La rumeur de séparation d’avec Ben est compliquée par sa proximité avec ses beaux-enfants et sa relation avec Jennifer Garner qui « veut aider à sauver le mariage ».

Des rumeurs circulent depuis des mois maintenant selon lesquelles le couple en or d’Hollywood, JLo et Ben, serait sur les rochers, mais une rupture nette ne serait jamais facile avec leurs vies de famille si étroitement liées.

Le couple est parent de cinq enfants : Emme Maribel Muñiz et Maximilian Muñiz, issus du précédent mariage de Lopez avec Marc Anthony, et Violet Affleck, 18 ans, Fin Affleck, 15 ans, et Samuel Affleck, 12 ans, qu’Affleck partage avec son ex-femme Jennifer Garner.

Lopez et Affleck semblaient maîtriser la famille recomposée, nouant des liens étroits avec les enfants de l’autre et souvent photographiés en public partageant des moments familiaux spéciaux – ce qui rendait leur séparation encore plus compliquée.

Les retrouvailles du couple vedette étaient la fin d’un conte de fées à une romance qui a duré des décennies. Mais l’étincelle qui les a réunis semble s’être rapidement éteinte, les proches du couple racontant Nous chaque semaine que Ben est « épuisé » par la relation et que « la phase de lune de miel s’est dissipée ».

Bien qu’ils soient mariés depuis moins de deux ans, le couple a décidé de se séparer un peu pour évaluer si leur mariage « est bon pour eux deux », a déclaré une source proche à la publication.

Jennifer Lopez, Ben Affleck et sa fille Violet Affleck profitent d’une virée shopping ensemble dans les Hamptons

Jennifer Lopez et Violet Affleck s’embrassent lors d’un voyage en famille à Paris pour la lune de miel de Lopez et Affleck en juillet 2022

Affleck, 51 ans, profite d’une journée avec ses enfants Violet (à gauche) et Fin (à droite) ainsi qu’Emme (FR), la fille de Lopez.

Jennifer Garner et Ben Affleck entretiennent des liens étroits depuis leur rupture avec son épouse actuelle, Lopez, et leur ex-femme s’entendrait bien

On pense que le couple vit désormais séparément à Los Angeles, Affleck emménageant dans une propriété de 100 000 $ par mois à Brentwood au début du mois (mai), tandis que Lopez a séjourné dans la « maison de rêve » du couple à 60 millions de dollars à Bel Air avec leur enfants. Le couple fait toujours front uni malgré ses difficultés, gardant ses alliances malgré la séparation.

Plus récemment, Affleck et Lopez ont assisté ensemble à une soirée de remise des diplômes du lycée jeudi 30 mai pour marquer l’occasion de la naissance de la fille de Ben, Violet, qu’il partage avec son ex-femme. Jennifer Garnerà Los Angeles.

Compte tenu du lien étroit que JLo entretient avec les enfants d’Affleck et son ex-femme, qui, selon une source de Hebdomadaire américain « encourage Ben à travailler sur son mariage », il n’est pas surprenant que la chanteuse et actrice veuille partager cette étape importante.

Lopez, 54 ans, et Affleck, 51 ans, ont ravivé leur romance en 2021 – pour le plus grand plaisir des fans originaux de « Bennifer » dans les années 2000 – et se sont mariés en 2022 à Las Vegas, 20 ans après leur première rencontre.

Se réunir plus tard dans la vie, à la fois avec des mariages antérieurs et des enfants, a signifié que Bennifer est devenu une grande famille recomposée – avec Lopez embrassant de tout cœur le rôle de belle-mère.

La superstar mondiale n’a pas perdu de temps pour faire la connaissance des trois enfants de Ben, Violet, Fin et Samuel, et s’est réjouie de leur vie de famille idyllique, qualifiant ses cinq enfants de « bénédictions » tout en parlant avec Supplémentaire début 2023.

« Ça se passe vraiment très bien ; c’est incroyable. Nous avons cinq très beaux enfants, des bénédictions », a révélé Lopez à un journaliste sur le tapis rouge lors de la promotion de son nouveau film Shotgun Wedding.

« Nous en avons déposé un à l’école aujourd’hui et nous réfléchissions simplement à ce que nos vies étaient devenues et nous nous sentions tellement bénis et reconnaissants de l’endroit où nous nous sommes retrouvés dans nos vies. »

Le couple hollywoodien a ravivé leur romance en 2021 pour le plus grand plaisir des fans originaux de « Bennifer » dans les années 2000.

