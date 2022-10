Les entrepreneurs d’Ottawa doivent réparer et repaver l’allée et la cour de la ville dans le pâté de maisons 800 des rues La Salle et Clinton entre les rues West Jackson et West Jefferson.

L’allée sera fermée à toute circulation et stationnement à partir du mardi 18 octobre. Les travaux devraient être terminés et l’allée rouverte d’ici la fin de la semaine.