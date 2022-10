La Russie a ciblé “l’infrastructure et le peuple” de l’Ukraine avec un barrage de plusieurs heures signalant une escalade de la part de Poutine

Les forces russes sont largement accusées de cibler des civils après que des dizaines de missiles se sont abattus sans discrimination sur les principales villes ukrainiennes lundi, laissant de nombreuses personnes sans électricité.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a filmé une vidéo à Kyiv quelques minutes après l’arrêt des missiles, déclarant que “nous avons affaire à des terroristes”. Des pannes généralisées d’électricité et d’eau ont été signalées à Kyiv et ailleurs après l’attaque, bien que le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, ait déclaré que la ville fermait intentionnellement une partie de l’approvisionnement pour des réparations.

Des images de l’attaque russe montrent des civils fuyant alors que des missiles atterrissent tout autour d’eux, certains frappant des infrastructures et d’autres frappant des terrains de jeux et des parcs.

Des missiles ont également frappé les villes de Lviv, Kharkiv, Dnipro et au moins 11 autres villes, avec des sirènes de raid aérien retentissant à travers l’Ukraine pendant quatre heures consécutives.

DE MULTIPLES EXPLOSIONS ROCHER L’EST DE L’UKRAINE VILLE DE KHARKIV

“Ils ont deux cibles : les infrastructures énergétiques et les personnes”, a déclaré Zelenskyy. “Ils veulent [sow] la panique et le chaos, pour détruire notre système énergétique. L’Ukraine était avant que cet ennemi n’apparaisse, l’Ukraine sera après lui.”

POUTINE ACCUSE L’UKRAINE DE « TERRORISME » DANS L’EXPLOSION DU PONT DE CRIMÉE

Les frappes de missiles surviennent après des mois de calme relatif à Kyiv et dans d’autres grandes villes ukrainiennes. Les forces ukrainiennes ont remporté des victoires importantes tout au long du mois de septembre, poussant les forces russes bien dans les territoires que Poutine prétendait annexer.

Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a condamné les attaques comme des crimes de guerre et a appelé les pays occidentaux à fournir davantage de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine.

“Notre ennemi pense que les frappes de missiles sont des moyens d’intimidation efficaces. Ce n’est pas le cas. Ce sont des crimes de guerre”, a écrit Reznikov sur Twitter. “Des civils meurent et sont blessés. L’Ukraine, avec le soutien du monde civilisé, doit traduire en justice les terroristes qui lancent des missiles. Et [we] le fera.”

“La meilleure réponse à la terreur des missiles russes est la fourniture de systèmes anti-aériens et anti-missiles à l’Ukraine – protégez le ciel au-dessus de l’Ukraine ! Cela protégera nos villes et notre peuple. Cela protégera l’avenir de l’Europe. Le mal doit être puni ,” il ajouta.

L’agression de l’Ukraine a atteint son paroxysme avec le bombardement du pont de Kertch reliant la Russie à la Crimée ce week-end.

Le pont est une artère majeure permettant aux forces russes de transporter des armes et des fournitures en Ukraine. Poutine a qualifié l’attentat de “terrorisme” peu après l’attaque, et il a potentiellement contribué à l’intensification des frappes de missiles russes lundi.

“Ce matin, une frappe massive de haute précision a été menée sur l’infrastructure énergétique, le commandement militaire et les communications ukrainiens”, a déclaré Poutine dans un discours lundi. “Au cas où les attaques terroristes ukrainiennes se poursuivraient sur le territoire russe, notre réponse sera dure et proportionnelle.”