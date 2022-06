La Russie a ciblé les munitions ukrainiennes pour affaiblir Kyiv sur le champ de bataille

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

KYIV, Ukraine – L’Ukraine est à court d’obus pour la majorité de son artillerie en partie à cause d’une campagne russe clandestine d’intimidation et de sabotage au cours des huit dernières années, y compris des bombardements de dépôts de munitions clés à travers l’Europe de l’Est que les responsables ont liés à Moscou, selon des responsables du gouvernement ukrainien et des analystes militaires.

Les combats dans l’est et le sud de l’Ukraine sont désormais presque exclusivement un échange quasi constant d’artillerie, et la pénurie d’obus en Ukraine a exacerbé ce qui était déjà un décalage sur le champ de bataille contre une armée russe disposant de plus d’armes. La Russie tire plus de 60 000 obus par jour, soit 10 fois plus que les Ukrainiens, a déclaré la vice-ministre de la Défense Hanna Malyar au Washington Post.

La plupart des pièces d’artillerie ukrainiennes remontent à l’Union soviétique, ce qui signifie qu’elles reposent sur les mêmes obus de calibre 122 mm et 152 mm que la Russie utilise. Mais en dehors de la Russie, il existe très peu d’approvisionnement – en grande partie parce que la Russie a passé des années à cibler les installations de stockage et les fournisseurs de munitions ukrainiennes et d’autres pays d’Europe de l’Est avant de lancer son invasion à grande échelle de l’Ukraine fin février. La Russie a également pris d’autres mesures pour acquérir les munitions ou empêcher leur vente à l’Ukraine.

« Même si tout le monde nous donne ces munitions, ce ne sera toujours pas suffisant », a déclaré Malyar, ajoutant que l’Ukraine utilise plus d’obus de 152 mm que ce qui est produit dans le monde en une journée.

Les obusiers utilisés par l’OTAN et les États-Unis tirent des obus de 105 mm et 155 mm. Les pays occidentaux ont fourni à l’Ukraine beaucoup de ces obus, mais seulement un nombre limité de systèmes pour les tirer. Malgré les promesses américaines et européennes d’envoyer plus d’artillerie, l’Ukraine n’a toujours pas assez pour remplacer entièrement son ancien équipement de l’ère soviétique par un armement aux normes de l’OTAN.

Une sorte de guerre de l’ombre se déroule pour les quelques obus de 152 mm disponibles sur le marché mondial. Un citoyen américain aidant à négocier des transferts d’armes vers l’Ukraine a déclaré qu’il avait récemment approché un pays d’Europe de l’Est pour négocier l’achat de cartouches d’artillerie. Les responsables de ce pays ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas conclure d’accord, a déclaré l’homme, car les Russes avaient déjà averti qu’ils « les tueraient s’ils vendaient quoi que ce soit aux Ukrainiens ».

Le courtier en armes a été interrogé sous couvert d’anonymat pour parler franchement.

Les pays qui ont encore des stocks de cartouches de 152 mm sont en grande partie d’anciennes républiques soviétiques, dont beaucoup hésitent à vendre à l’Ukraine car elles entretiennent des liens étroits avec la Russie. Certains pays d’Afrique et du Moyen-Orient, qui ont reçu des armes et des munitions de la Russie au fil des ans, ont également des stocks de ces obus. Quelques anciens pays du Pacte de Varsovie ont la capacité de fabriquer les obus, mais pas à l’échelle et à la vitesse dont l’Ukraine a besoin sur le champ de bataille.

Dernières mises à jour de la guerre d’Ukraine

Le courtier en armes a déclaré qu’il avait dû faire apparaître certains transferts d’armes comme s’ils traversaient un pays non lié pour masquer l’origine de l’achat. Dans d’autres cas, l’Ukraine pensait avoir conclu un accord, mais un acheteur travaillant pour le compte de la Russie est intervenu à la dernière minute et a surenchéri de manière agressive, a-t-il déclaré.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont également tenté d’aider l’Ukraine à obtenir du matériel de l’ère soviétique, ont déclaré des responsables, afin d’offrir plus de sécurité aux petits pays qui craignent des représailles de la Russie s’ils fournissent directement les armes à l’Ukraine.

Malyar a déclaré que « les Russes travaillent très dur pour s’assurer que nous ne pouvons pas signer de contrats pour cela – et ensuite, si nous signons un contrat, pour nous empêcher de faire livrer les obus ici ».

La Russie sait depuis longtemps que dans une longue guerre d’usure contre l’Ukraine, Kyiv risquerait de manquer de munitions, ont déclaré des analystes militaires. L’Ukraine savait également que c’était une faiblesse, mais la situation n’est devenue désastreuse que lorsque les troupes et les chars russes ont traversé ses frontières nord, est et sud le 24 février. La première série de frappes aériennes tôt ce matin-là visait également les stocks de munitions ukrainiens.

« Il y avait des inquiétudes et il y avait des discussions constantes sur le fait que nous devions produire nous-mêmes les munitions », a déclaré Andriy Zagorodnyuk, ancien ministre ukrainien de la Défense.

