La rumeur veut que Google Pixel 5a soit lancé le 26 août pour 450 $

Le prochain Pixel 5a a fait surface à plusieurs reprises jusqu’à présent, y compris lorsque Google a dû réprimander un rapport selon lequel cet appareil avait été annulé. La société a déclaré que ce n’était pas le cas et qu’il arriverait « plus tard cette année ».

Aujourd’hui, une nouvelle rumeur nous dit ce que cela signifie réellement, et apparemment, le smartphone abordable devrait être lancé le 26 août. Il serait au prix de 450 $.

En termes de spécifications, vous devez vous attendre à un écran de 6,4 pouces, au SoC Snapdragon 765G, à 6 Go de RAM embarquée et à une batterie de 4 650 mAh. Sans surprise, il n’y aura pas de recharge sans fil et vous ne pourrez acheter le Pixel 5a qu’en une seule couleur : la plupart du temps noir.

L’appareil photo sera le même que celui du Pixel 5, et le 5a aura une prise casque et sera classé IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Les spécifications permettent une énorme mise à niveau de la capacité de la batterie par rapport au Pixel 4a 5G et une augmentation décente de la taille de l’écran. Nous le comparons à ce modèle parce que c’est ce qui a du sens, malgré le schéma de nommage déroutant de Google – le 4a non-5G était beaucoup plus petit et, eh bien, manquait de 5G, ce que le 5a aura – en utilisant le même chipset que le 4a 5G, pas moins.

Le Pixel 5a sera lancé sur seulement deux marchés, soit environ six de moins que ceux qui verront le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Ces deux marchés sont les États-Unis et le Japon, clairement deux pays qui recherchent désespérément des milieu de gamme à des prix décents – contrairement à d’autres parties du monde où il y a beaucoup de choix.

Hé, peut-être que Google ne veut pas sortir le 5a en Europe ou en Inde, par exemple, parce que personne ne l’achèterait en fonction de son rapport spécifications/prix ? Nous ne pouvons que spéculer, bien sûr. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à ne pouvoir en récupérer qu’un en ligne ou dans les Google Stores physiques, dont il n’y en a jusqu’à présent qu’un.

La source