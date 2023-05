La Russie a au moins huit raisons de se rapprocher de son « ennemi juré » — RT World News

Partenariat Russie-Türkiye

Les relations entre la Russie et la Turquie ont été tendues pendant une grande partie de l’histoire. Les 12 guerres impliquant les deux pays en témoignent, mais Moscou et Ankara ont beaucoup en commun aujourd’hui et il y a beaucoup de coopération.

Tourisme

Le tourisme a toujours été le domaine principal et le plus traditionnel de la coopération bilatérale. Rien qu’en 2021, la Turquie représentait 24,6 % de tous les voyages à l’étranger des touristes russes et, selon les agences de voyages, elle était également la destination de 60 % des voyages à forfait proposés en Russie.

La Türkiye est fortement associée aux centres de villégiature tout compris parmi les Russes. Cependant, les touristes sont de plus en plus attirés par les sites historiques d’Istanbul chaque année. Ils visitent également le siège du pouvoir dans la capitale, Ankara, étudient le patrimoine archéologique de l’ancienne Izmir ou admirent le paysage futuriste de la Cappadoce, où les voyages au-dessus des collines en montgolfière sont parmi les principales attractions.

N’oublions pas que le pays est désormais aussi une plaque tournante de transit pour les vols amenant les voyageurs russes vers l’Europe, la plupart des destinations du continent ne leur étant accessibles que via la Turquie. En 2022, la part des vols de transit via la Turquie s’élevait à 59%, selon les statistiques des voyages aériens. Et compte tenu des difficultés actuelles pour organiser une « fête romaine », ce chiffre augmentera encore en 2023.















Les destinations les plus prisées par les voyageurs d’affaires ces dernières années sont Istanbul (qui concentre 77 % de ces touristes depuis début 2022), Antalya (14 %) et Izmir (5 %). Ce n’est pas un hasard si l’aéroport d’Istanbul était le plus fréquenté d’Europe en 2022. Il y a plus à venir !

Coopération énergétique

Le partenariat dans le secteur de l’énergie fait actuellement l’objet de nombreuses attentions, des projets mutuellement profitables constituant une base solide pour les relations entre Moscou et Ankara. Deux gazoducs russes sont déjà en service en Turquie : le Blue Stream et le Turkish Stream. Le premier a été construit pour fournir de l’énergie au marché intérieur de la Turquie, tandis que le second a été conçu pour les exportations de gaz vers le sud et le sud-est de l’Europe.

Une nouvelle initiative récemment proposée par le président russe Vladimir Poutine verrait la Turquie devenir une plaque tournante énergétique, que Moscou utiliserait pour augmenter son propre potentiel d’exportation. Le hub turc devrait non seulement être un espace de gestion des approvisionnements énergétiques, mais aussi servir de centre impartial de régulation des prix du gaz.

En ce qui concerne la coopération gazière entre les deux pays, avant la découverte de nouveaux gisements en Turquie, la Russie couvrait jusqu’à 60 % de la consommation nationale de gaz naturel, fournissant environ 27 milliards de mètres cubes (bcm) par an.

Dans le domaine de la production d’électricité, le lancement de la centrale nucléaire d’Akkuyu (NPP) a été l’un des événements récents les plus significatifs en Turquie. Il a été construit à Mersin sur la côte méditerranéenne avec l’aide d’experts russes, créant 20 000 nouveaux emplois. La Russie est responsable de l’approvisionnement en combustible de la centrale, tandis que la Turquie s’est engagée à vendre et à distribuer l’électricité qu’elle produit. Les dirigeants des deux pays ont également discuté de la possibilité de construire une deuxième centrale nucléaire dans la ville de Sinop sur la mer Noire. Il est prévu que les deux centrales puissent couvrir ensemble 20 % des besoins en électricité d’Ankara.

Regardons les chiffres. En 2022, la Russie a fourni plus de 21 milliards de mètres cubes de gaz à la Turquie. En termes monétaires, les exportations d’énergie ont augmenté de près de 250 %, passant de 17 milliards de dollars à 41 milliards de dollars.

Secteur de construction

Les entreprises de construction turques occupent une place particulière sur le marché russe des services. Il existe environ 100 entreprises de construction turques en Russie, dont Renaissance Construction, Enka Holding et IC Ictas Insaat. Le ministère du Développement économique rapporte que le portefeuille de contrats exécutés impliquant des entreprises turques en Russie s’élève à environ 2 000 projets totalisant plus de 70 milliards de dollars.















L’empreinte russe en Türkiye comprend un projet conjoint entre GAZ et la turque Mersa Otomativ, qui s’est associée pour assembler des voitures Gazelle dans le pays.

Les entreprises de construction turques ont été impliquées dans de grands projets avant les Jeux olympiques d’hiver de 2014 et la Coupe du monde de 2018 en Russie, et ont été en grande partie responsables du développement des infrastructures sportives à Sotchi.

