La rupture entre la GRC et la police municipale déborde dans l’enquête de la N.-É.

La fusillade de masse d’avril 2020 qui a marqué les Néo-Écossais a également mis à rude épreuve les relations tendues entre la GRC et les forces municipales de la province, les dirigeants apportant leur querelle dans l’enquête sur le massacre.

L’enquête a appris que les tensions se sont intensifiées au cours des deux dernières années en raison de désaccords sur la réponse aux tirs de masse, les normes de police, le suivi des services spéciaux, le financement et le système d’alerte d’urgence.

Bien que des officiers supérieurs des deux côtés aient déclaré que la détérioration de la relation s’est produite au niveau de la haute direction, avec un impact minimal sur les officiers de première ligne, un membre de la Mass Casualty Commission qui dirige l’enquête n’est pas d’accord.

“La réalité est que cela fait une énorme différence pour les personnes en première ligne car, sans le soutien de leurs hauts dirigeants, vous n’aurez pas de gens qui interviendront”, a déclaré jeudi la commissaire Leanne Fitch en interrogeant le chef de la police régionale d’Halifax, Dan Kinselle.

“Ils voudront travailler ensemble. Mais s’il y a des obstacles parce qu’il y a un manque de coopération et de communication dans les relations au niveau de la haute direction, nous n’allons pas dépasser cela, et c’est un mauvais service. à la sécurité publique.”

Les municipalités ont offert de l’aide

Lors de la fusillade de masse des 18 et 19 avril 2020, au cours de laquelle 22 personnes ont été tuées, les chefs de la police municipale ont contacté la GRC pour offrir de l’aide.

Parmi eux se trouvaient Kinsella et le chef David MacNeil de la police de Truro, l’une des forces les plus proches de Portapique, où le saccage a commencé.

Julia Cecchetto, qui était alors chef de la police de Kentville et chef de l’Association des chefs de police de la Nouvelle-Écosse, a envoyé un courriel le 19 avril à tous ses collègues chefs à la recherche de ressources. La plupart ont répondu pour offrir ce qu’ils pouvaient.

Mais la gendarmerie n’a accepté aucune offre d’aide des forces de police municipales pendant ou après le saccage de 13 heures, alors que le tireur traversait la province, tuant des résidents et détruisant des maisons.

Au lieu de cela, la GRC s’est tournée vers la GRC au Nouveau-Brunswick pour obtenir un soutien immédiat dans la nuit du 18 avril. Dans les mois qui ont suivi les meurtres, des agents de la GRC du Québec et de l’Ontario ont été amenés en Nouvelle-Écosse pour soulager les membres locaux.

Environ 100 membres de la police régionale d’Halifax ont joué divers rôles au cours de la fin de semaine et ont également contribué à certains travaux d’enquête, mais ce n’était pas en réponse à une demande d’aide de la gendarmerie.

Surint. Chris Leather, l’un des officiers supérieurs de la GRC en Nouvelle-Écosse au moment de la fusillade, a témoigné le mois dernier que faire appel aux forces municipales lors d’un événement majeur est « plein de risques ».

“S’ils ne lisent pas la même page, s’ils ne sont pas alignés en termes de réflexion, de formation et de manière d’aborder une situation, quel endroit horrible pour vivre cette panne”, a déclaré Leather.

Les forces municipales se sont également plaintes de ne pas avoir été tenues informées pendant la fusillade. Lorsqu’il a témoigné en juin, MacNeil a déclaré avoir appris par des reportages que le tireur avait traversé Truro en voiture.

Le faux véhicule de police de la GRC du tireur est vu ici roulant sur la rue Esplanade à Truro, en Nouvelle-Écosse, le matin du 19 avril 2020. (GRC)

Un point de rupture majeur entre la GRC et les forces municipales est survenu en avril, lorsque l’Association des chefs de police de la Nouvelle-Écosse a voté pour redonner à la GRC le statut de membre associé, sans droit de vote.

MacNeil a témoigné que l’association avait pris cette décision après un désaccord avec la GRC sur plusieurs questions politiques, certaines liées aux fusillades de masse et d’autres qui ne l’étaient pas.

“Cela nous a donné une voix un peu plus indépendante”, a déclaré MacNeil.

MacNeil a déclaré que la GRC voulait que les chefs de la Nouvelle-Écosse disent que le système Alert Ready ne fonctionne fondamentalement pas pour la police, une position que les chefs n’ont pas appuyée.

