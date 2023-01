La ruine fait peau neuve ? Histoire de la vie d’Amanda Holden mais Dieu c’est ennuyeux

MONKEY Tennis a commencé sa vie comme une blague d’Alan Partridge.

Ensuite, cela s’est transformé en réalité télévisée et en tendance des années 2000, avant d’atteindre le stade où nous en sommes actuellement. Réalité sombre et constante.

Je n’ai même pas bronché quand j’ai vu BBC One en prime time nous proposer le job italien d’Amanda Holden et Alan Carr[/caption] Instagram

Le spectacle est si inutilement et sans relâche ennuyeux[/caption]

C’est la pâte à modeler qui tient ensemble tout le programme. Dans la mesure où cette semaine, j’ai allumé mon Sky Planner et j’ai immédiatement vu que c’était “Westlife v Boyzone” sur Celebrity Antiques Roadtrip, les “comiques” Nish Kumar et Josh Widdecombe avaient rejoint l’équipe de Farming Life, via Sky One’s Hold The Front Page , et Weekend Escapes de Robson Green présentait « du paddle avec Les Ferdinand ».

Un appariement et une activité plus aléatoires qu’il était difficile d’imaginer.

Alors je n’ai même pas bronché quand j’ai vu BBC One aux heures de grande écoute nous proposer le travail italien d’Amanda Holden et Alan Carr, où l’on peut trouver les personnes susmentionnées en train de rénover deux maisons dans la campagne sicilienne.

Tous deux pensent : « C’est peut-être la meilleure chose que nous ayons jamais faite. . . ou la plus grosse erreur que nous ayons jamais faite », ce qui est un sacré filet de sécurité à se donner quand on est responsable de Big Top et The Singer Takes It All.

Affaires personnelles

Quoi qu’il en soit, cependant, c’est un projet suffisamment positif à poursuivre, mais qui devrait également susciter une seule question d’échec et de mat.

Euh, pourquoi ?

Eh bien, sincèrement, j’y ai beaucoup réfléchi et ma meilleure explication est que quelqu’un à la BBC a vu les rénovations spectaculaires qu’Amanda a effectuées sur sa propre tête et a pensé : “Cela pourrait fonctionner sur une conversion de propriété italienne.”

Le seul segment qui a vraiment râlé était celui de l’épisode de vendredi, c’est quand Amanda a approché une barmaid locale[/caption]

En termes de bricolage et de compétences en construction, la présence d’Alan est encore plus difficile à comprendre, mais à en juger par le nombre de fois qu’Amanda mentionne qu’il a “vécu beaucoup de choses personnelles” et suggère “un verre”, un degré de thérapie est impliqué ici.

À cette fin sombre et improbable, la BBC les a enfilés dans des combinaisons personnalisées et les a fait travailler sur deux propriétés vides qu’ils ont achetées pour un euro chacune dans l’espoir de régénérer l’économie locale dans la séduisante ville à flanc de colline de Salemi.

Je dis “travail”, chacun des huit épisodes suit un schéma similaire.

Amanda et Alan se présentent, tout d’abord, abattent un bout de mur, puis disparaissent dans un bar ou sur la plage, laissant la vraie greffe à une sève complaisante appelée Scott et à une équipe de constructeurs italiens.

Ici, sur des pédalos ou des bateaux ou en train de faire le plein dans le vignoble local, les deux sont libres de contempler les vraies passions de la vie d’Amanda et d’Alan. Eux-mêmes et leurs carrières.

Et c’est pendant ce temps d’arrêt que le contraste des personnages est le plus net.

Car, tandis qu’Alan, facile à vivre, est simplement heureux d’être à la télé en train de faire n’importe quel vieux lancer, Amanda pétille d’ambition insatisfaite, se mentionne dans le même souffle que Dame Judi Dench et pense, s’il y a jamais un film fait de sa vie, elle ‘ sera joué par la superstar hollywoodienne Reese Witherspoon qui, malheureusement, est occupée, aujourd’hui, demain et à tout moment dans le futur.

Je dois ajouter que tous les deux donnent également tout le jeu dans l’épisode huit, lorsqu’ils qualifient ce “travail d’amour” de “vacances”, financées par le payeur de licence.