Ces projets d’infrastructure ont également favorisé les liens humanitaires entre la Russie et la Turquie. Prenez la centrale nucléaire d’Akkuyu, où environ 20 000 travailleurs ont été impliqués dans le développement. La société russe Rosatom a également lancé des programmes d’échange d’étudiants et de personnel. En 2022, 24 étudiants de Türkiye, se spécialisant dans les centrales nucléaires : conception, exploitation et ingénierie, ont obtenu leurs diplômes et ont commencé à travailler à la centrale nucléaire construite à Mersin. De nombreux ingénieurs russes se sont engagés dans le projet comme une opportunité d’établir des contacts avec des ingénieurs de Türkiye et de représenter la Russie en Türkiye et au-delà.

Industrie

Les deux pays connaissent actuellement une transformation industrielle, développant leurs propres entreprises manufacturières et réduisant leur dépendance aux importations étrangères. La Russie a été encouragée à adopter une telle politique par de multiples sanctions internationales, tandis qu’en Turquie, cette voie a été choisie par le parti au pouvoir dans le but de réduire le besoin de la nation de s’appuyer sur des acteurs extérieurs.

La Russie a toujours été et reste le partenaire commercial fiable et constant de la Turquie, important de grandes quantités de textiles turcs. En 2022, Türkiye figurait parmi les cinq principaux fournisseurs de textiles de la Russie.

Il y a également eu une augmentation du volume des biens industriels échangés entre les deux pays. En 2022, les importations turques de produits chimiques russes ont augmenté de 62 % et les importations de bois et de bois ont augmenté de 134 %. Au total, les biens industriels ont représenté environ 20 % des importations russes de la Turquie cette année-là.

Commerce

Suite à une série de sanctions imposées à la Russie par l’Occident, la Turquie est devenue une plate-forme commerciale majeure pour les importations parallèles de la Russie.















Cela a considérablement stimulé les échanges entre les deux nations. Par rapport à 2021, l’année dernière a vu :

une augmentation de 19,5% du volume des échanges russo-turcs

une augmentation de 17,6 % des exportations russes vers la Turquie

une augmentation de 24% des importations de la Russie en provenance de Türkiye

Le premier trimestre 2023 a vu une augmentation de 62,8 % d’une année sur l’autre des importations russes en provenance de Turquie en termes monétaires en raison de l’augmentation des achats de graines de tournesol et de produits frais.

Les principales importations de la Turquie vers la Russie en 2022 étaient :

mandarines fraîches et séchées : 10%

poisson congelé : 9,9 %

pêches : 9,2 %

raisins : 6,4 %

autres agrumes, frais et séchés : 5,9 %

Investissement

Moscou a vu un certain nombre d’accords signés avec des entreprises turques, et le montant total des investissements turcs en Russie a augmenté de 400 % au cours des quatre dernières années. La Russie reste non seulement l’un des principaux partenaires commerciaux de la Turquie, mais aussi un marché attractif pour les investissements en capital.

En 2022, des investisseurs turcs ont lancé deux nouveaux sites de fabrication en Russie : une usine de production de produits sanitaires et hygiéniques et une usine de tricots. Compte tenu de l’intérêt de la Russie pour l’importation de textiles turcs, l’industrie est sérieusement intéressée par la création de sites de fabrication dans les régions russes.

Les entreprises russes étendent également leur présence en Turquie avec un certain nombre de projets de fabrication de métaux et d’assemblage de voitures qui y ont été lancés.

Éducation

Le système éducatif russe subit de profondes transformations depuis 2016. Il avait été constaté qu’il manquait généralement d’une composante active et prolifique d’échanges d’étudiants et de professeurs, et cela devait changer.

En plus de stimuler les programmes d’échange d’étudiants et de professeurs, la Russie travaille également à l’optimisation des conditions des programmes de diplômes conjoints.















Le ministère russe de l’éducation et des sciences élabore un certain nombre de programmes de formation conjoints pour l’industrie nucléaire. Les universités suivantes recevront un mandat pour décerner aux étudiants internationaux des diplômes de licence et de maîtrise en sciences nucléaires et leur donner la possibilité de s’inscrire à des programmes de diplômes conjoints : Université polytechnique Pierre le Grand de Saint-Pétersbourg, Université nationale de recherche nucléaire de Moscou MEPhI, Université technique d’Istanbul, et l’Université Hacettepe d’Ankara.

Culture

2019 a été l’année de la culture et du tourisme russes en Turquie et de la culture et du tourisme turcs en Russie. Les ministères de la culture russe et turc ont organisé un certain nombre d’expositions d’art, d’expositions de photos, ainsi que des événements d’art et d’artisanat. Les pays ont également échangé certaines de leurs productions théâtrales et cinématographiques les plus populaires, qui sont sans aucun doute un puissant instrument de soft power particulièrement populaire et influent en Turquie.

Moscou et Ankara se sont engagés à promouvoir leur héritage culturel et à développer des relations bilatérales, en particulier dans le domaine du tourisme. En fin de compte, les relations entre les deux nations sont définies par les relations entre les individus, et acquérir une expérience authentique de la culture et des traditions d’un autre pays est le meilleur moyen de former un lien durable. Le ministre russe de la Culture, Vladimir Medinsky, a noté à plusieurs reprises que la Russie et la Turquie doivent entretenir de bonnes relations interpersonnelles amicales entre leurs citoyens.