MacNeil et Kinsella ont déclaré à l’enquête qu’ils savaient que l’émission d’une alerte était une option.

La rétrogradation de la GRC au sein du comité était « décevante », a déclaré le commissaire Lucki a écrit dans une lettre de mai aux chefs, affirmant que cela sapait les objectifs de l’association de développer une coopération approfondie entre les forces de police de la province.

Leather a également déclaré que lorsqu’il s’agit de renforcer la confiance et de travailler ensemble, “les actions parlent plus fort que les mots”.

“Si vous nous reléguez et nous retirez des associations clés, que pensez-vous … les attentes en termes de résultats vont être pour cela? Rien que plus de difficultés et de défis”, a déclaré Leather.

Bien que Kinsella ait déclaré jeudi que la GRC n’avait pas été «expulsée» de l’association, ce fut certainement une journée difficile pour toutes les parties. Il a dit que l’association aimerait voir les gendarmes participer en tant que membres associés, mais “ils ne nous ont pas encore parlé de cela”.

La décision de la GRC de suivre les services a suscité des inquiétudes

En janvier 2021, la GRC a commencé à suivre les demandes des forces municipales pour des services spéciaux comme des unités cynophiles ou des services d’identification médico-légale.

Hayley Crichton, directrice exécutive de la sécurité publique du ministère provincial de la Justice, a déclaré lors d’une entrevue avec la commission en janvier que Leather avait suggéré de suivre les demandes afin que le gouvernement puisse comprendre les coûts «importants» que la GRC absorbe pour ces appels.

Depuis lors, les demandes doivent passer directement par l’agent des opérations criminelles de la GRC et sont signalées à la province – une pratique qui a suscité l’inquiétude des chefs municipaux.

Kinsella a déclaré jeudi qu’il n’y avait eu aucune conversation sur le changement entre la GRC et les chefs de police avant qu’il ne se produise, et qu’il y aura des problèmes lorsque quelque chose sera “poussé” sur quelqu’un sans avertissement.

Lee Bergerman, ancien commissaire adjoint et commandant récemment retraité de la GRC de la Nouvelle-Écosse, témoigne lundi dernier à Halifax lors de l’enquête de la Mass Casualty Commission sur les meurtres de masse dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020. (La Presse canadienne/Andrew Vaughan)

Lee Bergerman, le commandant à la retraite de la GRC de la Nouvelle-Écosse, a témoigné cette semaine que le déménagement avait causé des « inquiétudes » aux forces municipales quant à la facturation de ces services, mais cela ne s’est pas produit.

“Il était important pour nous, en tant que GRC, de pouvoir suivre et raconter notre histoire à la province pour expliquer pourquoi nous étions en déficit parce que nous ne dépensions pas toujours de l’argent dans nos propres juridictions policières”, a déclaré Bergerman.

Bien que Crichton ait déclaré que la Loi sur la GRC interdit à la GRC de facturer directement une municipalité pour ses services, les rôles et les responsabilités de tous les services de police de la province pourraient changer lorsque de nouvelles normes seront annoncées.

Les problèmes de normes policières ont creusé la «faille»

Bien que Crichton ait déclaré que la province travaillait lentement à la mise à jour des normes policières, ce n’est qu’en avril 2021 que le ministère de la Justice a créé deux comités pour enfin les conclure.

Les normes, qui, selon Crichton, ont été mises à jour pour la dernière fois en 2003, établissent une «exigence de base minimale» que toutes les agences doivent respecter dans la province. Elle a dit non seulement qu’ils expliqueraient comment les services de police devraient être effectués, mais qu’ils officialiseraient également l’accès à ces services spéciaux.

“Annapolis Royal n’a pas besoin d’avoir une unité criminelle majeure, mais ils doivent avoir un accès officiel à une”, a déclaré Crichton. “Ce que cela signifie en termes de recouvrement des coûts … nous n’y sommes pas encore arrivés.”

Bergerman a témoigné que les efforts de la GRC pour faire adopter ces normes ont également creusé le « fossé » entre la GRC, le ministère provincial de la Justice et les forces municipales.

