La rumeur veut que la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra soit lancée aux côtés de la série Galaxy S22

Alors que la plupart des yeux sont tournés vers l’événement Galaxy Unpacked du 11 août de Samsung où nous devrions voir les débuts des téléphones Galaxy Z Fold3 et Z Flip3, informateur Univers de glace partage plus de détails sur la prochaine série phare de tablettes – Galaxy Tab S8. Le gros point à retenir est que nous verrons également un modèle Ultra dans la gamme de tablettes phare de Samsung, portant le numéro de modèle SM-X906x.

Onglet S8+ SM-X806x 10090mAh

Onglet S8 Ultra SM-X906x 11500mAh – Univers de glace (@UniverseIce) 27 juillet 2021

La nouvelle fuite suggère que la Tab S8 Ultra embarquera une batterie de 11 550 mAh et démarrera One UI 4.0 fonctionnant sur Android 12. Nous attendons également une Tab S8+ (SM-X806x) avec une batterie de 10 090 mAh et Snapdragon 888 (SM8450 ) chipset.

Tab S8+ sortira avec S22. SM8450, une batterie UI 4.0,10090mAh. Mais ce n’est pas le meilleur. Il y a « Ultra ». Je ne le dirai pas en premier. Attendons voir. – Univers de glace (@UniverseIce) 27 juillet 2021

Des fuites antérieures ont révélé que la série Tab S8 apportera en effet trois appareils distincts avec un LCD Tab S8 de 11 pouces à 120 Hz contenant une batterie de 8 000 mAh. Le S8+ offrirait un OLED de 12,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tandis que l’ultra pourrait augmenter la taille de l’écran à 14,6 pouces. Les séries Galaxy S22 et Tab S8 seront vraisemblablement lancées au premier trimestre 2022.