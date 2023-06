La rupture de Wagner ajoute aux faiblesses russes au milieu de la contre-offensive ukrainienne

Commentez cette histoire Commentaire

Alors que la querelle fratricide entre le chef du groupe Wagner, Yevgeniy Prigozhin, et les hauts gradés militaires russes se sont transformés en conflit ouvert ce week-end – déclenchant une marche vers Moscou, une mutinerie apparente des mercenaires et un exil ultérieur en Biélorussie – la guerre en Ukraine s’est poursuivie à peu près comme d’habitude.

Au moins trois personnes ont été tuées samedi lorsque des débris d’un missile russe ont touché un immeuble à Kiev. Pendant ce temps, la contre-offensive de l’Ukraine s’est poursuivie dans le sud, où la vice-ministre de la Défense, Hanna Malyar, a déclaré lundi que l’Ukraine avait libéré 6,5 milles carrés supplémentaires de terres de l’occupation russe.

Mais alors que le chaos engloutissant Wagner n’avait pas eu d’impact immédiat sur le champ de bataille sur la contre-offensive de l’Ukraine – le groupe de mercenaires avait quitté ses seuls engagements de première ligne autour de Bakhmut il y a plus d’un mois et n’était pas profondément impliqué dans les défenses de la Russie la semaine dernière – les analystes disent que à plus long terme, le différend ne peut que nuire à la Russie.

« L’armée russe a perdu une grande unité prête au combat de la taille d’environ une brigade », a écrit Ian Matveev, un analyste militaire russe, dans un message. « Bien sûr, ce sera important dans les combats à venir dans le Sud. »

Prigozhin a affirmé dans un fichier audio publié lundi que ses troupes s’étaient rebellées parce que la majorité ne voulait pas être englobée dans l’armée russe régulière, comme on leur avait ordonné de le faire avant le 1er juillet. Le ministère russe de la Défense a annoncé le mois dernier qu’il exiger que tous les soldats combattants y soient liés contractuellement.

S’exprimant depuis un lieu inconnu, Prigozhin a suggéré que les échecs de la direction militaire russe avaient suscité des doutes parmi ses soldats. « Tout le monde sait très bien de la situation actuelle et de leur expérience pendant l’opération que [joining the Russian military] conduira à une perte totale de capacité de combat », a-t-il déclaré.

Ce n’est que le dernier exemple de la mauvaise opinion du chef Wagner sur le leadership militaire russe. Avant de les accuser d’avoir frappé ses troupes en Ukraine la semaine dernière, qui, selon lui, lundi avait tué 30 de ses hommes, Prigozhin avait élargi ses critiques publiques du ministère de la Défense pour inclure non seulement des échecs opérationnels, mais aussi une accusation selon laquelle ils avaient induit la Russie en erreur. Le président Vladimir Poutine sur la nécessité de la guerre et l’a fait pour son profit personnel.

« Prigozhin a exprimé des inquiétudes concernant les objectifs de l' »opération militaire spéciale » et la conduite des opérations », a déclaré Marie Dumoulin, directrice du programme Europe élargie au Conseil européen des relations étrangères. « Ces préoccupations sont probablement partagées par certaines parties de l’armée russe. »

L’Ukraine a lancé ce mois-ci son offensive militaire tant attendue, une grande partie des combats étant concentrée dans les régions méridionales de Zaporizhzhia et Donetsk, où Kiev espère franchir les lignes sud pour couper le « pont terrestre » qui relie la Russie continentale à la péninsule occupée. de Crimée. Les progrès ont cependant été lents, les forces ukrainiennes se heurtant à des lignes de tranchées, de champs de mines et de troupes qui ont eu des mois pour se préparer.

Une chose qu’ils ne trouvent pas, cependant, ce sont des troupes de Wagner. Au cours de l’année écoulée, le groupe de mercenaires n’avait joué un rôle clé qu’à un seul endroit : la bataille pour la ville de Bakhmut à Donetsk.

Bien que les éloges de Prigozhin pour ses combattants aient été exagérés – dans son message audio de lundi, il les a qualifiés de « peut-être l’unité la plus expérimentée et la plus prête au combat de Russie, et peut-être du monde » – le groupe avait acquis une réputation peu orthodoxe mais souvent réussi.

Ils ont abandonné certaines des tactiques standard utilisées par l’armée russe, prenant des mesures plus risquées et subissant des pertes beaucoup plus lourdes que ce qui serait normalement considéré comme acceptable. Ce dernier facteur semblait être dû au recrutement personnel par Prigozhin de prisonniers russes pour remplir ses rangs.

Mais après que Prigozhin a annoncé la prise de Bakhmut fin mai, marquant l’un des seuls gains territoriaux majeurs pour le Kremlin depuis l’été dernier, le chef mercenaire a déclaré que Wagner confierait la responsabilité de la défense de la ville à l’armée régulière russe – une partie du crachat apparent qui emmènerait plus tard ses troupes dans une marche vers Moscou.

« Ils n’ont vraiment pas été engagés défensivement ou offensivement depuis près d’un mois », a déclaré Karolina Hird, analyste russe à l’Institut pour l’étude de la guerre. « Il n’y a pas eu de ramifications tactiques de la rébellion armée que nous avons observées jusqu’à présent en Ukraine. »

Hird a déclaré que les affirmations de Moscou au cours du week-end selon lesquelles l’Ukraine avait utilisé la mutinerie de Prigozhin comme une opportunité de lancer une offensive à Bakhmut devraient être considérées comme une tactique « informative » de l’armée russe, et non comme une représentation précise d’un changement réel sur le terrain.

Si une partie des troupes de Wagner, revendiquées par Prigozhin au nombre de 25 000, devait se retirer d’Ukraine, la plupart des analystes pensent que cela finirait par aggraver un problème majeur pour la Russie : une pénurie de combattants qualifiés.

Le ministère britannique de la Défense a estimé que la Russie dispose actuellement d’environ 200 000 soldats en Ukraine, à peu près le même nombre qu’au début de la guerre malgré de lourdes pertes. Mais avec bon nombre de ses meilleurs combattants déjà tués et remplacés par des conscrits ou, comme le fut le pionnier de Wagner, des condamnés, on doute que la Russie ait suffisamment de troupes pour tenir les 600 milles de lignes de front fortifiées.

« Ce ne sont en aucun cas les meilleurs soldats, mais il y en a des milliers et la Russie a à peine assez de troupes pour tenir la ligne qu’elle tient actuellement », a déclaré James Rand, analyste de la société de renseignement privée Janes.

Même si elles n’ont pas été envoyées sur la ligne de front, les troupes de Wagner auraient pu être utilisées comme réserves pour combattre les forces ukrainiennes qui auraient franchi la première ligne de fortifications, ou comme force de contre-offensive. « Il y a très peu de réserves russes qui ne sont pas activement en ligne quelque part, ce qui signifie qu’il s’agit d’un bassin très limité de potentiel défensif », a déclaré Hird.

Les troupes de Wagner pourraient finir par rester en Ukraine, qu’elles rejoignent l’armée régulière ou un autre groupe militaire privé ou une unité de volontaires, a déclaré Matveev. Cependant, on ne sait pas combien des meilleures troupes de Wagner restent fidèles à Prigozhin ou préfèrent quitter le combat en Ukraine pour d’autres opportunités. Même si beaucoup restent, a-t-il ajouté, l’assimilation signifierait qu’ils perdraient le pouvoir de « l’expérience et de l’organisation » de Wagner.

Mary Ilyushina de Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.