La ruée vers les véhicules électriques peut être une erreur coûteuse, selon les stratèges du climat

Avec leurs designs futuristes et leurs nouvelles technologies, les véhicules électriques sont le visage consommateur séduisant de la transition énergétique.

Incarné pour la première fois par Tesla, le véhicule électrique est de plus en plus considéré comme plus élégant, plus lisse, plus rapide et plus élégant que les voitures et camions à moteur à combustion interne traditionnels qui brûlent ces combustibles fossiles sales responsables de perturber les conditions météorologiques et de tuer des espèces.

Pour les personnes qui ont de l’argent et une conscience, les véhicules électriques sont doublement satisfaisants. Ils permettent aux riches de s’adonner aux plaisirs séculaires de la consommation ostentatoire tout en sauvant la planète.

Pas si vite

Mais pour ceux qui ont examiné plus en profondeur comment le monde peut échapper à sa dépendance au pétrole et au gaz, la précipitation pour remplacer les consommateurs de gaz existants par une nouvelle flotte de transports personnels propres et silencieux alimentés par batterie les laisse mal à l’aise.

Beaucoup, dont John Lorinc, lauréat du mois dernier du prix Balsillie de politique publique 2022 pour son livre États de rêve craignez que le tableau de bord pour passer à l’électrique n’ait pas été bien pensé.

Le résultat potentiel ? Des coûts insoutenables et des dommages inutiles à l’environnement.

“C’est une évolution technologique vraiment importante pour s’éloigner des moteurs à combustion interne, donc cette partie est nécessaire”, a déclaré Lorinc lors d’une récente interview téléphonique. Mais il a déclaré que le changement s’accompagnait de nombreuses mises en garde, notamment le fait qu’une grande partie de l’électricité mondiale est encore produite à partir de combustibles fossiles.

Même s’ils sont électriques, les gros camions et les VUS comme ce Rivian R1T signifient qu’ils ne sont pas respectueux de l’environnement à fabriquer, et leurs grosses batteries les rendent plus lourds et plus durs sur les routes, disent les urbanistes. (Nathan Frandino/Reuters)

“Les véhicules électriques sont de gros objets d’ingénierie qui nécessitent beaucoup de métal, ils nécessitent beaucoup de composants qui sont expédiés partout”, a-t-il déclaré. “Il y a beaucoup d’extraction et de traitement de minéraux nécessaires pour fabriquer les composants, donc ce n’est pas une panacée environnementale par aucun effort d’imagination.”

Les gens qui étudient ce qu’ils appellent la transition énergétique – le fait de s’éloigner de la libération de centaines de millions d’années de carbone piégé profondément dans l’atmosphère et, à la place, de se diriger vers des sources d’énergie renouvelables – insistent sur le fait que cela doit être fait de manière stratégique. Comme Lorinc, ils disent que s’il est essentiel de retirer tous les véhicules à carburant fossile de la route, c’est loin d’être la première étape pour sauver la planète.

Le nouveau livre de Lorinc, une étude de la complexité des tentatives de construction de “villes intelligentes” vertes, est bourré d’informations et écrit dans un style accessible, parfois humoristique – “Quelle ville ne voudrait pas être” intelligente “?” — et se penche sur l’épineux problème des transports urbains.

« Terriblement inefficace »

Illustré d’exemples concrets, le chapitre “Le bourbier de la technologie de la mobilité” raconte comment les villes ont lutté contre les forces du marché incontrôlées en concurrence pour un espace urbain limité et un financement limité.

Lorinc décrit comment des innovations telles que les premières applications de covoiturage peu coûteuses comme Uber ont éloigné les gens des transports en commun, contribuant ainsi à boucher les rues du centre-ville. Dans un cas, il décrit comment Stouffville, en Ontario, une petite ville au nord de Toronto, a expérimenté le passage des services d’autobus coûteux aux applications de covoiturage – et comment l’idée est devenue si populaire qu’elle a fait exploser le budget municipal.

Et il y a des recherches sur la façon dont les voitures électriques autonomes pourraient un jour transformer les villes, écrit Lorinc, mais d’une manière qui pourrait bien être imparfaite.

“Les véhicules électriques sont là pour sauver l’industrie automobile, pas la planète, c’est clair comme de l’eau de roche”, a déclaré Jason Slaughter, défenseur de l’urbanisme au franc-parler, lors d’une récente conversation par e-mail. “Les voitures électriques utilisent des batteries au lieu de l’essence, mais elles restent un moyen terriblement inefficace de déplacer les gens, en particulier dans les villes surpeuplées.”

REGARDER | Le Canada le fait bien, en se concentrant d’abord sur les véhicules de livraison électriques :

La première usine de véhicules entièrement électriques au Canada entre en production La première usine automobile à grande échelle pour les véhicules électriques au Canada est entrée en production, promettant de nouveaux emplois dans une industrie qui a perdu de sa domination ces dernières années.

Fervent défenseur des transports en commun sur sa chaîne YouTube Not Just Bikes Slaughter insiste sur le fait que pour rendre les villes conviviales au lieu d’être dominées par les voitures, les transports publics doivent être à la fois confortables et faciles à utiliser.

La maison d’adoption de Slaughter, les Pays-Bas, est l’une des plus avancées pour rendre ses villes accessibles à pied et à vélo, ainsi décourager la domination des voitures . Lorinc décrit également les centres urbains néerlandais comme parmi ceux qui sont les plus proches de devenir de véritables villes intelligentes.