Lopez, Affleck et son fils Samuel Garner Affleck assistent à un match de basket entre les Lakers de Los Angeles et les Golden State Warriors à la Crypto.com Arena plus tôt cette année.

Le couple avait l’air heureux et détendu, se tenant la main et regardant le match avec Samuel.

Toute la famille est de grands fans de basket-ball, Jennifer Garner appréciant un match avec son fils Samuel l’année précédente

Ben est également devenu le beau-père des jumeaux de JLo, Emme Maribel et Maximilian, et le couple a emménagé les cinq enfants dans leur manoir de Bel Air.

Repérez des clichés réconfortants de sorties en famille et de ce qui semblait être la famille recomposée parfaite, avec Garner, avec qui Affleck est réputé en bons termes, toujours fermement sur la photo.

Le couple a même emmené ses cinq enfants communs en France pour célébrer leur lune de miel en juillet 2022, avec des photos de toute la couvée profitant ensemble d’une paisible excursion fluviale.

Affleck et Lopez avaient l’air détendus, discutant avec les enfants pendant qu’ils jouaient sur la terrasse et profitaient du soleil.

Lopez a décrit le fait de devenir belle-mère comme une « transition émotionnelle », mais aussi comme « tous vos rêves deviennent réalité ».

S’exprimant sur le AUJOURD’HUI l’année dernière, Lopez a déclaré : « Nous avons emménagé ensemble. Les enfants ont emménagé ensemble. Cela a été une sorte de transition émotionnelle, mais en même temps, tous vos rêves se réalisent.

«Ça a été une année phénoménale. C’est ma meilleure année, je pense, depuis la naissance de mes enfants.

Le couple a même emmené ses cinq enfants communs en France pour célébrer leur lune de miel en juillet 2022.

Lopez a discuté avec Emme et Fin pendant la promenade relaxante en bateau fluvial le long de la Seine

Les enfants respectifs du couple, Seraphina, Violet, Maximilian et Emme, les ont rejoints lors de leur lune de miel à Paris.

(LR) Violet Affleck, Ben Affleck et Jennifer Lopez quittent leur hôtel à Paris

Lopez a déjà parlé de l’importance d’être un soutien pour les enfants de Ben, en disant Vogue en 2022 : « Ce que j’espère cultiver avec notre famille, c’est que ses enfants ont un nouvel allié en moi et mes enfants ont un nouvel allié en lui, quelqu’un qui les aime vraiment et se soucie d’eux mais qui peut avoir une perspective différente et m’aider à voir des choses que je ne peux pas voir avec mes enfants parce que je suis tellement attaché émotionnellement.

Tandis qu’Affleck a déclaré à la publication que lorsqu’il s’agit de sa femme : « Il y a quelque chose de inné, magiquement gentil, bon et plein d’amour ».

Avant d’ajouter : « C’est exactement la personne dont je me souviens il y a 20 ans. Peut-être qu’elle voit tous les changements qu’elle a opérés, alors que quand je la vois, je vois surtout quelqu’un qui a conservé, contre toute attente, ce qui en elle a toujours fait d’elle le plus incroyable pour moi : un cœur qui semble sans limites d’amour. Elle est mon idée du genre de personne que je veux être.

Fin Affleck et Emme Maribel Munniz ont également noué une étroite amitié depuis que les familles ont emménagé ensemble.

Fin, 15 ans, de Jennifer Garner et Ben Affleck, anciennement connue sous le nom de Seraphina Rose, et Emme, 16 ans, ont été régulièrement aperçus en train de se promener dans Los Angeles, parfois main dans la main.

Fin Affleck et Emme Maribel Munniz ont également noué une étroite amitié depuis que les familles ont emménagé ensemble.

Fin, 15 ans, de Jennifer Garner et Ben Affleck, anciennement connue sous le nom de Seraphina Rose, et Emme, 16 ans, ont été régulièrement aperçues se promenant main dans la main dans Los Angeles.

L’ex de Ben a emmené Fin et Emme à Disneyland plus tôt ce mois-ci (mai)

L’année dernière, les demi-frères et sœurs ont été photographiés en train de profiter des manèges à Disneyland avec l’ex-femme de Ben, Jennifer Garner, qui est régulièrement photographiée en train de passer du temps avec les enfants de Lopez.

On pense que Garner soutient pleinement Lopez et Affleck qui travaillent sur leur mariage, bien qu’ils l’aient dit Salon de la vanité que Ben était toujours « l’amour de ma vie » en 2016 après la séparation du couple.

