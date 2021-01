Photographie: Brendan Smialowski / AFP / Getty Images

Donald Trump a été cultivé comme un atout russe pendant plus de 40 ans et s’est montré si disposé à parrot la propagande anti-occidentale qu’il y a eu des célébrations à Moscou, a déclaré un ancien espion du KGB au Guardian.

Yuri Shvets, affecté à Washington par l’Union soviétique dans les années 1980, compare l’ancien président américain aux «Cambridge five», le réseau d’espionnage britannique qui a transmis des secrets à Moscou pendant la seconde guerre mondiale et le début de la guerre froide.

Aujourd’hui âgé de 67 ans, Shvets est une source clé pour American Kompromat, un nouveau livre du journaliste Craig Unger, dont les travaux précédents incluent House of Trump, House of Putin. Le livre explore également la relation de l’ancien président avec le financier disgracié Jeffrey Epstein.

«C’est un exemple où les gens ont été recrutés alors qu’ils n’étaient que des étudiants, puis ils ont accédé à des postes importants; quelque chose comme ça se passait avec Trump », a déclaré Shvets par téléphone lundi depuis son domicile en Virginie.

Shvets, un major du KGB, a travaillé comme correspondant à Washington pour l’agence de presse russe Tass dans les années 1980. Il a déménagé aux États-Unis de façon permanente en 1993 et ​​a obtenu la citoyenneté américaine. Il travaille comme enquêteur de sécurité d’entreprise et était associé d’Alexandre Litvinenko, assassiné à Londres en 2006.

Unger décrit comment Trump est apparu pour la première fois sur le radar des Russes en 1977 lorsqu’il a épousé sa première femme, Ivana Zelnickova, une mannequin tchèque. Trump est devenu la cible d’une opération d’espionnage supervisée par les services de renseignement tchécoslovaques en coopération avec le KGB.

Trois ans plus tard, Trump a ouvert son premier grand développement immobilier, l’hôtel Grand Hyatt New York, près de la gare Grand Central. Trump a acheté 200 téléviseurs pour l’hôtel à Semyon Kislin, un émigré soviétique qui était copropriétaire de l’électronique Joy-Lud sur la Cinquième Avenue.

Selon Shvets, Joy-Lud était contrôlé par le KGB et Kislin travaillait comme un soi-disant «agent de repérage» qui identifiait Trump, un jeune homme d’affaires en plein essor, comme un atout potentiel. Kislin nie avoir eu une relation avec le KGB.

Puis, en 1987, Trump et Ivana ont visité Moscou et Saint-Pétersbourg pour la première fois. Shvets a déclaré qu’il était alimenté par les points de discussion du KGB et flatté par les agents du KGB qui ont lancé l’idée qu’il devrait se lancer dans la politique.

L’ex-major a rappelé: «Pour le KGB, c’était une offensive de charme. Ils avaient recueilli beaucoup d’informations sur sa personnalité afin de savoir qui il était personnellement. Le sentiment était qu’il était extrêmement vulnérable intellectuellement et psychologiquement et qu’il était enclin à la flatterie.

«C’est ce qu’ils ont exploité. Ils ont joué au jeu comme s’ils étaient immensément impressionnés par sa personnalité et croyaient que c’était lui qui devrait être le président des États-Unis un jour: ce sont des gens comme lui qui pourraient changer le monde. Ils l’ont nourri de ces soi-disant extraits sonores de mesures actives et c’est arrivé. C’était donc une grande réussite pour les mesures actives du KGB à l’époque.

Peu de temps après son retour aux États-Unis, Trump a commencé à explorer une course à l’investiture républicaine à la présidence et a même organisé un rassemblement électoral à Portsmouth, New Hampshire. Le 1er septembre, il a sorti une annonce d’une page entière dans le New York Times, le Washington Post et le Boston Globe titrée: «Il n’y a rien de mal dans la politique de défense étrangère américaine qu’un petit pilier ne peut guérir.»

L’annonce offrait des opinions très peu orthodoxes sur l’Amérique de la guerre froide de Ronald Reagan, accusant son allié du Japon d’exploiter les États-Unis et exprimant son scepticisme quant à la participation américaine à l’OTAN. Il a pris la forme d’une lettre ouverte au peuple américain «sur les raisons pour lesquelles l’Amérique devrait cesser de payer pour défendre des pays qui peuvent se permettre de se défendre».

L’intervention bizarre a suscité l’étonnement et la jubilation en Russie. Quelques jours plus tard, Shvets, qui était maintenant rentré chez lui, était au siège de la première direction générale du KGB à Yasenevo quand il a reçu un câble célébrant l’annonce comme une «mesure active» réussie exécutée par un nouvel actif du KGB.

«C’était sans précédent. Je connais assez bien les mesures actives du KGB à partir du début des années 70 et 80, puis ensuite les mesures actives de la Russie, et je n’ai rien entendu de tel ou quoi que ce soit de similaire – jusqu’à ce que Trump devienne président de ce pays – parce que c’était juste idiot. Il était difficile de croire que quelqu’un le publierait sous son nom et que cela impressionnera de vraies personnes sérieuses dans l’ouest, mais c’est le cas et, finalement, ce type est devenu président.

La victoire électorale de Trump en 2016 a de nouveau été saluée par Moscou. L’avocat spécial Robert Mueller n’a pas établi de complot entre les membres de la campagne Trump et les Russes. Mais le projet de Moscou, une initiative du Center for American Progress Action Fund, a révélé que l’équipe de campagne et de transition Trump avait au moins 272 contacts connus et au moins 38 réunions connues avec des agents liés à la Russie.

Shvets, qui a mené sa propre enquête, a déclaré: «Pour moi, le rapport Mueller a été une grande déception car les gens s’attendaient à ce que ce soit une enquête approfondie sur tous les liens entre Trump et Moscou, alors qu’en fait, nous avons obtenu une enquête. des problèmes uniquement liés à la criminalité. Il n’y avait pas d’aspects de contre-espionnage dans la relation entre Trump et Moscou.

Il a ajouté: «C’est ce que nous avons décidé de corriger. Alors j’ai fait mon enquête et ensuite je me suis réuni avec Craig. Nous pensons donc que son livre reprendra là où Mueller s’est arrêté.

Unger, l’auteur de sept livres et un ancien rédacteur en chef du magazine Vanity Fair, a déclaré à propos de Trump: «C’était un atout. Ce n’est pas ce plan grandiose et ingénieux que nous allons développer ce type et 40 ans plus tard, il sera président. Au moment où cela a commencé, vers 1980, les Russes essayaient de recruter comme des fous et s’en prenaient à des dizaines et des dizaines de personnes.

«Trump était la cible parfaite à bien des égards: sa vanité, son narcissisme en faisaient une cible naturelle à recruter. Il a été cultivé pendant 40 ans, jusqu’à son élection.