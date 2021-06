La Russe Yana Sizikova détenue par la police parisienne pour des accusations de trucage présumés

La police de Paris a arrêté vendredi la joueuse de tennis russe Yana Sizikova pour avoir truqué un match de double à Roland-Garros l’année dernière, a indiqué à l’AFP une source policière et judiciaire.

Sizikova, 26 ans, qui est classée 101e au classement du double féminin, a été arrêtée jeudi soir après avoir participé au tournoi de cette année, a indiqué la source au parquet de Paris.

Une enquête sur d’éventuelles corruptions et fraudes a été ouverte en octobre dernier lors d’un match de premier tour en 2020 qui a vu Sizikova et sa partenaire américaine Madison Brengle battues par la paire roumaine Andreea Mitu et Patricia Maria Tig.

Des soupçons ont été éveillés en raison d’une activité de paris anormalement élevée sur le jeu enregistrée dans des pays hors de France qui a été signalée aux forces de l’ordre, avait indiqué à l’époque à l’AFP une source proche du dossier.

Un match en particulier – le cinquième du deuxième set – était en cours d’analyse par les enquêteurs après avoir présenté deux doubles fautes inhabituelles de Sizikova.

Jeudi, Sizikova et sa nouvelle partenaire Ekaterina Alexandrova ont été lourdement battues en moins d’une heure 1-6, 1-6 par la paire australienne Storm Sanders et Ajla Tomljanovic au premier tour du double féminin.

