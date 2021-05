La ruée vers l’or de la carte Pokémon est devenue si grande qu’elle a provoqué une crise du travail en cas de pandémie

Depuis que la pandémie a confiné les humains aux quatre murs de leurs maisons, les gens trouvent de nouvelles façons de se divertir. Alors que de nombreux Indiens ont sauté sur plusieurs jeux d’intérieur comme Ludo pour tuer le temps au milieu de Covid-19, dans l’autre partie du monde, une collection de cartes Pokémon devenait une rage, et la pandémie n’a fait qu’alimenter cette activité. Le buzz autour des cartes Pokémon est tellement important que leur valeur a grimpé en flèche depuis l’année dernière. De plus, si quelqu’un a des souvenirs de cartes Pokémon, il est probablement assis sur une mine d’or. La youtubeuse Dani Sanchez, qui a fait carrière en déballant des cartes Pokémon et des objets de collection sur sa chaîne, a déclaré à la BBC que la valeur des cartes anciennes avait explosé.

«Une boîte scellée de cartes Pokémon du début des années 2000 ou de la fin des années 90 se vendait environ 100 $. [That same box would cost] 20 000 $, 30 000 $ ou même 50 000 $ (35 000 £) aujourd’hui. C’est fou. »

Pour vous donner une idée de l’ampleur de l’engouement, un rapport en Contrôle de l’argent dit qu’une carte Pokemon a été vendue aux enchères pour 250 000 $ (Rs 1,86 crore) le mois dernier. La rare carte vintage représentait Tsunekazu Ishihara, président de The Pokémon Company.

Il existe des entreprises dédiées pour certifier l’état des anciennes cartes pour la revente. Ces sociétés de classement évaluent la valeur des cartes et se plaignent désormais du manque de main-d’œuvre pour ce travail, a rapporté VICE, expliquant que Certified Guarantee Company (CGC), l’une des sociétés de classement, offre 2500 $ (plus de Rs 1,80 lakh) en tant que bonus d’adhésion à toute personne désireuse d’aider l’entreprise à évaluer la valeur de ces cartes.

Pas seulement des gens ordinaires, même des célébrités ont sauté dans le train en marche Pokemon. Le youtuber Logan Paul, en février de cette année, a acheté six malles pleines de cartes Pokémon pour 2 millions de dollars. Le joueur de 25 ans l’a qualifié de «nouvelle obsession».

Après avoir dépensé 2,64000 $ (Rs 1,9 crore) en cartes Pokemon l’année dernière, le rappeur américain Logic a déclaré qu’il aimait Pokemon depuis son enfance.

