La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: L’Inter et la Juve s’intéressent à Felix d’Atleti

Joao FélixLa frustration de Diego Simeone, le patron de l’Atletico Madrid, a alerté les admirateurs de longue date de l’Internazionale et de la Juventus, selon Calciomercato.



1 Liés

La star portugaise a semblé contrariée lorsque Simeone l’a enlevé lors de la défaite 2-0 de l’Atleti contre le Real Madrid samedi, alimentant les spéculations sur le rapport entre l’entraîneur et le joueur.

Le point de vente italien affirme que Felix n’a jamais pleinement établi une relation avec Simeone et que cela pourrait le laisser tenté par un déménagement.

Sachant qu’ils ne peuvent pas se permettre les 120 millions d’euros payés par l’Atletico pour Felix, l’Inter est prêt à offrir Lautaro Martinez en échange, alors que la Juventus ferait Paulo Dybala fait partie de leur accord.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

BLOG EN DIRECT

08h38 GMT: Paulo Dybala affirme que sa priorité est de rester à la Juventus même si le club ne lui a pas encore proposé de prolongation de son contrat, qui court jusqu’en juin 2022.

Le directeur sportif de la Juve, Fabio Paratici, a déclaré que la prolongation du contrat de Dybala était une priorité pour le club et qu’ils étaient en négociation. Cependant, l’attaquant argentin dit que cela n’a pas été le cas.

« Il y a eu beaucoup de discussions mais malheureusement beaucoup de choses ont été dites que ce n’est pas vrai », a déclaré le joueur de 27 ans à Sky. «Il y a des gens qui ont parlé de choses qui ne sont pas comme ça.

Mon agent est à Turin depuis longtemps et n’a pas été appelé [by Juventus]. C’est pourquoi cela me dérange quand on parle d’argent et de chiffres inventés. Ce sont des choses dont je n’ai jamais parlé, je ne fais jamais. Ce serait bien que la vérité soit dite, de parler de chiffres dans la situation dans laquelle nous nous trouvons ne met les gens sur moi. «

Dybala a néanmoins insisté sur le fait que son souhait était de rester à la Juve.

« J’adore la Juventus », a-t-il déclaré. « Je l’ai toujours dit [wants to stay]. J’ai un excellent rapport avec les fans. Je suis très fidèle à ce club et les gens savent quoi. «

08h00 GMT: Dominik Szoboszlai est sur le point de devenir le 18e joueur à rejoindre le RB Leipzig en provenance du RB Salzbourg, rapporte le kicker.

Le milieu de terrain offensif de 20 ans a été lié à Arsenal, mais le club de Bundesliga de Leipzig a mené la course jusqu’au bout et rendrait l’accord officiel cette semaine.

À l’issue de négociations avec leur club partenaire, Leipzig paiera 20 millions d’euros pour l’international hongrois, qui serait éligible pour jouer pour eux lors de la phase à élimination directe de la Ligue des champions de cette saison.

PAPER TALK (par Danny Lewis)

Simakan en tête de la liste des cibles défensives de Milan

Calciomercato affirme que Strasbourg Mohamed Simakan en tête de la liste des cibles de l’AC Milan avec les dirigeants de la Serie A à la recherche d’un autre défenseur central en janvier.

Les blessures ont laissé Milan court en défense, qui étudie également la possibilité de signer la Juventus. Daniele Rugani si sa période de prêt au Stade rennais prend fin prématurément.

D’autres joueurs d’intérêt seraient des Schalke 04 Ozan Kabak, Fiorentina Nikola Milenkovic et Hellas Verona’s Matteo Lovato.

Tap-ins

– Javier Pastore a un certain nombre d’offres avant la fenêtre de transfert de janvier, selon Nicolo Schira. Le milieu de terrain argentin n’a pas joué une seule minute de football pour l’AS Roma jusqu’à présent ce trimestre, mais cela n’a apparemment pas découragé les prétendants potentiels. On dit qu’il y a un intérêt de la MLS, de l’Arabie saoudite et du Qatar, Galatasaray et Fenerbahce ayant également demandé des informations à l’agent de l’ex-star du Paris Saint-Germain.

– Plusieurs clubs à travers l’Europe cherchent à signer Arnaud Kalimuendo, actuellement prêté à Lens par le Paris Saint-Germain. C’est selon Calciomercato, qui a nommé l’AS Roma comme l’un des clubs désireux de signer le joueur de 18 ans. L’intérêt de la Roma serait né d’une relation de travail entre la légende du club Francesco Totti et le jeune.