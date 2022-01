La Rugby Football League maintiendra le geste anti-discrimination d’avant-match pour la saison 2022 | Actualités de la Ligue de Rugby

Les joueurs se sont alignés lors de la fenêtre anti-discrimination la saison dernière

La ligue de rugby continuera de montrer son opposition à la discrimination avec une fenêtre de 13 secondes lorsque la saison 2022 débutera pour les clubs professionnels ce week-end.

Dans un changement pour cette année, la Rugby Football League indique que les joueurs prendront leurs positions de coup d’envoi pendant les 13 secondes au lieu de s’aligner devant la tribune principale ou l’abri.

Il appartiendra aux joueurs et aux officiels de match eux-mêmes de décider s’ils prennent ou non le genou et la RFL dit qu’elle encouragera les fans à applaudir le geste.

Rimla Akhtar, présidente du conseil d’inclusion de RFL, a déclaré: « Nous continuons à nous engager résolument dans la lutte contre la discrimination dans le sport et dans la société.

« En devenant encore plus inclusive, la ligue de rugby sera un sport plus fort – un sport vraiment représentatif de toutes ses communautés.

« Les 13 secondes sont une plate-forme pour la ligue de rugby pour souligner son opposition à la discrimination et un rappel de l’engagement collectif qui sous-tend notre plan ‘Tackle It’. »

«Tackle It» est un plan d’action à l’échelle du sport que la RFL utilise pour lutter contre la discrimination.