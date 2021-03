Schiff a déclaré: «Peu importe la nation qui cherche à influencer notre système politique et qui en bénéficiera, les deux parties doivent parler d’une seule voix et désavouer toute ingérence dans nos élections. Nous devons nous garder et chercher à dissuader toutes les tentatives d’ingérence étrangère et veiller à ce que les électeurs américains décident des élections américaines. »

Biden a battu Trump par 306-232 au collège électoral et a remporté le vote populaire de plus de 7 millions. Le résultat du collège électoral était le même que celui par lequel Trump a battu Hillary Clinton en 2016, malgré la perte du vote populaire de près de 3 millions de voix. Les services de renseignement américains conviennent que les élections ont fait l’objet de tentatives concertées de la Russie pour faire pencher la balance pour Trump. La Russie – et Trump – s’opposent et nient de telles conclusions.

