La rumeur prétend que les doubles découpes de l’iPhone 14 Pro apparaîtront comme une seule et afficheront des indicateurs de confidentialité

Apple annoncera sa gamme d’iPhone 2022 la semaine prochaine et les rumeurs tourbillonnent plus fort que jamais avant l’annonce. Une rumeur entourant l'”encoche” redessinée de l’écran est que les deux découpes apparaîtront comme une seule en utilisant des pixels non éclairés de l’écran. Le logiciel contrôlerait quand les pixels entre les découpes sont éclairés ou simplement éteints.

C’est selon une source anonyme rapportée à MacRumeurs avec des rumeurs corroborantes circulant sur les réseaux sociaux chinois. La rumeur proviendrait des employés de Foxconn impliqués dans la production de l’iPhone 14 Pro.

UN rapport corroborant de 9to5Mac est venu peu de temps après que ces zones entre les découpes seront également réservées à l’affichage des indicateurs de confidentialité d’Apple, qui sont arrivés avec iOS 14. Cela montre quand le microphone ou les caméras vidéo sont activement utilisés par une application sur l’appareil. Cela pourrait libérer les coins de l’écran pour accueillir plus d’icônes d’état.

Selon 9to5Mac, l’application appareil photo devrait également avoir une disposition mise à jour qui déplace certaines des commandes vers le haut de l’écran. Plus précisément, le bouton flash et Live Photo sera directement dans la barre d’état avec d’autres paramètres positionnés juste en dessous des découpes.



Maquette par 9to5Mac

Cette découpe élargie pourrait ensuite afficher des pixels, par exemple lorsque vous regardez des vidéos ou recevez des notifications. Ce serait une solution moins distrayante pour visualiser le contenu que l’encoche et aurait toujours le matériel nécessaire pour la solution biométrique Face ID d’Apple.

La rumeur ne doit pas être considérée comme la vérité, ce qui sera confirmé la semaine prochaine lors de l’événement en direct d’Apple. Apple lancera quatre nouveaux modèles d’iPhone composés de deux iPhones de 6,1 pouces et de deux iPhones plus grands de 6,7 pouces. Il n’y aura pas de “mini” iPhone cette année.

