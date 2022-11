La ruée vers le réarmement de l’Ukraine transforme l’OTAN d’une manière qui aurait été difficile sans l’aide de Poutine

Les pays de l’OTAN se sont précipités pour réarmer et réapprovisionner l’Ukraine alors qu’elle combat l’invasion russe.

Ces pays reçoivent également du nouveau matériel pour remplacer les armes qu’ils envoient à Kyiv.

Ce nouvel équipement alignera davantage les armées de l’OTAN et rendra l’alliance plus cohérente.

Des milliards de dollars de matériel militaire et d’autres aides à la sécurité ont été acheminés des pays de l’OTAN – 18,6 milliards de dollars des États-Unis seuls – à l’Ukraine depuis que la Russie a lancé son attaque le 24 février.

L’OTAN n’est pas directement impliquée dans la guerre, mais le soutien qu’elle apporte à l’Ukraine contribue à créer une alliance plus unifiée, tant sur le plan politique que militaire.

Alors que les pays envoient leur armement de l’époque de la guerre froide, en grande partie de conception soviétique, en Ukraine, beaucoup ont reçu du nouveau matériel pour le remplacer. En conséquence, l’alliance est de plus en plus intégrée, dépendant non pas de stocks de l’ère soviétique dépareillés, mais d’armes modernes qui sont souvent plus interopérables même si elles sont acquises auprès de différentes sources.

Le changement vers plus d’uniformité parmi les militaires de l’OTAN est quelque chose que le président russe Vladimir Poutine n’aurait peut-être pas prévu que sa guerre produirait et qui aurait probablement été difficile à réaliser sans son attaque contre l’Ukraine.

Vasabjit Banerjee, professeur de sciences politiques à l’Université d’État du Mississippi, a déclaré que la nécessité de remplacer les fournitures envoyées en Ukraine produirait une force de combat de l’OTAN plus cohérente, comme “elle n’a jamais été vue”.

Banerjee a souligné le passage des obusiers de 152 mm aux normes soviétiques, que l’Ukraine utilisait avant la guerre, à les obusiers de 155 mm en usage standard parmi les militaires de l’OTAN.

“Si vous comptez les utiliser, la formation [and] l’équipement doit évidemment être le même. La maintenance, le maintien en puissance doivent être similaires “, a déclaré Banerjee. ” Donc, tout cela – et surtout quand vous parlez d’articles haut de gamme, des MiG-29 aux F-16 – toute la formation, les composants de maintien en puissance, tout va maintenant être intégré, ce qui est fantastique.”

L’Allemagne a accepté d’envoyer du matériel plus ancien aux pays qui envoient leurs chars et véhicules blindés de fabrication soviétique en Ukraine. D’autres pays, réagissant à la montée des tensions en Europe, choisissent d’acheter du nouveau matériel. La Pologne a réalisé certaines des acquisitions les plus notables.

En mars, Varsovie a offert toute sa flotte de MiG-29 de l’ère soviétique pour l’Ukraine en échange d’avions américains de capacités similaires, tels que des F-15 ou des F-16. Les États-Unis ont refusé, mais en juillet, la Pologne a accepté une 14,5 milliards de dollars d’achat de chars et d’avions à la Corée du Sudy compris le jet de combat FA-50.

Korea Aerospace Industries a développé le FA-50 en collaboration avec Lockheed Martin, et en plus de moderniser rapidement l’armée de l’air polonaise, le jet peut également permettre aux pilotes et équipages polonais de travailler plus facilement avec des alliés de l’OTAN qui utilisent d’autres jets Lockheed, tels que F -16s ou F-35s.

Avec une meilleure coordination de l’équipement, les tactiques “deviendront également les mêmes” et la formation sur cet équipement sera “entièrement intégrée”, a déclaré Banerjee à Insider.

L’interopérabilité avec les armes et l’alignement sur les tactiques rendront également “vraiment impossible pour ces pays de quitter l’OTAN”, a ajouté Banerjee. “Les armes viennent de l’OTAN, elles proviendront de l’OTAN, elles seront reconstruites et ces composants proviendront des pays de l’OTAN.”

