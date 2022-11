La Russie a abandonné son plan visant à bloquer les exportations alimentaires quittant l’Ukraine après que les navires ont ignoré Poutine et ont quand même navigué

Des navires, y compris ceux transportant du grain d’Ukraine, sont ancrés au large de la côte d’Istanbul le 2 novembre 2022. (Chris McGrath/Getty Images)

La Russie s’est retirée de son accord d’exportation de céréales avec l’Ukraine ce week-end.

Mais il a fait brusquement demi-tour mercredi et a annoncé qu’il reprendrait ses activités.

L’accord d’exportation de céréales, négocié par la Turquie et l’ONU, est vital pour l’approvisionnement alimentaire mondial.

La Russie a abandonné mercredi son plan visant à bloquer les exportations de produits alimentaires quittant l’Ukraine, après qu’un convoi de navires a ignoré le président Vladimir Poutine et a quand même quitté l’Ukraine.

Moscou, qui a suspendu sa participation à l’accord ce week-end, a déclaré dans un déclaration mercredi qu’elle reprendra ses opérations parce qu’elle a reçu l’assurance de l’Ukraine qu’elle n’utiliserait pas le corridor maritime à des fins militaires.

“Grâce à l’implication de l’organisation internationale, ainsi qu’à l’aide de la Turquie, nous avons réussi à obtenir de l’Ukraine les garanties écrites nécessaires pour ne pas utiliser le corridor humanitaire et les ports ukrainiens (…) pour des actions militaires contre la Fédération de Russie”, indique le communiqué. a dit.

Le président turc Tayyip Erdogan, qui a aidé à négocier l’accord avec l’ONU, a déclaré que la Russie avait également déclaré à la Turquie que les opérations reprendraient mercredi à midi, Reuters a rapporté.

Le ministère ukrainien de la Défense n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.

L’accord historique sur les céréales entre Moscou et Kyiv, qui a été négocié en juillet, a été conçu pour empêcher les produits agricoles, y compris les céréales, de quitter l’Ukraine, qui est un important producteur alimentaire, au milieu de la guerre.

Mais le week-end, La Russie a déclaré qu’elle cesserait de participer à l’accord pour une “durée indéterminée” après ce qu’il a qualifié d’attaque de drone ukrainien contre des navires de la marine russe dans la ville portuaire de Crimée de Sébastopol.

Sans fournir de preuves, les responsables russes ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas “garantir la sécurité des navires civils” après l’attaque. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié cette décision de “plutôt prévisible”. a rapporté la BBC.

Mais malgré le retrait du pays, un responsable de l’ONU dit mardi qu’ils poursuivraient leurs projets de laisser les navires autorisés quitter l’Ukraine.

Mardi, trois cargos transportant du maïs, du blé et de l’huile de tournesol ont été suivis quittant les ports ukrainiens et se dirigeant vers Istanbul, Ismini Palla, porte-parole de l’ONU a déclaré au New York Times, ajoutant que Moscou avait été informé des départs.

Environ 40 % des approvisionnements mondiaux en blé proviennent de l’Ukraine, souvent évoqué comme le “grenier à blé de l’Europe”.

L’accord est essentiel pour atténuer la crise alimentaire mondiale causée par le conflit, The Guardian signalé, alors que la nourriture ukrainienne est exportée dans le monde entier, y compris vers les pays frappés par la sécheresse dans le cadre de programmes de secours.

Le Programme alimentaire mondial a averti plus tôt cette année que l’invasion de la Russie pourrait entraîner une “catastrophe de la faim” si un tel accord d’exportation alimentaire n’était pas conclu.

Le chef du Conseil européen en juin a également accusé les troupes russes de brûler des champs ukrainiens et de voler du blé, aggravant les pénuries alimentaires.