La rumeur de la saison 15 de #RHOA est toujours manquante Porsha

Des rumeurs circulent sur la 15e saison de “The Real Housewives of Atlanta” au milieu des cris pour qu’une femme au foyer vétéran récupère sa pêche.

Après une saison qui comprenait une révélation tant attendue de She By Shereé, un [very random] Rumeur de “rencontre” avec Lebron James, plusieurs Marlo Vs. Affrontements de Kandi et réunion en trois parties, la saison 14 de #RHOA touche à sa fin et les producteurs ont préparé leurs sets pour la suite.

LoveBScott rapporte que la saison 15 devrait entrer en production le lundi 3 octobre et que toute la distribution de la saison 14, y compris Kandi Burruss, Kenya Moore, Drew Sidora, Sheree Whitfield, Sanya Richards-Ross et Marlo Hampton, sera de retour à leurs rôles à plein temps.

En outre, LoveBScott rapporte que l’entrepreneur de beauté Janell Stephens est sur le point de rejoindre le casting dans un rôle à temps plein ou “d’ami”. Si le nom de Stephens vous semble familier, il y a une bonne raison à cela et il s’agit d’une marque de cheveux naturels très populaire.

Janell Stephens aurait rejoint le casting de la saison 15 de #RHOA

Stephens est le fondateur de la ligne de soins capillaires végétaliens entièrement naturels Camille Rose Naturels. Décrite comme une “maman magnat” de cinq enfants, Web.com rapporte que Stephens a fondé sa société en 2010 dans le but de développer et de commercialiser des produits de soins capillaires, cutanés et corporels faits à la main pour «les cheveux naturels sophistiqués modernes qui se soucient de leur santé, de leur beauté et de leur bien-être».

Les pages de fans de #RHOA soulignent que Stephens pourrait déjà être amie avec plusieurs des femmes au foyer car elle les suit toutes à l’exception de Sanya Richards Ross.

En parlant de Sanya Richards RossLoveBScott rapporte également que Sanya sera au centre de l’un des premiers événements filmés pour la saison 15 de #RHOA.

Le premier enregistrement de tous les acteurs est prévu pour samedi prochain – le mari de Sanya, Aaron, fête son 40e anniversaire, rapporte BScott.

En plus de Stephens rejoignant le casting, BScott met fin aux rapports selon lesquels Porsha Williams reviendrait à bord.

Porsha Willaims n’aurait apparemment pas été approché [Yet] Pour #RHOA Saison 15

LoveBScott rapporte que l’ancienne femme au foyer n’a pas encore été approchée pour être impliquée dans la saison à venir. Cela vient au milieu des fans SUPPLIANT Bravo de la ramener avec NeNe Leakes pour amplifier l’excitation sur #RHOA.

Bien qu’un retour de NeNe Leakes soit peu probable compte tenu de son précédent litige avec Bravo, aimeriez-VOUS revoir Porsha Williams sur #RHOA?