Le chef de la police régionale d’Halifax, Dan Kinsella, a témoigné jeudi dernier lors de l’enquête de la Mass Casualty Commission sur les meurtres de masse dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020. (La Presse canadienne/Andrew Vaughan)

Alors que Bergerman a déclaré que la commission devrait demander à un chef municipal pourquoi cela a créé un problème pour eux, elle a suggéré que cela pourrait être parce que les normes pourraient nécessiter des unités spécialisées comme des équipes d’intervention d’urgence – qui sont toutes “d’un coût prohibitif pour beaucoup de municipalités. »

Les membres de la GRC ont également contesté les normes existantes. Leather a témoigné que l’une des principales raisons pour lesquelles la GRC a choisi de ne pas participer aux récents audits des services de police est que toutes les forces sont mesurées par rapport à des normes «inexistantes ou désuètes».

Les problèmes d’intégration se sont aggravés : Kinsella

Un autre point de discorde a été la tension sur qui a compétence et contrôle sur certains cas et ressources au sein de la municipalité de Halifax, a déclaré Kinsella.

Bien que Kinsella ait déclaré avoir appris des problèmes avec le modèle intégré actuel de la Division des enquêtes criminelles dès qu’il a pris le poste de chef en 2019, la fusillade de masse “l’a un peu amplifié”.

Les membres municipaux et de la GRC de la division travaillent côte à côte, mais Kinsella a déclaré qu’en août dernier, la GRC avait retiré ses détectives de l’unité des crimes majeurs de la division où ils représentaient environ 20% des membres.

Kinsella a déclaré qu’il avait compris qu’un nouvel inspecteur de la GRC ne pensait pas que la structure était appropriée et avait décidé de gérer lui-même les affaires de crimes majeurs sur son territoire d’Halifax.

Cela fait écho aux thèmes d’un rapport sur le bien-être de 2021 des officiers supérieurs de la GRC de la Nouvelle-Écosse et de leurs équivalents civils. Les répondants ont décrit une « bataille de territoire » en cours au sujet du contrôle opérationnel et du financement entre la police régionale d’Halifax et la GRC.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Plusieurs participants ont également signalé que même si la GRC faisait de son mieux pour être un « partenaire » dans ce modèle intégré, « la direction de HRP faisait tout ce qu’elle pouvait pour saper et rompre la relation avec la GRC afin d’accéder à davantage de ressources de (Halifax municipalité régionale) et la province.

Interrogé sur la façon d’aller de l’avant et de reconstruire des ponts entre la GRC et les forces municipales, Leather a déclaré que le roulement important au niveau supérieur de la GRC offrait une chance de recommencer.

Surintendant en chef de la GRC. Chris Leather est interrogé en juillet par l’avocat Michael Scott lors de l’enquête de la Mass Casualty Commission sur les meurtres de masse dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse en 2020. (Kelly Clark/prés canadien)

“Aussi triste que je sois de partir, je suis heureux pour la personne qui arrive derrière moi, ils auront une table rase et une opportunité de dialoguer avec les chefs municipaux sans rien de ce bagage que nous avons tous transporté pour le deux dernières années », a témoigné Leather.

La GRC de la Nouvelle-Écosse a confirmé que le poste d’officier des opérations criminelles de Leather est occupé par le surintendant en chef. Sue Black, tandis que le surintendant en chef. Jeffrey Christie assume le rôle principal en tant qu’officier responsable de la GRC d’Halifax.

Le commissaire adjoint Dennis Daley occupera également bientôt la première place en tant que commandant de la GRC de la Nouvelle-Écosse.

Kinsella a dit qu’il était déjà en contact avec Christie, et quand lui et Daley atterriront dans la province, le chef d’Halifax s’engage à venir à la table avec eux “de bonne foi”.

Modèle en cours d’examen

Il y a un point principal sur lequel la GRC et les forces municipales s’entendent — le modèle actuel de maintien de l’ordre en Nouvelle-Écosse ne semble pas fonctionner.

Des agents des deux côtés ont fait part à la commission de la lutte pour répondre aux exigences des services de police et de la technologie modernes avec des dollars et des membres en baisse.

Alors qu’il était ministre provincial de la Justice dans l’ancien gouvernement libéral, Mark Furey a entamé le processus d’examen des services de police en décembre 2020.

Les informations publiques sur les progrès de cet examen ont été limitées et l’été dernier, le ministre de la Justice, Brad Johns, a déclaré que tout travail de ce type était suspendu jusqu’au résultat de l’enquête.

Deux municipalités de la Nouvelle-Écosse où la plupart des fusillades ont eu lieu, Colchester et Cumberland, ont également entamé leurs propres examens des services de police examinant les mérites de conserver la GRC comme service de police par rapport au passage à une force municipale.