre le centre-ville de Kyiv, des personnes brûlées dans leurs voitures sur le chemin du travail”, a tweeté Federov. “Ensemble d’explosions à Dnipro. La Russie est un État terroriste, cela devrait être reconnu officiellement.”

Par ailleurs, Andriy Sadovyi, le maire de Lviv, a écrit sur Telegram que plusieurs explosions avaient été signalées dans sa ville.

Vitali Klitschko, le maire de Kyiv, a publié une déclaration via son compte Telegram peu après 8 h 30, heure locale, disant qu’il y avait eu plusieurs explosions dans le district de Shevchenkivs’kyi, une zone centrale de la capitale ukrainienne.

Matthew Luxmoore, journaliste au Wall Street Journal, a publié une vidéo sur Telegram qui, selon lui, faisait suite au bombardement du parc Shevchenko, à Kyiv.

Plusieurs vidéos de ce qui semblait être des explosions à Kyiv ont également circulé sur les réseaux sociaux vers 9 h 30, heure locale.

Oleksiy Kuleba, gouverneur de Kyiv, dit sur Telegram lundi matin qu’il avait “des informations sur des objets abattus” et a conseillé à tout le monde à Kyiv de “rester calme et de rester dans des abris”.

“Je souligne que l’alerte aérienne est toujours en cours. Ne l’ignorez pas et restez à l’abri. Ne photographiez pas et ne filmez pas les sites d’atterrissage ou les infrastructures endommagées”, a-t-il écrit. “La vie des gens en dépend. Tenons bon.”

Selon Le New York Times, des sirènes de raid aérien ont retenti dans tout le pays après le déclenchement des explosions à Kyiv. Le point de vente a rapporté que les explosions ont eu lieu vers 8 heures du matin, heure locale, lorsque les gens se rendaient au travail et à l’école le matin.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky posté sur Télégramme lundi sa réponse aux attentats.

“Ils essaient de nous détruire et de nous effacer de la surface de la terre. Détruisez nos gens qui dorment chez eux à Zaporizhzhia. Tuez les gens qui vont travailler à Dnipro et à Kyiv”, a écrit Zelenskyy.

“L’alarme aérienne ne s’atténue pas dans toute l’Ukraine. Il y a des missiles qui frappent”, a-t-il ajouté. “Malheureusement, il y a des morts et des blessés. Merci de ne pas quitter les refuges. Prenez soin de vous et de vos proches. Tenons bon et soyons forts.”

Plus tôt dimanche, une frappe de missile russe à Zaporizhzhia tué au moins 13 personnes et blessé des dizaines quand il a frappé un immeuble.

Cette nouvelle volée d’attaques de la Russie intervient après le pont du détroit de Kertch, une voie d’approvisionnement clé reliant la Russie et la Crimée, a été endommagé dans une explosion samedi. Le pont était symboliquement important pour le président russe Vladimir Poutine, qui a célébré son ouverture en mai 2018 – quatre ans après l’annexion de la Crimée – en grande pompe, conduisant même un camion dessus lui-même.

Les alliés de Poutine ont poussé à se venger de l’explosionqui tué au moins trois personnes. Pour sa part, Poutine a qualifié dimanche l’explosion du pont de “acte terroriste” effectué par les “services spéciaux de l’Ukraine”.

L’Ukraine n’a pas officiellement revendiqué l’explosion du pont du détroit de Kertch, mais a fait allusion à son implication dans l’incident.