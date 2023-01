La rupture entre le prince Harry et le prince William : une chronologie

Commentez cette histoire Commenter

LONDRES – Plus de deux décennies se sont écoulées depuis la mort de la princesse Diana en 1997. Environ 2,5 milliards de personnes ont regardé les funérailles, au cours desquelles ses fils, le prince William, 15 ans, et le prince Harry, 12 ans, ont marché silencieusement derrière son cercueil. Mais maintenant, les deux frères, qui ont dit un jour qu’ils étaient “unis de manière unique à cause de ce que nous avons traversé”, semblent être à un point de rupture, avec des informations faisant état d’une attaque physique et d’une rivalité fraternelle dans les nouveaux mémoires de Harry, “Spare”.

Comment deux membres de la famille royale britannique qui semblaient autrefois si proches se sont-ils retrouvés ici ?

Lorsque Harry a épousé Meghan Markle au château de Windsor en Angleterre en 2018, William était le témoin. Avant la cérémonie, les deux princes se sont promenés côte à côte dans le parc du château, plaisantant et saluant les membres du public – pour le plus grand plaisir des fans et des sympathisants.

Mais bientôt, les tabloïds britanniques ont signalé la jalousie entre Meghan et l’épouse de William, Catherine, duchesse de Cambridge, à propos de Meghan qui avait volé la vedette. Elle a également été accusée d’avoir inséré un coin entre les frères.

“Très rapidement, c’est devenu Meghan contre Kate”, a déclaré Harry dans une interview accordée à ITV News en Grande-Bretagne dimanche, accusant les médias d’avoir semé les graines de la désinformation. “Les tensions étaient élevées” après le mariage, a déclaré Harry, notant que les quatre avaient tenu une réunion pour tenter de résoudre leurs griefs.

Octobre 2019 : ‘Différents chemins’

Dans un documentaire brut pour ITV News en 2019, «Harry & Meghan: An African Journey», les jeunes mariés ont parlé de l’effet néfaste que l’éblouissement constant des tabloïds britanniques avait sur leur santé mentale. Interrogé sur la relation avec William, Harry a reconnu que les deux n’étaient plus aussi proches.

Le couple, a-t-il dit, ne s’est pas vu “aussi souvent” et “il se passe inévitablement des choses” à cause des pressions subies par la famille royale. “Nous sommes frères, nous serons toujours frères”, a déclaré Harry, avant d’admettre qu’ils étaient sur “des chemins différents”.

Janvier 2020 : Le « retour en arrière »

C’était une décision qui a stupéfié le monde et aurait aveuglé la famille royale: Harry et Meghan ont annoncé en janvier 2020 qu’ils se retiraient en tant que membres de la famille royale et travailleraient pour devenir «financièrement indépendants» en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord.

Leur départ a été rapidement qualifié de «Megxit» par le Sun – une pièce de théâtre sur le Brexit, comme la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne est connue. « Ils ne l’ont même pas dit à la reine », rugit la première page du Daily Mirror.

Mars 2021 : L’interview d’Oprah

Dans une interview avec Oprah Winfrey en mars 2021, Harry et Meghan ont fait une série d’allégations choquantes. Un mois avant leur rencontre télévisée, le palais de Buckingham a annoncé que le couple serait déchu de ses parrainages royaux et de ses titres militaires honorifiques.

Meghan a dit à Winfrey que quelqu’un au palais s’était inquiété de la couleur de peau de leur fils Archie, bien que le couple ait refusé de nommer le membre de la famille. “Cette conversation, je ne la partagerai jamais,” dit Harry. Meghan, qui est biraciale, avait fait face à une multitude de couvertures racistes et sexistes dans les tabloïds britanniques lorsque le couple a confirmé qu’ils sortaient ensemble.

L’accusation a ensuite suscité une réplique de William à un journaliste: “Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.”

Le couple a également dit à Winfrey que leur sécurité avait été retirée et qu’ils avaient été contraints de se retirer de leurs fonctions royales en raison d’un manque de soutien des membres de la famille. Meghan a également utilisé l’interview pour nier avec véhémence les informations des tabloïds selon lesquelles elle aurait fait pleurer Catherine une fois et aurait déclaré que c’était le contraire: Catherine a fait sa pleurer et plus tard s’est excusé.

Septembre 2022 : Décès de la reine

Lorsque la santé de la reine Elizabeth II, le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, a rapidement décliné le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse, des membres de la famille royale se sont précipités pour être à son chevet. Dans une interview dimanche avec Anderson Cooper, Harry a déclaré qu’il était à Londres à l’époque. Lorsqu’il a appris que sa grand-mère était sous surveillance médicale, il a contacté William.

« J’ai demandé à mon frère – j’ai dit : ‘Quels sont tes projets ? Comment vas-tu là-haut, toi et Kate ? », se souvient Harry. «Tous les membres de la famille qui vivent dans la région de Windsor et d’Ascot sautaient ensemble dans un avion. Un avion avec 12, 14, peut-être 16 sièges.

« Vous n’étiez pas invité dans cet avion ? a demandé Cooper. “Je n’étais pas invité,” répondit Harry. Le prince arriva plus tard seul à Balmoral, mais la reine était déjà morte.

Lors des funérailles du monarque, le 19 septembre, Harry et Meghan sont entrés séparément des autres membres de la famille derrière le cercueil de la reine à l’abbaye de Westminster à Londres. Ils suivirent William et Catherine.

Décembre 2022 : La série Netflix

Harry et Meghan disent qu’ils en avaient tellement marre des fausses informations écrites à leur sujet qu’ils ont décidé de prendre le contrôle du récit en s’associant à Netflix pour une docu-série de six épisodes. L’émission, sortie en décembre, fait partie de leur accord de plusieurs millions de dollars avec le géant du streaming.

“N’est-il pas plus logique d’entendre notre histoire de notre part ?” Meghan demande alors que le couple parle de leur romance et de leur décision commune de quitter l’institution royale.

“Il y a une hiérarchie dans la famille”, dit Harry à la caméra. « Il y a des fuites, mais il y a aussi la plantation d’histoires. C’est un jeu sale. Les remarques du prince ont été reprises dimanche dans une interview accordée à ITV News britannique, dans laquelle Harry a déclaré que des membres supérieurs de la famille, dont le roi Charles III et sa femme, Camilla, reine consort, et le prince William et Catherine, princesse de Galles, étaient conspirant contre lui et Meghan. Harry a accusé ses proches de “se mettre au lit avec le diable”, c’est-à-dire les journalistes royaux et les tabloïds.

Janvier 2023 : L’histoire de l’attaque

Des passages divulgués de “Spare” révèlent que William aurait attaqué Harry lors d’une dispute en 2019 dans laquelle il a également qualifié Meghan de “difficile”, “grossière” et “abrasive”.

Harry écrit que William, qui est maintenant l’héritier direct du trône britannique, “m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m’a jeté au sol”.

« J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est fissurée sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté allongé là un moment, hébété, puis je me suis levé et lui ai dit de sortir », lit-on dans l’extrait des mémoires.