Pourtant, malgré toutes les prises de bec et les esquives, la série est si inutilement et sans relâche ennuyeuse que le seul segment qui ait vraiment râlé était celui, dans l’épisode de vendredi, où Amanda, en vrai mode Lady Muck, s’est approchée d’une barmaid locale en disant: “J’ai besoin de phrases que je peux dire aux constructeurs, comme ‘dépêchez-vous’ et ‘plus vite’.”

Facile, tigre. Ils n’ont même pas encore fini le Colisée.

Des mots aussi guindés n’existent pas vraiment dans un pays aussi amoureux de la vie que l’Italie. Bien que j’apprécie le sentiment d’urgence d’un point de vue télévisuel.

En temps réel, les conversions réussies ont duré trois mois, produisant environ deux minutes de séquences intéressantes qui ont en quelque sorte été étirées sur quatre heures de grande écoute et ont atteint le point, sur l’épisode le plus récent, où Alan demandait : “Quel est ton endroit heureux , Amandine ? »

« Gloucestershire et les Cotswolds », fut la digne réponse.

Mais j’ai 7/1 dit que c’est en fait le salon de la classe supérieure de Virgin et même de l’argent sur Harley Street Injectables.

MÉMO : Le spectacle de John Bishop. RE: “J’ai entendu cette histoire à propos de Carol Vorderman ayant cinq amants et j’ai pensé que c’était stimulant.”

Yeah Yeah. Bien sûr que tu l’as fait, John. Mais tu es censé nous faire rire, bon sang, pas un signe de vertu.

De belles idées sportives

MICHAEL DAWSON: “Seuls Leicester et Forest ont marqué 15 buts, avec 12 chacun.”

Gary Lineker : “Tout le score était en début de match, y compris le seul but du match.”

Michael Dawson: “Les deux managers sont sous une forme très différente et similaire.”

(Compilé par Graham Wray)

Sosie de la semaine

TV OR

Le navire de guerre de BBC2 : Tour Of Duty. Catherine Cawood de Happy Valley présente le mot “w*tron », dans un contexte de Tommy Lee Royce, au lexique du dimanche soir.

Les États-Unis et l’Holocauste (BBC4). Andy Murray fait rage contre la mort de la lumière à l’Open d’Australie.

Et Midnight Gameshow de Michael McIntyre avec Peter Crouch, que je ne pensais pas pouvoir devenir plus bizarre que Romesh Ranganathan déguisé en robot et l’arbitre Mike Dean tenant un concombre.

Ensuite, Crouchy a remarqué que Holly Willoughby avait remplacé sa femme Abbey au lit pendant le tour de la différence.

Télévision glorieuse, merveilleuse et drôle.

quizz télévisé Qu’est-ce qui a été révélé cette semaine comme étant “neuf tonnes d’entailles par jour ?”

UN) La quantité de déchets produits par le HMS Queen Elizabeth dans le superbe documentaire de BBC2 The Warship: Tour Of Duty ?

B) Le nouvel énoncé de mission d’ITV pour Loose Women?

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

CELEBRITY Mastermind, Clive Myrie : “Le nom de quel grand pays asiatique est également un type de porcelaine utilisé pour fabriquer des articles de vaisselle tels que des tasses et des assiettes ?”

Rhys Stephenson : “Thaïlande”.

Clive Myrie du cerveau des célébrités[/caption]

Tipping Point, Ben Shephard : “ChapStick est une marque de baume de soin utilisé pour hydrater et prévenir les gerçures de quelle partie de la bouche ?”

Michel : “Des dents”.

The Chase, Bradley Walsh : « La Grande Muraille de l’État de Qi est la section la plus ancienne de quel site du patrimoine mondial ? »

Alex : “Gorges de Cheddar”.

Mise à jour RAPIDE de l’épisode 2 de Know Your S***: Inside Our Guts de C4.

Il y avait de nouveaux régimes et des fins heureuses pour un pompier appelé Craig, dont les pets étaient si nocifs que sa pauvre femme allait presque se coucher dans son appareil respiratoire, et Jane, des îles anglo-normandes, dont les selles ressemblaient à des “bouses de vache”, ce qui était sa raison de déménager à Jersey, où il y a “beaucoup de toilettes publiques” et où elle pourrait se fondre dans le troupeau laitier local.

