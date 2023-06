Après s’être séparée de Spotify, Meghan Markle serait à la recherche d’un accord digne d’une duchesse – et elle pourrait avoir les yeux rivés sur une maison de couture.

Une mondaine anonyme de Beverly Hills a affirmé dimanche au Mail que la duchesse de Sussex était en train de signer un accord avec Dior pour « réinventer » son image. La source a insisté sur le fait que l’offre possible de son agence artistique, William Morris Endeavour, est « tout ce dont tout le monde parle ».

Un porte-parole de l’homme de 41 ans, WME et Dior n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

« Meghan et Dior sembleraient être une suite logique », a déclaré Christopher Andersen, auteur de « Le roi, » a déclaré à Fox News Digital. « C’est un premier pas très timide dans le monde de l’endossement et très haut de gamme en plus. »

« Apparaissant dans des publicités sur papier glacé pour une maison de haute couture comme Dior n’est pas susceptible de faire bouger les choses comme la duchesse d’York l’a fait lorsqu’elle a commencé à faire des publicités pour Weight Watchers », a expliqué Andersen. « Soit dit en passant, Fergie a également conclu des contrats de parrainage avec Wedgwood, Avon et Charles Schwab – sans parler de toute une série de contrats de livres et de télévision – il existe donc un précédent pour ce que font les Sussex.

Andersen a noté que si la mère de deux enfants a choisi « d’encaisser » après sa sortie royale, alors il est judicieux de le faire avant que son « étoile ne commence à s’estomper ».

« Et pourquoi ne pas aller jusqu’au bout ? il s’est disputé. « Il n’est pas difficile d’imaginer Meghan comme le visage de L’Oréal ou même Harry faisant clignoter une Rolex dans l’une de ces publicités pleine page dans Vanity Fair ou mieux encore, colportant une montre-tank Cartier comme celle que sa mère, la princesse Diana, portait. . »

Mais pas si vite. Une source de la maison de couture française a démenti les rumeurs d’un accord imminent avec The Telegraph. Selon le point de vente, la source a noté que les rapports couronnant une nouvelle « duchesse de Dior » ont laissé l’équipe à Paris « perplexe quant à la façon dont l’histoire est née ».

Un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a également déclaré au point de vente que l’histoire n’était pas vraie.

Mais il y a des raisons de croire que Dior conviendrait parfaitement à l’ancienne star de « Suits ». Son amour pour la marque a été bien documenté au fil des ans. Pour le baptême de son fils le prince Archie en juillet 2019, elle a opté pour une robe de jour Dior blanche. Cette même année, lors de sa tournée royale au Maroc, elle a choisi une robe crème Dior. Pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II en 2022, elle portait Dior de la tête aux pieds. Et pour les funérailles de la reine Elizabeth II en septembre 2022, elle portait un chapeau Stephen Jones pour Dior.

Son mari a également enfilé Dior pour ses fiançailles. Le prince Harry portait un costume de la marque pour le couronnement de son père en mai, ainsi que pour ses récentes comparutions devant le tribunal, a souligné le point de vente. Une source proche du couple a déclaré au point de vente que le duc de Sussex avait hérité de sa « relation de longue date avec la maison de sa mère » et qu’il « aime travailler avec Dior et porter leurs vêtements ».

La relation de Dior avec la famille royale britannique remonte bien au-delà de la princesse Diana, a révélé le point de vente. Christian Dior lui-même aurait été « épris » de la silhouette en sablier de la princesse Margaret. La sœur de la défunte reine est devenue une source d’inspiration pour le créateur. Elle a continué à porter régulièrement ses pièces.

D’autres familles royales ont développé des « relations spéciales » avec Dior ces dernières années, a rapporté le média. La reine Rania de Jordanie portait Dior Couture pour les mariages de ses deux enfants ce printemps. La reine Mathilde de Belgique, la princesse Olympia de Grèce, la princesse Alexandra de Hanovre et Lady Amelia Windsor — la cousine de Harry — sont toutes des admiratrices de Dior.

Andersen a noté qu’un partenariat avec Markle peut être fait – mais cela n’échappera pas à l’examen.

