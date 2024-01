La rumination modifie la réponse du cerveau au rejet social

Résumé: Une nouvelle étude révèle que les adolescentes qui ruminent présentent des schémas d’activité cérébrale distincts lorsqu’elles sont confrontées au rejet social. À l’aide d’IRMf, la recherche démontre une activité accrue dans les zones cérébrales liées au concept de soi et aux états émotionnels chez les filles sujettes à la rumination.

Cette étude suggère que la rumination internalise profondément les commentaires négatifs dans le concept de soi. Ces résultats pourraient guider des interventions ciblées pour aider les filles à recadrer leurs expériences négatives et à atténuer les impacts à long terme sur la santé mentale.

Faits marquants:

Les adolescentes qui ruminent présentent une activité cérébrale accrue dans les domaines du concept de soi lors du rejet social, comme le montrent les analyses IRMf. L’étude a porté sur 116 filles âgées de 16 à 19 ans, utilisant une approche unique pour mesurer la réponse cérébrale au rejet. Cette recherche souligne l’importance de s’attaquer à la rumination à l’adolescence pour prévenir les problèmes de santé mentale à long terme.

Source: Université de Californie à Davis

Tout le monde rumine les mauvaises choses qui leur arrivent. Qu’il s’agisse d’une rupture difficile, d’un échec embarrassant ou simplement d’une personne méchante, il peut être difficile d’arrêter de penser à ce qui s’est passé et pourquoi. Pour les personnes qui ruminent trop, ce schéma de pensée négatif peut entraîner des problèmes de santé mentale durables.

Une équipe de recherche dirigée par le Center for Mind and Brain de l’Université de Californie à Davis a découvert que les adolescentes qui ont une plus forte tendance à ruminer présentent différents modèles d’activité cérébrale lorsqu’elles sont confrontées au rejet social.

L’étude a été publiée en décembre dans la revue Neurosciences cognitives du développement.

“Tout le monde fait l’expérience du rejet, mais tout le monde ne le vit pas de la même manière”, a déclaré Amanda Guyer, directrice associée du Center for Mind and Brain et professeur d’écologie humaine à l’UC Davis. “En identifiant les processus cérébraux qui entraînent des différences dans la tendance à ruminer, nous pouvons offrir aux gens de meilleurs moyens d’éviter les dommages à long terme.”

Vivre un rejet lors d’un scanner cérébral

L’expérience immédiate du rejet social laisse des empreintes digitales distinctes sur le cerveau qui peuvent être mesurées par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMf. Ce type d’analyse peut détecter des changements infimes dans le flux sanguin et l’activité électrique dans différentes parties du cerveau. Le large éventail de ce que l’on ressent et pense est visible sur une IRMf en temps réel.

Dans cette étude, 116 filles âgées de 16 à 19 ans ont participé à deux tâches pour mesurer la réaction de leur cerveau au rejet social. Lors de la première visite, les participants ont vu des photos de 60 adolescents de leur âge et ont été invités à en sélectionner 30 avec lesquels ils souhaiteraient discuter.

Lors de la deuxième visite, les participants ont été placés dans le scanner IRMf et on leur a dit lesquels des adolescents sur les photos voulaient discuter avec eux – et lesquels ne le voulaient pas. Pendant qu’elles étaient dans le scanner IRMf, on a également demandé aux filles ce que ces réponses – et comment le fait d’être rejetées par quelqu’un qu’elles avaient choisi lors de la première visite – les faisait ressentir. Les données ont été collectées de 2012 à 2014 et analysées en 2023 lorsque les chercheurs ont appliqué de nouvelles méthodes de test.

Comment les émotions négatives peuvent coder une image de soi

L’IRMf a montré que le rejet augmentait l’activité dans les parties du cerveau connues pour jouer un rôle dans la façon dont nous définissons qui nous sommes.

Ces parties du cerveau sont toutes actives avec une augmentation du flux sanguin et de l’activité électrique lorsque nous pensons à nous-mêmes ou à nos états émotionnels, et lorsque nous récupérons nos souvenirs.

Se faire dire qu’un pair ne voulait pas discuter avec eux était une forme de rejet social, et ce rejet apparaissait dans les scanners cérébraux à des degrés divers pour chaque fille. Cependant, les filles qui ont déclaré avoir tendance à ruminer avaient la plus forte activité lors de leurs examens cérébraux.

“Nos résultats suggèrent que les filles qui ont tendance à ruminer éprouvent plus qu’une simple tristesse momentanée après un rejet”, a déclaré Guyer. «Ils intériorisent profondément ces commentaires négatifs dans leur image d’eux-mêmes.»

Changer l’histoire pour arrêter la rumination

Ces résultats montrent que des processus uniques dans le cerveau sont en jeu après le rejet chez les filles ayant une forte tendance à ruminer. Ces connaissances permettent de cibler les interventions permettant de traiter la rumination afin qu’elle ne cause pas de problèmes plus importants par la suite, a déclaré Guyer.

“Notre étude suggère qu’il peut faire une différence de recadrer leurs expériences négatives de manière à ce qu’ils se sentent mieux par la suite plutôt que pire”, a déclaré Guyer.

Outre Guyer, les autres auteurs incluent Leehyun Yoon, également de l’UC Davis ; Kate Keenan, Université de Chicago, et Alison E. Hipwell et Erika E. Forbes, toutes deux de l’Université de Pittsburgh.

Financement: L’étude a été financée par des subventions des National Institutes of Health.

À propos de cette actualité de recherche sur la rumination et le comportement social

Auteur: Karen Nikos

Source: Université de Californie à Davis

Contact: Karen Nikos – UC Davis

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

“Accro à une pensée : associations entre la rumination et les réponses neuronales au rejet social chez les adolescentes» par Amanda Guyer et al. Neurosciences cognitives du développement

Abstrait

Accro à une pensée : associations entre la rumination et les réponses neuronales au rejet social chez les adolescentes

La rumination est un facteur de risque important de psychopathologie chez les adolescentes et est associée à une excitation physiologique accrue et prolongée suite au rejet social.

Cependant, aucune étude n’a examiné le lien entre la rumination et les réponses neuronales au rejet social chez les adolescentes ; ainsi, la présente étude visait à combler cette lacune.

Les adolescentes (N = 116 ; âgées de 16,95 à 19,09 ans) ont déclaré elles-mêmes leur tendance à la rumination et ont effectué une tâche d’évaluation sociale IRMf au cours de laquelle elles ont reçu des commentaires fictifs (acceptation, rejet) de leurs pairs qu’elles aimaient ou n’aimaient pas.

L’activité neuronale liée au rejet et la connectivité du cortex cingulaire antérieur sous-génuel (sgACC) ont été régressées lors de la rumination, en contrôlant la sensibilité au rejet et les symptômes dépressifs.

La rumination était associée à des réponses neuronales distinctives suite au rejet de pairs appréciés, notamment une activité neuronale accrue dans le précuneus, le gyrus pariétal inférieur, le cortex préfrontal dorsolatéral et l’aire motrice supplémentaire (SMA) et une connectivité réduite du sgACC avec plusieurs régions, notamment le cortex préfrontal médial, le précuneus et le ventrolatéral. cortex préfrontal.

Une plus grande activité de précuneus et de SMA a médié l’effet de la rumination sur un temps de réponse plus lent pour signaler un état émotionnel après avoir reçu le rejet de pairs aimés. Ces résultats fournissent des indices sur des processus cognitifs distinctifs (par exemple, mentalisation, traitement des conflits, codage de la mémoire) suite à un rejet chez les filles présentant des niveaux élevés de rumination.