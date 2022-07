La rupture imminente de Cristiano Ronaldo avec Manchester United

C’est tragique quand une relation se termine, mais surtout quand l’une des parties ne peut pas accepter ce fait. En fait, cela peut être gênant et embarrassant pour les personnes impliquées. Une fois que cette rupture frappe l’œil du public, elle peut être cruelle.

Selon certaines informations, Cristiano Ronaldo a demandé à quitter Manchester United. Le club acceptera probablement toute offre extérieure répondant à leurs demandes. Il s’agit d’un développement majeur, et le camp de Ronaldo ne demande probablement pas un transfert sans intérêt de la part de prétendants potentiels.

Déjà, les fans voient des signes d’une rupture désordonnée entre le nom le plus reconnaissable du sport et l’un des clubs les plus reconnaissables au monde. Depuis le retour des Portugais à Old Trafford en août 2021, les plateformes de médias sociaux de United ont changé. À bien des égards, Twitter, Instagram et Facebook de Manchester United se sont transformés en pages d’hommage des fans à Cristiano Ronaldo. Cependant, comme tout drame scolaire, Ronaldo n’a figuré dans aucun message depuis le 25 juin 2022. De toute évidence, cela contraste fortement avec les messages implacables et quotidiens, qui ont inondé la base de fans de son image.

Cela découle de l’engouement pour Ronaldo du côté des entreprises de Manchester United. La présence de l’attaquant en ligne a généré des revenus inégalés grâce aux ventes de chemises, de nouveaux adeptes et plus encore, simplement en raison de l’aura de Ronaldo.

L’étoile solitaire

Il est également apparu sur le terrain. Dans une saison par ailleurs lamentable de Manchester United, les supporters et les coéquipiers ont annoncé la star. Il était le seul point positif de United dans une saison qui a commencé avec un espoir sans bornes. Les gens autour du club demandent régulièrement, ‘où serions-nous sans Ronaldo?’

Le service des médias du club a propagé ce point de vue. Et cela aide quand il est vraiment le joueur le plus important du club à chaque match.

Son retour de 24 buts en 37 apparitions représente un taux de frappe impressionnant. De plus, il ne fait aucun doute que ces buts ont remporté des matchs autrement perdus. Dès lors, la messagerie du club ressemblait à celle de ces couples nauséabonds faisant constamment la publicité de leur amour et de leur interdépendance.

Cela devient un problème lorsque la relation se détériore. Votre identité devient basée sur une relation qui n’a jamais été qu’une aventure intense.

Cristiano Ronaldo rompt avec Manchester United

Ronaldo a clairement exprimé ses intentions. Il ne veut pas passer le crépuscule de sa carrière face à une reconstruction imprévisible. De plus, l’équipe ne joue pas en UEFA Champions League.

Commercialement, son départ potentiel laisse Manchester United le cœur brisé. L’effet sur le terrain pourrait également être perceptible. Ronaldo a fourni la majorité des temps forts des Red Devils cette saison. D’une part, son premier doublé contre Newcastle United a plongé Old Trafford dans une frénésie. Puis, en Ligue des champions, les vainqueurs en retard contre Villarreal et l’Atalanta ont ramené le Heure de Fergie la magie de United du passé. Enfin, ses tours du chapeau contre les Spurs et Norwich ont fourni des points cruciaux et des moments intemporels aux supporters de United.

Cependant, parfois, lorsqu’une relation se termine, vous réalisez à quel point il a fallu sacrifier pour que les choses fonctionnent. Cette relation nécessitait un travail des deux côtés. Sa fin probable pourrait être un poids sur les épaules des deux parties.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo est toujours un monstre de la nature. Même alors, ses meilleurs jours dominant en Europe sont derrière lui. Le fait de marquer des buts motive toujours son jeu et son désir de poursuivre son héritage. Statistiques publiées par L’athlétisme montrent que Ronaldo a réalisé en moyenne 3,9 tirs par match et a sous-performé son xG d’environ trois buts.

La majorité de ses touches étaient sur le côté gauche du terrain, confirmant ce qui était évident pour les spectateurs attentifs. Il n’est pas un point focal central efficace. Célèbre, il est l’attaquant le moins diligent de la Premier League pour faire pression sur les défenseurs. La saison dernière, il n’a fait en moyenne que 2,7 pressions par 90 minutes. Pour mettre cela en perspective, Diogo Jota de Liverpool a en moyenne 20 ans.

