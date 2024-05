La Russie a compris comment gâcher l’Internet Starlink en Ukraine (New York Times)

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Des soldats ukrainiens patrouillent dans les rues de Zaporizhzhia, en Ukraine, le 20 mai 2024. NurPhoto/Getty Images

L’armée russe a provoqué des perturbations généralisées sur Starlink, a rapporté le New York Times.

Starlink s’est avéré crucial dans les opérations militaires et pour les communications entre les troupes ukrainiennes.

La Russie semble disposer d’armes électroniques plus puissantes pour dégrader le service.

La technologie de brouillage russe semble interférer de plus en plus avec le service Starlink d’Elon Musk en Ukraine.

Depuis le début de la guerre, l’armée ukrainienne utilise le service Internet par satellite Starlink de SpaceX pour communiquer, coordonner les attaques et recueillir des renseignements.

Mais pour la première fois, l’armée russe a provoqué des perturbations généralisées sur Starlink, créant de graves problèmes pour les troupes ukrainiennes de première ligne, selon Le New York Times.

Des membres de la 92e brigade d’assaut ukrainienne, qui ont parlé au Times, ont déclaré que Starlink était devenu extrêmement lent au début du mois alors que les troupes russes avançaient à travers la frontière nord.

« Un jour avant les attaques, il vient de s’arrêter », a déclaré au média un soldat qui s’appelle Ajax. « C’est devenu super, super lent. »

« Nous perdons le combat contre la guerre électronique », a déclaré l’Ajax.

Mykhailo Fedorov, le ministre ukrainien du Numérique, a déclaré dans une récente interview que la Russie testait de nouveaux outils sophistiqués pour « perturber la qualité des connexions Starlink parce que c’est très important pour nous », a déclaré le Times.

Mykhailo Fedorov, ministre ukrainien de la transformation numérique. Images mondiales Ukraine/Getty Images

Il a ajouté que l’Ukraine travaillait avec SpaceX pour résoudre les pannes.

Brian Weeden, directeur du programme de la Secure World Foundation à but non lucratif, a précédemment déclaré à BI que la Russie avait du mal à perturber le service Starlink ukrainien.

Cela peut être dû au fait que ses satellites fonctionnent à une altitude bien inférieure à celle des satellites géostationnaires, ce qui signifie que leurs signaux sont plus forts et plus concentrés.

Étant donné que les satellites Starlink sont plus proches de la Terre, la latence – le délai entre l’action d’un utilisateur et une réponse du réseau – est plus courte. Cela accélère le streaming, les jeux en ligne, la vidéoconférence et d’autres activités.

Selon le Times, la Russie aurait pu mieux interférer avec le signal en utilisant des brouilleurs plus puissants et plus précis.

Un pilote de drone qui utilise l’indicatif d’appel Kartel a déclaré au Times que les soldats ont dû se tourner vers des applications de messagerie texte parce que Starlink était si lent.

« Pendant les premières heures, la ligne de front était très dynamique. L’ennemi bougeait. Et nous aussi. Nous devions communiquer rapidement », a-t-il expliqué, ajoutant que « tout prenait plus de temps ».

Bien que le ministère russe de la Défense n’ait pas encore commenté, un responsable qui dirige les efforts de guerre électronique du pays a déclaré aux médias d’État en avril que l’armée avait développé des capacités pour contrer Starlink, a indiqué le média.

Le journal de Wall Street a rapporté en avril que la Russie avait obtenu illégalement des appareils Starlink sur le marché noir pour coordonner des attaques en Ukraine.

Le média a déclaré que les Russes achetaient cette technologie à des pays étrangers, y compris aux États-Unis, avant de la transmettre clandestinement aux troupes russes en Ukraine.

SpaceX, le ministère ukrainien de la Défense et le Kremlin n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.