Et il y a des signes que la tendance à moins de voitures urbaines augmente. La semaine dernière, San Jose, en Californie, est devenue la plus grande ville américaine à abandonner les minimums de stationnement — l’exigence traditionnelle selon laquelle l’aménagement urbain devait disposer d’un certain nombre de places de stationnement. La semaine dernière également, Paris a annoncé qu’il était payer les automobilistes pour passer aux vélos électriques .

En dehors des incitations financières, il existe d’autres moyens d’inciter les gens à quitter le volant – faites des alternatives l’option la plus simple.

Une personne et un yaourt

“Utiliser un véhicule pour déplacer une personne et un litre de yogourt est inefficace sur le plan énergétique”, a déclaré Kate Daley, spécialiste du climat et de l’énergie qui travaille dans la région de Waterloo, faisant référence au trajet que de nombreux Canadiens de banlieue doivent faire juste pour ramasser un ingrédient essentiel de le magasin le plus proche.

La stratégie climatique de sa communauté a été de rendre la marche, le vélo et le transport en commun suffisamment pratiques pour que les résidents n’aient pas à conduire, que ce soit dans un brûleur à combustible fossile ou un véhicule électrique. Elle note que la transition vers les gros VUS a déjà été difficile sur les surfaces routières et que la charge supplémentaire causée par les batteries aggrave les dégâts.

Mais le plus important, a déclaré Daley, est qu’une transition énergétique réussie doit être effectuée de manière stratégique. Comme l’ont noté par le passé ceux qui travaillent sur le changement de combustible pour le chauffage des maisons canadiennes, l’un des avantages des combustibles fossiles et la raison pour laquelle nous en restons dépendants est qu’ils restent une aubaine incroyable.

Passer du gaz à l’électricité pour les véhicules à forte utilisation, notamment les taxis, les camions de livraison et les véhicules d’autopartage, aurait un impact plus important sur le climat que l’échange d’une voiture rarement utilisée. (Don Pittis/CBC News)

“La raison pour laquelle nous voulons d’abord utiliser moins d’énergie est que si nous ne réduisons pas notre consommation d’énergie, [fossil fuel energy is] très coûteux à remplacer », a déclaré Daley.

En tant que planificateur de bâtiments écologiques à Vancouver m’a dit dans le passé l’isolation et l’étanchéité des maisons peuvent réduire la consommation d’énergie de 90 %, ce qui signifie que le coût des sources d’énergie alternatives devient moins important.

Daley a déclaré que les trois étapes de la transition énergétique, qui s’appliquent également aux véhicules électriques, sont que “nous devons utiliser moins d’énergie, nous devons utiliser de l’énergie propre et nous devons générer de l’énergie propre locale”.

Qui va en premier?

Récemment, le Canada a célébré l’ouverture d’une usine General Motors à Ingersoll, en Ontario, pour construire des véhicules de livraison électriques, et selon Colleen Kaiser, experte en transport à faible émission de carbone auprès de l’Institut Smart Prosperity d’Ottawa, ils pourraient être sur la bonne voie.

“Nous voulons vraiment le plus ancien [fossil fuel] voitures hors de la route … et nous voulons ceux qui conduisent le plus », a déclaré Kaiser. « Nous pouvons donc penser à des véhicules de type taxi, qu’il s’agisse d’un Uber ou d’un taxi traditionnel, à tout type de véhicules de flotte.

En effet, a-t-elle dit, toute voiture ou camion qui est sur la route plusieurs heures par jour, y compris les autobus, les véhicules de livraison, les commerciaux itinérants, les navetteurs longue distance, les autopartages comme Communauto ou Zipcars, devrait être celui à électrifier en premier.

Elle convient que la modification de la “forme urbaine bâtie de nos communautés” peut être le moyen le plus important de réduire l’utilisation totale de la voiture, mais elle a déclaré que cela prend beaucoup de temps. “C’est pourquoi nous devons commencer maintenant.”

Les pousse-pousse électriques sont une constante dans les rues de New Delhi, luttant souvent pour l’espace en dehors des zones animées, mais ils constituent une grande amélioration par rapport à la génération précédente de moteurs qui produisaient des fumées étouffantes. (Salimah Shivji/CBC)

“Nous ne voulons certainement pas remplacer toutes les voitures à essence une par une par des véhicules électriques”, a déclaré Kaiser. “Nous avons une opportunité avec la transition de ne pas simplement répéter les mêmes schémas du passé avec une source d’énergie différente.”

Kaiser a déclaré qu’elle pensait que cela pourrait s’accompagner d’un changement de génération. Déjà, les jeunes sont plus susceptibles d’habiter au centre-ville, d’utiliser plus souvent le transport en commun et sont moins susceptibles de conduire une voiture. Mais pour les nombreux Canadiens qui vivent dans des régions rurales ou suburbaines, cela n’est peut-être pas possible.

“Nous allons devoir avoir des véhicules électriques car tout le monde n’utilisera pas un mode de transport alternatif”, a-t-elle déclaré.

Comme Lorinc l’a noté, le côté convivial de l’achat et de la conduite d’une voiture électrique flashy doit être soutenu par de nombreuses étapes plus coûteuses. Celles-ci comprenaient le développement de sources d’énergie verte, la transformation de notre capacité à acheminer l’électricité là où elle est nécessaire avec des “réseaux intelligents”, la construction de systèmes de stockage et l’activité de recherche, d’extraction et de traitement des minéraux essentiels des batteries. C’est beaucoup moins sexy et beaucoup plus compliqué que de choisir une nouvelle voiture.

Mais comme l’observe Lorinc dans États de rêve“Quiconque ne reconnaît pas que tout est compliqué, ne fait tout simplement pas attention.”