« Mais même si le gouvernement ukrainien avait commencé à fabriquer, l’usine aurait été détruite par les Russes dès le premier jour », a-t-il ajouté.

En 2014, après que la Russie a envahi l’Ukraine pour la première fois et alimenté une guerre séparatiste dans l’est du pays, des membres de l’unité de renseignement militaire russe 29155 ont saboté des munitions stockées dans des dépôts en République tchèque, selon les autorités tchèques.

L’année suivante, selon Bellingcat, une organisation d’enquête basée en Grande-Bretagne, les membres de la même unité ont utilisé un agent neurotoxique pour empoisonner un responsable de l’armement bulgare, qui Raconté le New York Times, il avait stocké des munitions dans les installations tchèques et avait vendu des armes à l’Ukraine.

Des saboteurs russes sont également soupçonnés d’avoir provoqué quatre explosions dans des dépôts d’armes bulgares de 2011 à 2020, selon les procureurs bulgares, qui ont déclaré que Moscou visait à perturber l’approvisionnement de l’Ukraine et de la Géorgie.

L’agence de renseignement militaire russe, le GRU, « semble avoir mené une campagne à travers l’Europe pour tenter de supprimer l’approvisionnement en munitions de l’Ukraine », a déclaré Michael Kofman, analyste militaire russe au CNA basé en Virginie. « Ils le faisaient probablement avec prévoyance. »

Les responsables ukrainiens soupçonnent que des saboteurs russes et séparatistes ont étendu l’effort à l’intérieur de l’Ukraine ces dernières années, entraînant une série d’explosions dans des installations de stockage de munitions.

Des explosions en 2017 dans deux grands dépôts ukrainiens, qui avaient stocké ensemble 221 tonnes métriques de munitions, ont causé un revers massif aux forces ukrainiennes, les privant de fournitures essentielles qu’il serait difficile et coûteux de remplacer.

Le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine à l’époque, Oleksandr Turchynov, a déclaré que les deux explosions de mars et septembre 2017 avaient détruit « une énorme quantité de munitions » et représentaient le plus gros coup porté à la capacité de défense de l’Ukraine depuis le début du conflit avec la Russie. .

L’Ukraine manque de munitions alors que les perspectives s’assombrissent sur le champ de bataille

Une explosion l’année suivante dans un dépôt de la région de Tchernihiv stockant 88 000 tonnes de munitions supplémentaires a été un autre revers pour l’arsenal ukrainien.

« Les guerres conventionnelles au fil du temps se résument à qui a l’équipement, les munitions, la main-d’œuvre », a déclaré Kofman. « C’est pourquoi les combats avec des puissances comme la Russie sont dangereux. Ils sont dangereux parce que même si l’armée russe fonctionne mal au début, et c’est souvent le cas… La Russie est un pays avec des ressources substantielles.

L’armée russe a longtemps mis l’accent sur l’artillerie datant de l’ère soviétique, en maintenant d’importantes réserves d’obus d’artillerie, ainsi qu’une capacité de production. On ne sait pas quelle part de son arsenal de munitions la Russie a dépensée dans la guerre jusqu’à présent.

Les États-Unis ont engagé 126 obusiers et fourni 260 000 obus d’artillerie de 155 mm correspondants à l’Ukraine depuis le début de l’administration Biden, ce qui équivaut à la quantité de munitions que la Russie, selon les responsables ukrainiens, dépense en cinq jours environ.

L’armée américaine s’est concentrée sur la lutte contre les guerres de contre-insurrection en Irak et en Afghanistan pendant deux décennies, en minimisant la guerre d’artillerie et en utilisant des batteries d’artillerie comme unités d’infanterie dans les opérations de contre-insurrection.

L’armée américaine fait la une des journaux en 2018, lorsqu’il a demandé l’achat de près de 148 297 obus pour des obusiers de 155 mm dans son budget annuel, contre 16 573 l’exercice précédent, alors que le service se recentrait sur la guerre conventionnelle dans un contexte de tension avec la Russie.

« On nous a tous rappelé l’immense quantité de munitions qui serait consommée dans des combats étendus et de haute intensité », a déclaré Ben Hodges, ancien commandant général de l’armée américaine en Europe.

Hodges a exprimé son optimisme quant au fait que davantage de systèmes d’artillerie américains et européens engagés en Ukraine commencent à arriver, ainsi que les munitions nécessaires pour les faire fonctionner, et devraient avoir un impact sur le champ de bataille dans les trois à quatre prochaines semaines.

« Nous sommes où nous en sommes, mais je reste optimiste sur le fait que cette marée va tourner ici dans les prochaines semaines », a déclaré Hodges.

Hodges a déploré que les Ukrainiens n’aient pas reçu plus d’armes aux normes de l’OTAN dans les années qui ont précédé la guerre. Cela a été considéré comme un grand pas en 2015 lorsque l’administration Obama a fourni à l’armée ukrainienne des radars de contre-artillerie AN/TPQ-36, a-t-il dit, notant que même alors, il y avait des limitations intégrées dans les systèmes.

« L’idée de leur donner des chars et de l’artillerie – cela n’allait pas se produire », a déclaré Hodges. « A cause de cette peur exagérée que ce que nous faisons allait provoquer les Russes. »