« Harry et Meghan doivent maintenir un certain niveau de goût, bien sûr, pour éviter de salir leur marque », a expliqué Andersen. « Ils peuvent toujours faire valoir qu’une partie des bénéfices est destinée à aider à sauver des éléphants ou quelque chose comme ça. Mais il y aura forcément un retour de flamme, peu importe ce qu’ils font. »

« J’imagine que le roi Charles n’aimera pas son apparence, mais les Sussex ont franchi le Rubicon en ce qui concerne la famille royale », a-t-il partagé. « S’ils veulent ramasser des millions pour trouver leur nouvelle vie aux États-Unis, autant continuer. »

Et le couple a besoin d’un nouveau salaire. Il a été récemment annoncé que le duc et la duchesse de Sussex se séparaient de Spotify moins d’un an après la première de la saison 1 de leur podcast « Archetypes ».

En décembre 2020, le couple a signé un contrat de podcasting de trois ans qui, selon des sources du secteur, valait entre 15 et 18 millions de dollars, a rapporté Forbes. Certains rapports ont indiqué que l’accord valait jusqu’à 25 millions de dollars.

« Spotify et Archewell Audio ont mutuellement convenu de se séparer et sont fiers de la série que nous avons réalisée ensemble », a déclaré un communiqué conjoint de Spotify et Archewell envoyé à FOX Business.

Markle est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018. Le couple s’est retiré de ses fonctions royales en 2020 en raison de ce qu’ils ont décrit comme des intrusions et des attitudes racistes des médias britanniques envers la duchesse. Ils ont depuis déménagé dans la riche ville côtière de Montecito, en Californie.

Après leur sortie royale, le couple a conclu plusieurs accords de grande envergure. En septembre 2020, ils ont signé un contrat de 100 millions de dollars sur cinq ans avec Netflix pour produire des documentaires, des films, des émissions scénarisées et des émissions pour enfants, a rapporté Forbes.

Selon le journal, Harry aurait reçu une avance de 20 millions de dollars pour ses mémoires « Spare », qui ont été publiés en janvier. Le révélateur s’est vendu à plus de 1,4 million d’exemplaires le jour de sa sortie. Il est devenu le livre de non-fiction le plus vendu de tous les temps, selon Guinness World Records.

« Les Sussex peuvent être plus précieux en tant qu’ambassadeurs non officiels qu’en tant qu’ambassadeurs officiels », L’expert royal britannique Hilary Fordwich a déclaré à Fox News Digital les rumeurs sur Dior.

Fordwich a déclaré qu’il y avait « des spéculations considérables » après que Harry soit apparu au couronnement portant la marque.

« Après la promotion de Dior, la spéculation visait à savoir si une partie de la raison pour laquelle il s’est présenté pendant seulement 26 heures était de recevoir un chèque Dior », a-t-elle déclaré. « Puis récemment, le prince Harry a enfilé une chemise Dior, distinctive grâce à l’abeille dorée brodée sur le torse, pour son affaire devant la Haute Cour.

« Il a peut-être simplement convenu avec Dior qu’ils pouvaient utiliser des images de son costume, et peut-être qu’il en a entièrement payé la facture, mais pour un duc, permettre au couronnement d’être utilisé à des fins de marketing de marchandises est inadapté, jeu de mots, d’un sang royal », a-t-elle déclaré. « La moindre des choses n’est pas qu’il aurait pu porter un créateur britannique… pourquoi ne pas mettre un jeune créateur défavorisé sans nom sur la carte en portant une nouvelle ligne ? »

Fordwich a déclaré que sur le plan commercial, la signature des Sussex serait une évidence pour Dior. Cependant, elle se demandait si l’image du couple aiderait la marque à long terme.

« Budweiser est un bon exemple de la façon dont polariser un produit n’est pas bon pour le résultat net », a-t-elle ajouté.

Tous les regards continueront d’être tournés vers les Sussex et leur prochain mouvement en tant que membres de la famille royale sans travail. Ils résident en Californie avec leurs deux jeunes enfants.

Brie Stimson, Tracy Wright et Associated Press de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.