La ruée vers les voyages de vacances a commencé dans les aéroports du pays malgré les conseils des Centers for Disease Control and Prevention de rester à la maison cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

La Transportation Security Administration a contrôlé plus de 2 millions de voyageurs vendredi et samedi combinés alors que les vacances scolaires et le travail commençaient.

La TSA a contrôlé 1 073 563 personnes samedi et 1 066 747 voyageurs vendredi, selon un décompte quotidien qu’elle a commencé à publier pour suivre les tendances pandémiques des passagers. C’est la première fois depuis mars que les projections dépassent le million sur des jours consécutifs, Porte-parole de la TSA Lisa Farbstein m’a dit.

Les chiffres sont toujours en baisse par rapport à il y a un an, près de 60% chaque jour.

Mais ce n’est que la sixième et la septième fois que le nombre de passagers dépasse le million depuis que la demande de voyages a chuté à la mi-mars. Le point bas est survenu le 14 avril, avec seulement 87 534 passagers contrôlés.

Le CDC a également recommandé de ne pas voyager pour Thanksgiving, mais les aéroports étaient remplis de voyageurs en vacances, bien que moins nombreux qu’une année typique. Le nombre de passagers a dépassé le million à quatre reprises pendant la ruée vers Thanksgiving, atteignant un sommet pandémique de 1176 091 le 29 novembre, le dimanche après les vacances, selon la TSA.

N’oublie pas ton masque: 9 choses à savoir si vous n’avez pas pris l’avion depuis mars

CDC: Faites-vous tester deux fois si vous voyagez pour les vacances

Sachez avant de partir: Restrictions de voyage COVID par État