La rupture de carrière du prince Harry et de Meghan Markle découle de la « toxicité »

Les vies séparées du prince Harry et de Meghan Markle sont une nécessité de l’époque, déclare un expert.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui se tournent vers des carrières différentes, ont fait un choix conscient, sans grand rapport avec leur vie privée.

L’expert en relations publiques Edward Coram James a déclaré au Mirror : « Depuis leur mariage, Harry et Meghan ont une marque distincte. Cette marque est basée sur un duo. Appelez-la ‘Harry et Meghan’, appelez-la ‘les Sussex’, appelez-la comme vous voulez. Le fait est que depuis des années, ils sont devenus synonymes.

» Et depuis la célèbre interview d’Oprah, dans laquelle ils ont pris un désaccord latent entre eux et le reste de la famille royale et ont essentiellement déclaré une guerre totale, cette marque est devenue de plus en plus toxique et donc commercialement intenable. alors que de nombreuses grandes marques ne se précipiteront pas pour leur faire un gros chèque en fonction de la valeur de leur marque », note-t-il.

« C’est parce que la confrontation en cours avec le reste de la famille royale, ainsi qu’avec une grande partie de la famille de Meghan, les a fait paraître conflictuels et combatifs, leur série de projets commerciaux qui n’ont pas fonctionné et ont donné le sentiment qu’ils ne sont pas les meilleurs producteurs. Et leur tournée publicitaire mondiale les a rendus pleurnichards, ingrats et inconscients de l’énorme privilège dont ils ont bénéficié », dit l’expert.