La patiente de la semaine, cependant, était sans aucun doute l’Écossaise Cherie, qui a été très soulagée de découvrir, à la suite d’un test parasitaire, qu’elle n’avait pas attrapé les courses de son hibou de compagnie, Maverick.

Mais si vous vous demandez encore à quelle couleur infernale ressembleraient les trots de hibou s’ils figuraient sur le Bristol Stool Chart, c’est définitivement fauve.

CRYING HONTE DE SAS

En mai 1980, les héros du SAS ont pris d’assaut l’ambassade d’Iran à Londres, sauvant des dizaines d’otages et tuant cinq terroristes dans le processus.

Puis, sur un accompagnement lugubre au piano, ils sont retournés à leur caserne où six ont avoué en larmes qu’ils avaient été victimes d’intimidation à l’école et un sanglotait qu’il venait d’être jeté par sa petite amie, le laissant avec un “sentiment d’inutilité”.

Canal 4 / Pete Dadds

Tout ce qui reste maintenant de la brillante série SAS: Who Dares Wins est le lieu magnifique et la menace impassible du nouvel instructeur en chef Mark ‘Billy’ Billingham[/caption]

Eh bien, non, bien sûr qu’ils ne l’ont pas fait.

Alors pourquoi Channel 4 remplit-elle chaque nouvelle série de SAS: Who Dares Wins d’histoires sanglantes tout en maintenant le prétexte ridicule qu’ils ont choisi les meilleurs candidats et entraînent ces 20 sèves trempées de larmes pour la «guerre de la jungle»?

Cela se moque du programme, qui s’est effondré et s’est brisé sous le poids de l’apitoiement sur soi et de l’angoisse de la classe moyenne qui arrive maintenant avec chaque nouvelle arrivée d'”Amelias” et de “Carolines”, qui semblent toutes s’être inscrites pour un séance de thérapie plutôt que “l’émission la plus difficile de la télévision”.

Tout ce qui reste maintenant de cette série autrefois brillante est le lieu magnifique (Vietnam), la menace impassible du nouvel instructeur en chef Mark “Billy” Billingham et ces doux mots d’encouragement de Jason “Foxy” Fox, qui devraient être appliqués à tous ceux qui se débattent pour faire face à un revers mineur dans leur vie : « Vous avez fait ressembler ça à un sac de merde absolu. Maintenant, allez là-bas et envisagez de ne pas être un sac de st. Allez, va te faire foutre.

« hypnotisé » ET le gagnant du trophée Golden Shag de Winterwatch pour les insinuations exceptionnelles de la série est Iolo Williams, pour avoir informé Michaela Strachan : “J’ai été hypnotisé par votre castor, là-bas à Norfolk, en train de faire des tours.”

GRANDS mensonges télévisés et délires de la semaine.

The Big Show, Michael McIntyre : « Alison Hammond est la femme la plus heureuse de la télévision.

Il a été scientifiquement prouvé que le rire d’Alison Hammond améliore votre humeur[/caption]

“Son rire a été scientifiquement prouvé pour améliorer votre humeur.”

Assombrir, amortir, tuer, abaisser, ruiner, altérer, aspirer, détruire irrémédiablement, modifier, au mieux. Mais JAMAIS “booster”, Michael.

Irritations aléatoires de la télévision

LA BBC entre dans un mois de deuil officieux pour le poste de premier ministre néo-zélandais de Saint Jacinda Ardern.

Le mec de la voix off du centre de l’Atlantique sur la publicité onepeleton.co.uk qui pense que la motivation s’écrit avec un Tom traînant de D. Love Island: “Il me manque un peu de choses dans mon lit, mon frère.” (Tu es de Barnsley, mon pote, pas de la Jamaïque.)

Karren Brady et Tim Campbell se nouant en riant des blagues pré-préparées du patron sur The Apprentice.

Et Lord Sugar demandant aux candidats de trouver neuf articles “synergiques avec Brighton”, mais sans compter les pinces à tétons, Chris Eubank ou les politiciens de gauche cinglés.