Une source a déclaré Hebdomadaire américain: ‘Jennifer Garner encourage Ben à travailler sur son mariage avec Jen. Elle soutient pleinement leur relation et ne veut rien de plus que son bonheur.

L’initié a également déclaré que Garner pouvait comprendre à quel point les projecteurs de la célébrité « peuvent mettre à rude épreuve » les relations.

Garner et Affleck ont ​​maintenu un lien fort malgré la fin de leur mariage, discutant tous deux publiquement de leur lien durable et de leur engagement en faveur de la coparentalité.

« C’est la personne la plus brillante dans n’importe quelle pièce », a déclaré Garner. Salon de la vanité un an après leur divorce en 2016. Alors que Ben qualifiait son ex-femme de « maman de super-héros », lorsqu’il parlait à E! En ligne cette même année.

(De gauche à droite) Violet Affleck, Ben Affleck, Fin Affleck, Jennifer Garner et Fin Affleck en déplacement en 2019

La cellule familiale est restée solide malgré l’annonce du divorce du couple en 2015.

Jennifer Garner et Ben Affleck sont photographiés avec leurs enfants Samuel et Violet en 2013 avant la séparation du couple

Mais une relation moins prévisible qui a émergé après la séparation du couple était la nouvelle amitié de Garner avec la nouvelle petite amie de Ben, l’ancienne flamme Jennifer Lopez.

« Bennifer » était l’une des unions les plus médiatisées des années 2000 et le mariage de Ben avec Garner a suivi rapidement après la rupture très publique du couple en 2004.

Mais bien qu’elles soient toutes deux mêlées à la vie amoureuse compliquée d’Affleck, les deux femmes n’ont été que rayonnantes l’une envers l’autre.

Il est rapporté que le couple s’est rapproché après la réunion de Lopez et Affleck en 2021, avec Garner, qui s’était déjà fermement établie en tant que coparent solide de Ben, ouvrant J-Lo dans la famille à bras ouverts.

« JLo a le sceau d’approbation de Jennifer Garner », a révélé un initié en exclusivité à Hebdomadaire américain Juin 2021. « JLo pense que Jennifer est une personne gentille et merveilleuse et une mère extraordinaire. »

Alors que Lopez a parlé de Garner comme d’une mère dans une interview avec Vogue en 2022 : ‘[She’s] un coparent formidable, et ils travaillent très bien ensemble.

La séparation entre Garner et Affleck s’est déroulée à l’amiable dès le début, les deux hommes ayant publié une déclaration commune expliquant qu’ils avaient toujours « de l’amour et de l’amitié l’un pour l’autre » malgré la fin de la relation.

JLo partage une joyeuse photo de famille avec sa mère et ses deux enfants pour célébrer la fête des mères en mars 2021

Alors que la carrière de JLo l’occupe, la mère de deux enfants et la belle-mère de trois enfants se « battraient » pour garder sa famille unie

Il disait: « Nous allons de l’avant avec amour et amitié les uns pour les autres et avec un engagement à coparentalité de nos enfants dont nous demandons que la vie privée soit respectée pendant cette période difficile. »

Au milieu des difficultés entourant sa relation avec Lopez, Ben aurait soutenu son ex après la perte de son père en mars 2024.

Une source a déclaré Divertissement ce soir que Ben est « activement impliqué » pour aider Garner à faire face à son chagrin et « prend des nouvelles d’elle et s’assure qu’elle sait qu’il est là pour elle depuis le décès de son père.

«C’était le grand-père des enfants et Ben et lui s’entendaient toujours bien. Il le considérait comme une famille et le sera toujours.

Il est clair que l’ancien couple est là l’un pour l’autre en cas de besoin – et si l’on en croit les récents rapports, les choses pourraient être sur le point de devenir plus turbulentes pour la famille.

Certaines sources affirment qu’Affleck a « repris ses esprits », selon une source Page six que le couple se dirige inévitablement vers le divorce.

D’autres rapports donnent plus d’espoir que, même s’ils sont confrontés à une période difficile, le dévouement de Lopez « renversera la situation ».

» S’il s’agit seulement de faire le travail, alors vous feriez mieux de croire que [Lopez] va renverser la situation », déclare l’un des amis de Lopez basé à Los Angeles.

» Elle s’est jetée corps et âme dans son histoire d’amour avec Ben et n’abandonnera pas sans se battre. D’après ce que j’entends, il y a encore beaucoup d’amour là-bas, donc il doit y avoir de l’espoir.