Travailler pour intégrer Ronaldo

Des aménagements peuvent être faits dans les systèmes tactiques pour tenir compte d’un joueur avec ces lacunes avec des attributs de but aussi exceptionnels. Cependant, plus de récits ont transpiré suggérant que Ronaldo est une personnalité difficile à gérer pour Manchester United. Il a joué un rôle de division dans un vestiaire auparavant harmonieux. Le capitaine portugais s’attend à jouer chaque minute de chaque match, comme le suggère son héritage. Les tentatives de le laisser sur la touche rencontraient généralement des problèmes de «fléchisseur de la hanche» et des voyages de retour au Portugal.

Il y avait régulièrement des manifestations publiques de dissidence et de frustration envers les coéquipiers et la direction. La position de Harry Maguire en tant que capitaine a été une cause constante de débat tant en interne qu’en externe. Ronaldo aurait remis en question son aptitude à jouer le rôle. Jouer le deuxième violon de Ronaldo a été préjudiciable à Bruno Fernandes. Jadon Sancho a eu du mal à occuper les mêmes espaces. Bien sûr, beaucoup de ces problèmes proviennent également d’une mauvaise gestion et d’un manque de structure ou de schémas de jeu clairs. Il est cependant pertinent que Ronaldo n’ait pas non plus été réceptif aux instructions tactiques de Ralf Rangnick.

Cristiano Ronaldo ne fera pas partie de l’équipe de Manchester United pour le début de la tournée de pré-saison. Il ne se rendra pas à Bangkok demain. 🚨🇵🇹 #MUFC Man United accepte de donner à Cristiano un congé supplémentaire pour régler un problème personnel/familial. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 7 juillet 2022

Changements à venir à United

Pour Erik Ten Hag, hériter de Cristiano Ronaldo dans son équipe de joueurs représente des défis importants, notamment sur le plan politique. En tant que manager qui privilégie un style de pressing élevé avec des joueurs qui travaillent selon un plan de match collectif, Ronaldo est un individu qui aurait besoin d’être accommodé par ses collègues. Il y a une acceptation, et une inévitable physique, qu’il joue par moments, conservant son énergie et explorant les espaces. Pour Ten Hag, arriver et tenter de montrer à Ronaldo la sortie provoquerait inévitablement une tempête médiatique et un examen minutieux insupportable. Si les premiers résultats et les progrès n’étaient pas évidents, les fans et les médias insisteraient sur le fait que Ronaldo était l’élément manquant.

Une sortie rapide vers un autre club, avec Ronaldo comme instigateur, pourrait permettre à Ten Hag d’accélérer le processus de construction d’une équipe à son image. Ils ne peuvent pas remplacer Ronaldo par un chiffre comparable, et c’est peut-être une bonne chose. Il est admis que Ten Hag a besoin de temps et d’autorité pour superviser un redémarrage culturel de la racine et de la branche avec ce côté malade. Pendant trop longtemps, Manchester United s’est efforcé de reproduire les gloires passées. D’autres clubs, cependant, ont évolué pour atteindre de nouveaux niveaux d’excellence basés sur des tactiques définies dans lesquelles chaque joueur connaît et exécute son rôle. Ten Hag sera conscient qu’il doit faire des efforts pour développer un côté qui fonctionne à ces niveaux de synchronicité.

Le club sur un joueur

Avec Ronaldo potentiellement au bord de la mutinerie à Manchester United, peut-être que Ten Hag devrait considérer ces mots prononcés par Sir Alex Ferguson en 2013 lors d’un entretien avec Harvard Business Review :

“Si le jour venait où le manager de Manchester United était contrôlé par les joueurs – en d’autres termes, si les joueurs décidaient comment l’entraînement devrait être, quels jours ils devraient avoir de repos, quelle devrait être la discipline et quelle devrait être la tactique, alors Manchester United ne serait pas le Manchester United que nous connaissons. Il y a des occasions où vous devez vous demander si certains joueurs affectent l’atmosphère du vestiaire, la performance de l’équipe et votre contrôle des joueurs et du personnel. S’ils le sont, vous devez couper le cordon.

Ces mots semblent étonnamment pertinents pour l’état du club ces dernières années. Il est cependant probable que l’avenir de Ronaldo dépende très probablement de la force de son propre désir de quitter le club qui promet qu’il peut changer.

PHOTO : Matthew Ashton – AMA/Getty Images