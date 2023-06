La Russie a cherché à tuer un transfuge en Floride

L’attaque, qui a utilisé un agent neurotoxique pour rendre Skripal et sa fille malades, a provoqué une vague d’expulsions diplomatiques à travers le monde alors que la Grande-Bretagne rassemblait le soutien de ses alliés dans le but d’émettre une réponse vigoureuse.

Cette année-là, il a obtenu un permis de pêche et s’est inscrit en tant que républicain afin de pouvoir voter, le tout sous son vrai nom, selon les archives de l’État. En 2018, un média a rapporté les allées et venues de Poteyev.

En mai, lorsque Fuentes s’est rendu pour leur rendre visite, un responsable russe l’a contacté et a demandé à le voir à Moscou. Lors d’une réunion, le responsable a rappelé à Fuentes que sa famille était coincée en Russie et que peut-être, selon des documents judiciaires, « nous pouvons nous entraider ».

Mais les Russes ont utilisé le partenaire de Fuentes comme levier. Il avait deux épouses : une Russe vivant en Allemagne et une autre au Mexique. En 2019, l’épouse russe et ses deux filles n’ont pas été autorisées à quitter la Russie alors qu’elles tentaient de retourner en Allemagne, selon des documents judiciaires.

Le scientifique, Hector Alejandro Cabrera Fuentes, était un espion improbable. Il a étudié la microbiologie à Kazan, en Russie, et a ensuite obtenu un doctorat sur le sujet à l’Université de Giessen en Allemagne. Il était une source de fierté pour sa famille, avec une histoire de travail caritatif et aucun passé criminel.

En février 2020, Fuentes s’est rendu à Moscou, où il a de nouveau rencontré le responsable russe, qui a fourni une description du véhicule de Poteyev. Fuentes, a déclaré le Russe, devrait trouver la voiture, obtenir son numéro de plaque d’immatriculation et prendre note de son emplacement physique. Il a conseillé à Fuentes de s’abstenir de prendre des photos, vraisemblablement pour éliminer toute preuve incriminante.

Mais Fuentes a raté l’opération. En entrant dans le complexe, il a tenté de contourner sa porte d’entrée en talonnant un autre véhicule, attirant l’attention de la sécurité. Lorsqu’il a été interrogé, sa femme s’est éloignée pour photographier la plaque d’immatriculation de Poteyev.

Fuentes et sa femme ont reçu l’ordre de partir, mais des caméras de sécurité ont filmé l’incident. Deux jours plus tard, il a tenté de prendre l’avion pour le Mexique, mais les agents des douanes et de la protection des frontières américaines l’ont arrêté et ont fouillé son téléphone, découvrant la photo du véhicule de Poteyev.

Après son arrestation, Fuentes a fourni des détails sur le plan aux enquêteurs américains. Il pensait que le responsable russe qu’il avait rencontré travaillait pour le FSB, le service de sécurité intérieure russe. Mais les opérations secrètes à l’étranger sont généralement dirigées par le SVR, qui a succédé au KGB, ou au GRU, l’agence de renseignement militaire russe.

L’un des anciens responsables a déclaré que Fuentes, ignorant l’importance de la cible, ne faisait que recueillir des informations que les Russes utiliseraient plus tard.