La rumeur d’amour entre Hugh Jackman et Sutton Foster est une affaire privée

Après que Sutton Foster a demandé le divorce de son mari, Ted Griffin, après 10 ans de mariage cette semaine, les rumeurs sur une éventuelle relation avec Hugh Jackman se sont multipliées. Les anciennes co-stars de la reprise à Broadway de L’homme de la musique pourraient être tombés amoureux pendant leur émission si l’on en croit les sources.

UN Page six un initié affirme que c’est exactement ce qui s’est passé entre l’homme de 56 ans Deadpool et Wolverine star et l’actrice de 49 ans. Le duo aurait réussi à garder la romance secrète en se retrouvant à l’abri des regards indiscrets. La source les a décrits comme « inséparables » à huis clos. « Ils passent tout leur temps libre ensemble », a déclaré une source. « Ils forment un couple régulier ; ils sont juste en privé. Un autre initié a également noté qu ‘«ils se faufilent» sans être détectés – eh bien, cette époque est probablement révolue aussi.

Hugh Jackman, Sutton Foster à l’ouverture de Broadway « The Music Man » au Winter Garden Theatre le 10 février 2022.

Nina Westervelt/Variété/Penske Media via Getty Images.

Foster joue actuellement dans la reprise de Il était une fois un matelas à Broadway et Jackman ont assisté à la production au mois d’août. La demande de divorce est ce qui semble avoir fait naître des soupçons sur Foster et Jackman, qui se sont séparés de sa femme de 27 ans, Deborra-Lee Furness en septembre dernier. Pourtant, le Plus jeune La star faisait des mouvements qui auraient pu indiquer qu’une séparation d’avec Griffin était imminente. Elle a mis sa maison de Tuxedo Park, à New York, sur le marché en décembre dernier et elle s’est vendue pour 2 millions de dollars en mai, selon Agent immobilier.com.

Le duo a travaillé ensemble de décembre 2021 à janvier 2023 et leur liaison était un « secret de polichinelle à Broadway », selon En contact chaque semaine. « [Sutton and Hugh] ont été inséparables », a affirmé la source du média. « Tout le monde dans le monde du théâtre a vu l’alchimie qui les unit. Ce n’était qu’une question de temps avant que la vérité éclate. »

Foster a jailli de Jackman dans une interview en 2022 avec Vogue cela pourrait maintenant faire sourciller quelques sourcils. « Il a la réputation irréprochable d’être l’homme le plus travailleur, incroyablement gentil et généreux. Et tout cela est vrai. Il désarme tout le monde et il ne fait rien à son sujet », a-t-elle félicité sa co-star. « Et il est maintenant devenu l’un de mes meilleurs amis, ce qui a été une surprise car on aborde généralement ces choses en pensant : ‘Eh bien, j’espère que nous nous entendrons bien.’ Mais nous venons de passer le Memorial Day avec nos familles. C’est vraiment amusant de rencontrer de nouveaux amis après 40 ans.

Ni Foster ni Jackman n’ont répondu aux rumeurs. Foster partage une fille de sept ans, Emily, avec Griffin. Jackman et Furness sont séparés et n’ont pas encore demandé le divorce, et leurs deux enfants, Oscar, 23 ans, et Ava, 19 ans, sont désormais adultes.

