La ruée vers le Nouvel An lunaire commence en Chine après la levée des règles sur les virus

BEIJING (AP) – La coiffeuse Wang Lidan effectue un voyage émouvant pour le Nouvel An lunaire de Pékin à sa ville natale du nord-est de la Chine – son premier en trois ans après que le gouvernement a levé sa politique stricte «zéro-COVID» qui maintenait des millions de personnes à la maison et suscité des protestations.

L’assouplissement des restrictions a déclenché une vague de désirs de voyage refoulés, en particulier autour de la période la plus importante de Chine pour les réunions de famille. Appelée en Chine Fête du Printemps, c’est peut-être la seule période de l’année où les travailleurs urbains retournent dans leur ville natale.

Le gouvernement chinois s’attend à ce que plus de 2,1 milliards de voyages soient effectués au cours d’une période de voyage de 40 jours autour du jour de l’An, qui tombe dimanche.

“Les restrictions sont levées, ce qui m’a détendu. Je pense donc qu’il est temps de rentrer à la maison », a déclaré Wang avant de se rendre à la gare de Pékin pour un voyage dans la province du Heilongjiang.

En décembre, la Chine a brusquement abandonné les tests quasi quotidiens de coronavirus et la surveillance des résidents par code QR après que la frustration du public se soit transformée en manifestations à Shanghai et dans d’autres villes. Ce mois-ci, il a supprimé la plupart des restrictions restantes, y compris la demande selon laquelle les voyageurs d’outre-mer doivent se mettre en quarantaine longue et coûteuse.

De nombreux gouvernements locaux avaient également imposé leur propre quarantaine aux voyageurs de l’extérieur de la région, et ce sont ceux qui, selon Wang, l’ont dissuadée de quitter Pékin.

“S’il y avait une épidémie à Pékin, je devrais être mis en quarantaine dans ma ville natale. Et quand je reviendrais à Pékin, je serais à nouveau mise en quarantaine », a-t-elle déclaré.

«Je manquerais la Fête du Printemps et retarderais mon retour au travail si j’étais mis en quarantaine deux fois. Tellement gênant !”

Hu Jinyuan, de la province orientale du Shandon, avait réussi à rentrer chez lui chaque année malgré les tracas. Il dit qu’il prévoit de poursuivre les tests COVID-19 réguliers et d’autres mesures de sécurité alors que les infections augmentent et que les patients inondent les hôpitaux après la levée des restrictions.

«Je fais des tests d’acide nucléique de temps en temps. Quand j’arriverai dans ma ville natale, je ferai sûrement un test comme moyen d’autoprotection. Sinon, je ne saurai pas si je suis infecté. Si je suis infecté, je m’isolerai simplement à la maison », a déclaré Hu.

Wang Jingli a déclaré qu’il avait décidé de travailler pendant les vacances car son entreprise triplerait sa rémunération des heures supplémentaires. Les restrictions liées au COVID-19 étant annulées, ses enfants et sa femme lui rendront visite à Pékin depuis leur ville natale de la province du Henan.

«Avec la réouverture, tout le monde est très heureux de la Fête du Printemps car nous pouvons retrouver nos familles. Mais à cause de mon travail, je passerais ma Fête du Printemps ici à Pékin.

Alors que le Nouvel An lunaire est également devenu une période populaire pour voyager à l’étranger, les compagnies aériennes ne redémarrent encore que progressivement les vols internationaux et les ministères commencent tout juste à délivrer ou à renouveler les documents de voyage.

De nombreux pays ont imposé des exigences de test aux voyageurs en provenance de Chine contre lesquelles le ministère des Affaires étrangères a protesté, et des inquiétudes subsistent quant à la propagation du virus en Chine depuis la levée des mesures de confinement.

___

La productrice vidéo d’Associated Press, Olivia Zhang, a contribué à ce rapport.

The Associated Press