La ruée vers les fêtes ralentit à l’aéroport de Kelowna alors que la majorité des bagages sont ramassés

Au cours des dernières semaines, les aéroports de la province ont été submergés par d’intenses tempêtes hivernales et des milliers de vacanciers.

L’aéroport international de Kelowna (YLW) a également été touché car la ville a dû faire face à des chutes de neige et à des températures de -25 ° C la semaine avant Noël.

“Quand je regarde les opérations de l’aéroport elles-mêmes, ces choses se sont très bien passées”, a déclaré le directeur de l’aéroport de YLW, Sam Samaddar, à Capital News. “A travers les différentes tempêtes, nos équipes ont fait un excellent travail en gardant la piste ouverte et disponible pour les avions.”

Parce que les conditions météorologiques ont affecté la majorité de la province, y compris l’aéroport international de Vancouver (YVR), de nombreuses personnes ont vu leur vol retardé ou même annulé.

“Ce que nous ne contrôlons bien sûr pas, c’est le transit des avions à travers les différentes communautés”, a déclaré Samaddar. “Ce que nous avons vu pour notre aéroport, c’est pas mal d’annulations de vols, ce qui oblige ensuite les passagers à réserver à nouveau ou, dans certains cas, certains passagers ne sont jamais arrivés à destination.”

Pour cette raison, YLW avait 90% des avions au cours de cette semaine avant les vacances hors calendrier, a déclaré Sammaddar, ce qui signifie qu’ils ont été retardés.

Les aéroports et les compagnies aériennes sont les deux faces de la médaille qui doivent travailler ensemble face aux retards, ce qui peut être un défi lorsque de nombreux vols sont retardés en raison des conditions météorologiques et de diverses autres possibilités.

“Vous devez le considérer comme un écosystème qui doit fonctionner en compétition ensemble, il est donc inutile de blâmer l’un des côtés de l’autre”, a déclaré Samaddar. « Les horaires des vols peuvent être retardés pour de nombreuses raisons. Pendant les pics d’hiver, vous n’avez pas de capacité excédentaire. Lorsque les choses tournent mal pour quelque raison que ce soit, il y a beaucoup moins de capacité à s’en remettre.

Avec les nombreux retards, annulations et rééchelonnements, les bagages de nombreux voyageurs n’ont pas effectué les vols avec leurs passagers et sont arrivés plus tard, ce qui a entraîné la dispersion des bagages dans divers aéroports, y compris YLW. Au cours de ces derniers jours, alors que les vacances touchent à leur fin et que les gens rentrent chez eux et au travail, de nombreuses personnes retrouvent leurs sacs.

“Il reste en fait très peu de sacs”, a déclaré Samaddar. «Les compagnies aériennes ont fait du bon travail pendant le week-end, en nettoyant cela du jour au lendemain. Il y a quelques sacs, mais certains d’entre eux sont soit en route, soit en contact avec le propriétaire de ces sacs.

Le temps étant constamment nuageux sans précipitations à Kelowna au cours des derniers jours et pour le reste de la semaine, les opérations aéroportuaires étaient presque entièrement à l’heure mardi.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Voyage en avionAéroportaéroportsKelownaOkanaganConseils et conseils aux voyageursHiver