L’utilisation de matériel de fabrication soviétique par les membres de l’OTAN signifiait que ces membres dépendaient toujours des entreprises russes pour la maintenance et les pièces de rechange. Plus de points communs dans le matériel réduit donc également l’influence de la Russie, a déclaré Banerjee.

“Cela supprimera l’option de … penser que la Russie est une option en termes de fourniture du meilleur équipement, et donc secouer [up] politiques des pays », a ajouté Banerjee. « Si vous pensez que nous avons un fournisseur alternatif, alors vous avez un peu plus de poids vis-à-vis de l’OTAN.

Une bataille d’industries

L’intensité des combats en Ukraine et la vitesse à laquelle les deux parties ont utilisé du matériel et des munitions ont attiré une nouvelle attention sur la nécessité d’industries de défense robustes.

Mick Ryan, général de division à la retraite de l’armée australienne, a déclaré que la guerre en Ukraine – et l’avenir de la guerre – dépendra de la manière dont les acteurs clés mobiliseront leurs industries de défense.

Ryan a comparé les combats en Ukraine avec les guerres en Afghanistan et en Irak.

“Nous n’utilisions pas d’énormes quantités de munitions et nous n’avancions pas à ce rythme”, a déclaré Ryan à propos des guerres au Moyen-Orient. “Nous sommes à une époque différente maintenant, et nous travaillons à plus grande échelle, en utilisant plus de munitions, et nous perdrons plus d’équipements et de personnes.”

Le “rythme de bataille” observé en Ukraine exigera des industries qu’elles correspondent à des niveaux de production plus proches de ceux de la Seconde Guerre mondiale, a ajouté Ryan, qui travaillé dans la cellule de coordination Pakistan Afghanistan de l’état-major interarmées américain de 2010 à 2011.

“La Seconde Guerre mondiale a vu la mobilisation des nations, c’est donc ce que cela prendra”, a déclaré Ryan à Insider, faisant référence à la victoire des guerres futures. “Il ne s’agit pas seulement de construire quelques usines supplémentaires. Vous allez voir des nations devoir investir davantage de leur trésor national dans des choses comme les gens et les munitions et des choses comme les infrastructures.”

Ryan a noté que l’annonce par Poutine d’une mobilisation de troupes incluait un appel à mobiliser l’industrie de la défense russe.

“Tout le monde s’est concentré sur ce peuple, mais il a parlé de l’industrie”, a déclaré Ryan, “Les Russes intensifient maintenant leur capacité industrielle, et les Chinois le font depuis un certain temps.”

Ryan a opposé cette approche à celle des États-Unis, qui a fait ses preuves une puissance industrielle au 20ème siècle mais où les responsables de la défense se démènent maintenant pour reconstituer les stocks après l’effort éclair pour armer l’Ukraine.

“Le gouvernement américain, à divers moments de son histoire, a bien plaidé en faveur de l’investissement dans la défense d’autres pays, car la défense de la partie continentale des États-Unis commence au large”, a déclaré Ryan. “Mais les gouvernements n’ont pas encore présenté d’arguments convaincants en faveur de ce type d’investissement par rapport aux impératifs financiers qu’ils ont au niveau national.”

Les budgets de défense des États-Unis ont augmenté ces dernières années, mais les décideurs politiques sont confrontés à des pressions concurrentes et il y a eu appelle à réévaluer la façon dont les États-Unis dépensent pour la défense.

Malgré ces obstacles, Ryan a déclaré que le soutien à l’industrie de la défense et aux secteurs connexes devrait également être une priorité.

“La mobilisation industrielle doit être considérée non seulement comme faisant partie de notre réponse aux” guerres, a déclaré Ryan à Insider, “mais comme faisant partie du régime de dissuasion conventionnel pour essayer de dissuader ce genre de chose”.

Si la Chine ou la Russie voyaient la capacité industrielle des pays occidentaux augmenter, “cela pourrait en fait leur donner une pause avant de lancer quelque chose qui serait assez catastrophique”, a déclaré Ryan.

