La ruée vers les mauvaises herbes de New York est là. Ils sont venus pour encaisser.

Un soir, environ un mois plus tard, j’ai rencontré C. à Midtown dans une résidence sans ascenseur de quatre étages construite en 1910. Il y avait un guichet automatique devant et une bannière pour un club de cannabis réservé aux membres. Le bâtiment lui-même abrite deux entreprises de cannabis – le club au rez-de-chaussée, géré par un ancien opérateur qui vend du cannabis illégalement depuis 15 ans, et une «maison de culture» à l’étage. La maison de culture est l’endroit où C. obtient son cannabis. “Mon objectif principal est de n’avoir que le produit de New York”, a-t-il déclaré; il veut soutenir l’industrie locale, de la graine à la fumée, avec des cultivateurs, des cueilleurs et des rouleaux de la ville, en partie parce qu’il ne pense pas que les utilisateurs ailleurs dans le pays apprécient l’histoire du marché noir qui pousse à New York. La variété Sour Diesel, par exemple, serait originaire de New York. Quand il est arrivé à Miami, quand C. était adolescent, c’était le seul type de cannabis qu’il fumait. “J’ai un immense respect pour les producteurs de New York et un immense respect pour le jeu ici. Et c’est vraiment un honneur de faire partie de tout cela. Bien qu’il ne soit pas sûr du nombre d’endroits comme la maison de culture de Midtown qui existaient dans la ville, il a deviné que le nombre pouvait se compter par centaines. “Rien qu’à Chinatown, c’est là que la plupart du pays reçoit le Bubba de la vieille école”, a-t-il déclaré. “Le marché noir et l’underground s’étendent au-delà de l’imagination de quiconque.”

Cette maison de culture particulière occupait les salons de deux appartements d’une chambre. Danny (qui s’appelle Danny Lyfe) a créé l’opération il y a deux ans. Il m’a montré les 26 plants de l’appartement du fond, dont il s’attendait à produire 12 livres de cannabis toutes les 10 semaines. Chaque plante, d’environ trois pieds de haut, avait son propre pot, avec une étiquette de ruban adhésif qui identifiait sa souche – Cherry Lime Runt ou Joker’s Candy, par exemple – et son phénotype. Danny était réticent à me montrer les plantes de l’appartement de devant parce qu’elles n’allaient pas très bien : l’employé qui s’en occupait les a par erreur trop élaguées. Alors que C. et Danny partageaient un pré-roll, ils étaient en pleine conversation sur les avantages de chaque souche et la température préférée (75 à 80 degrés), l’humidité relative (haute 50s, basse 60s, au stade de la floraison) et la lumière pour les plantes, les deux dernières variables dont Danny contrôle à distance sur son téléphone.

La maison de culture n’est qu’une partie de l’activité de Danny. Il possède une ferme dans l’Oregon, où il est autorisé à cultiver du cannabis médicinal, et une boutique de streetwear à Staten Island, où il vit. Quand j’ai demandé à Danny et C. comment ils s’étaient rencontrés, ils ont tous les deux ri. Ils ne s’en souvenaient pas au début, mais ont ensuite retracé leur lien avec un connaisseur du cannabis qui a publié des informations sur les événements de Danny sur Instagram.

Danny m’a dit que son dernier objectif était de combler un vide national : des pré-rolls de qualité. “Les pré-rolls sont entachés sur le marché national parce que la plupart des gens utilisent leurs déchets – leurs fins, leurs garnitures”, a-t-il déclaré. Il voulait produire 1 400 pré-rolls par jour pour les vendre en gros à 5 $ chacun. Il venait de passer un quart de travail entier ce jour-là, de 9 h à 17 h, à travailler avec ses employés pour, comme il le disait, « rouler des cannolis ». Les plantes, toutes femelles, seraient éventuellement taillées et récoltées en juillet.

Alors que Danny fermait l’appartement, il a chuchoté aux plantes: “A plus tard, je vous aime les filles.” Parce qu’il est profondément investi dans l’herbe – il a 33 ans mais a passé 18 ans dans l’industrie jusqu’à présent – il a hâte que tout soit officiellement légal. “J’ai hâte que mon avant-poste s’ouvre, ça va être allumé”, a-t-il déclaré. Cela ne dérange pas Danny de parler publiquement de son entreprise. Il est déjà impliqué dans plusieurs groupes qui demandent des licences pour cultiver et vendre du cannabis, et il est confiant quant à ses perspectives. Un projet aura son siège social dans une ancienne banque à White Plains, une banlieue voisine. À un moment donné, il s’est retrouvé avec le maire de White Plains. “Je suis portoricain de New York, assis au bureau du maire et je pousse de l’herbe”, m’a dit Danny, décrivant leur rencontre. Le maire a demandé à Danny quel était son rôle dans l’entreprise. Danny a dit qu’il lui avait parlé de son expertise dans l’industrie et a ajouté: “Je suis celui qui coche toutes les cases en ce qui concerne l’équité sociale.”

S. et C. espèrent obtenir leur propre licence l’année prochaine, mais le processus a été lent (et sera probablement coûteux, s’inquiètent-ils). « Nous essayons de recruter des membres et nous nous efforçons vraiment de faire de notre mieux sans marcher sur les pieds de qui que ce soit », dit C.. C’est un équilibre délicat, note-t-il, essayant de respecter le travail des militants qui ont aidé à faire adopter la législation sur le cannabis à New York tout en profitant du marché qu’elle crée. La question de l’équité leur tient à cœur. «Le cannabis a une histoire profonde et sombre», dit-il, faisant référence aux disparités raciales dans les arrestations pour possession de cannabis dans les zones urbaines. Il l’a vu de ses propres yeux. «Je viens de Miami, donc je comprends. Je veux m’assurer que nous procédons d’une certaine manière.

Après le départ de Danny, C. m’a dit que lui et S. s’en sortaient à peine avec ce qu’ils tiraient de leur aventure à New York. Tous les cadeaux, les événements, le loyer, les employés, les taxes – ça s’additionne. Les ventes brutes étaient élevées, mais les coûts d’expansion de leur entreprise l’étaient également. Alors que leur fête du 4/20 était une occasion de fête, ils venaient également de payer une somme extraordinaire au gouvernement. Leur entreprise fonctionne peut-être dans une zone grise juridique, mais elle est toujours soumise aux impôts étatiques et fédéraux, et elle ne peut réclamer aucune radiation.