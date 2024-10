La rumeur d’une relation entre Leonardo DiCaprio et Tenaya Taylor se dévoile

La rumeur d’une relation entre Leonardo DiCaprio et Tenaya Taylor se révèle

Leonardo DiCaprio et Tenaya Taylor ont été entourés d’une rumeur de fréquentation.

Il y a une semaine, Leonardo DiCaprio et Tenaya Taylor auraient été aperçus en train de danser dans une discothèque, au Stafford Room à New York.

À l’époque, « Ils dansaient très étroitement, ils traînaient toute la nuit et ils étaient presque ensemble dans un coin. Teyana protégeait Leonardo tout au long de la soirée et veillait à ce qu’il ne soit pas dérangé par les autres », a déclaré la source. Page six.

Suite à la rumeur selon laquelle les co-stars seraient en couple, une source proche de DiCaprio, qui sort actuellement avec Vittoria Ceretti, a partagé avec Courrier quotidien, « Ils ne sortent pas ensemble mais sont très proches et ils se sont donné beaucoup de conseils récemment. »

De plus, « Leo a également soutenu Teyana alors qu’elle fait face aux retombées de sa rupture compliquée avec Iman », ont ajouté les initiés.

Pour ceux qui ne le savent pas, Tenaya Taylor et un basketteur, Iman Shumpert, se sont mariés en 2016 et partagent deux filles, Iman Tayla « Junie » Shumpert Jr. et Rue Rose Shumpert. Après sept ans de mariage, Taylor a demandé le divorce avec son ex, Shumpert.

En outre, la source a ajouté: « Teyana est en train de devenir une star majeure d’Hollywood et elle apprécie l’aide que Leo lui a apportée pour naviguer dans l’espace. »

Avant de conclure, l’initié a déclaré : « Ils s’entendent vraiment bien et ont passé du temps ensemble récemment. »

Le film de DiCaprio et Taylor La bataille de Baktan Cross devrait sortir en salles le 8 août 2025.