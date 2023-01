La Russie a besoin d’opportunités pour rejoindre un système international, selon Kissinger

“La destruction de la Russie en tant qu’État capable de poursuivre sa propre politique ouvrira la vaste zone de ses 11 fuseaux horaires aux conflits internes et à l’intervention extérieure au moment où il y a 15 000 armes nucléaires et plus sur son territoire.”

“C’est pourquoi je crois au dialogue avec la Russie pendant que la guerre continue, à la fin des combats lorsque la ligne d’avant-guerre est atteinte, et à un processus continu de discussion par l’Europe, l’Amérique et à ce moment-là la Russie… alors que les conditions des sanctions et d’autres pressions seront maintenues jusqu’à ce qu’un règlement final soit atteint.”

Kissinger était critiqué par un politicien ukrainien en mai lorsqu’il a suggéré à l’Ukraine de céder des terres à la Russie pour parvenir à un accord de paix.

Kissinger a en outre déclaré mardi que les États-Unis devraient continuer à fournir un soutien militaire et, si nécessaire, intensifier ce soutien jusqu’à ce qu’une ligne de cessez-le-feu soit atteinte ou acceptée lors de discussions préliminaires.

Il a également dit qu’il voulait exprimer son admiration pour le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et la “conduite héroïque du peuple ukrainien” ; et qu’il pensait désormais que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN serait un jour un “résultat approprié”.

Kissinger a été secrétaire d’État entre 1973 et 1977 sous les présidents Nixon et Ford, et a été conseiller à la sécurité nationale entre 1969 et 1975. Il a joué un rôle clé dans la détente américaine avec l’Union soviétique et le rapprochement avec la Chine, et a supervisé des décisions extrêmement controversées, notamment bombardements et opérations militaires au Cambodge.